Молочные зубы

ЗА ВЫПАВШИЙ ЗУБ ФЕЯ ИЛИ МЫШКА ПРИНЕСЕТ ПОДАРОК.. В ЭТО ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЕРЯТ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ, ТОЛЬКО МНОГИМ ПРИХОДИТСЯ РАССТАВАТЬСЯ С МОЛОЧНЫМИ ЗУБАМИ ОТНЮДЬ НЕ ПРИ ТАКИХ РАДОСТНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.

Опять гены?

За последние 10 лет количество операций по удалению молочных зубов у детей младшего возраста увеличилось на 25%. И основная причина этих вмешательств - запущенный кариес. Почему у современных детей зубы стали портиться так рано?

Первое, что приходит в голову, это плохая наследственность. Однако, было бы заблуждением во всем винить подкачавшие гены родителей. Исследования показали, что в «наследство» от предков мы можем получить маленькую челюсть, кривые зубы или широкие промежутки между ними. Все эти факторы в теории способствуют процветанию зловредных бактерий, вызывающих кариес. Так же, как и пониженное слюноотделение – в этой ситуации хуже смываются микроорганизмы из полости рта.

Тем не менее ни один из перечисленных факторов сам по себе не может привести к развитию кариеса. Поскольку это инфекционное заболевание. Оно не наследуются, а приобретается в течение жизни. «В полости рта у человека очень много микробов, в том числе самые главные «вредители» - Streptococcus mutans, провоцирующие образование кариеса. И достаточно часто родители, у которых во рту полным-полно этих бактерий, передают их своим детям через облизанные ложки или поцелуи. И у ребёнка тоже появляется этот стрептококк», - рассказывает доктор Мариенко.

«Первая линия» защиты

Единственное, что имеет значение для развития инфекционного процесса в зубе и во многом является врожденной особенностью – это уязвимость иммунной системы. Недавно был обнаружен ген (DEFB1), который играет ключевую роль в «первой линии» защиты против патогенных бактерий.

Оказалось, что люди с определённой вариацией этого гена чаще страдают от разрушения зубов. Казалось бы, здесь можно ставить точку, но ученые всего мира твердо убеждены, что «плохая генетика» – это всего лишь повышенный риск того или иного заболевания.

А вот разовьется ли оно, зависит от целого комплекса внешних и внутренних факторов, которые начинают действовать с того момента, когда малыш еще не родился.

В утробе матери

Часто родители жалуются стоматологам, что у ребенка первый зуб вылез уже «черным». Причина в том, что закладка молочных зубов происходит уже в первом триместре беременности. Сначала формируется зубная пластинка - примерно на 6-ой неделе, а затем из нее развиваются зачатки зубов. С 17 недели и далее эти «крошки» начинают минерализоваться, и в этот важный период ничто не должно нарушать естественного хода событий.

На практике же будущей маме часто приходится сталкиваться с неблагоприятными внешними условиями. Если женщина испытывает стрессы во время беременности, болеет, принимает препараты, ведет неправильный образ жизни, это может напрямую повлиять на формирование всех систем организма ребенка, в том числе на его зубы. К сожалению, внутриутробные проблемы способны сказаться даже на постоянных зубах, ведь их зачатки также формируются в период эмбрионального развития. Именно поэтому беременной женщине очень важно сбалансированно питаться, насыщая себя и своего будущего малыша необходимыми витаминами и микроэлементами.

Улыбка под угрозой

Огромное влияние на формирование молочных и постоянных зубов имеет первый год жизни ребенка. «Если малыш часто болеет инфекционными заболеваниями, плохо питается, принимает антибиотики или испытывает какие-то стрессовые ситуации, это с высокой вероятностью отразится на его улыбке», - объясняет наш эксперт. В последние годы стоматологи серьезно озабоченны участившимися случаями гипоплазии молочных зубов – порока развития (прежде всего эмали) в результате нарушения минерального и белкового обмена в организме ребенка в неонатальный и постнатальный периоды жизни. В зависимости от степени тяжести, это заболевание может варьировать от небольших белых пятен на эмали до хорошо заметных в ней углублений. Тогда гипоплазия часто осложняется кариесом. «Молочные зубы в силу своих структурно-анатомических особенностей более подвержены кариозному разрушению тканей, чем постоянные: если вовремя не вылечить кариес у ребенка, он очень быстро переходит в пульпит – воспаление нерва», - говорит Наталия Мариенко. Кроме того, детям куда сложнее, чем взрослым, противостоять "внешним" причинам этого заболевания: обильному употреблению сладостей вкупе с плохой гигиеной рта. Какой ребенок откажется от конфеты? Или хотя бы сразу почистит после нее зубы? Любители сладенького Ученые давно доказали, что сладкие углеводы – это излюбленное угощение не только человека, но и микробов. И в первых рядах любителей «дольче вита», конечно же, «кариозные монстры». При обильном потреблении сладкой пищи стрептококки получают прекрасную питательную среду. Кислота, которую производят эти бактерии, разрушает эмаль, и появляется кариес. Кроме того, частое употребление «сладенького» приводит к тому, что у ребенка появляется налет на зубах, который является идеальным «рассадником» бактерий и от которого очень страдает эмаль. Она становится все слабее и слабее. В конце концов формируется полость в зубе и соответственно появляется кариес.

Ещё у сладкоежек меняется вязкость и количество слюны, в которой много разных микроэлементов. При нормальном питании происходит самовосстановление эмали, то есть минералы слюны встраиваются обратно в эмаль. Однако если ребенок постоянно что-то жует, то сушку, то кусочек банана, или пьет сладкие напитки, у него нарушается это процесс.

Бутылочный кариес

Проблема чрезмерного потребления сладкого актуальна даже для самых маленьких, которые еще пьют из бутылочки смесь или молоко, и даже для тех, кто находится на грудном вскармливании. Во всех перечисленных «напитках» содержится сахар, и, если малыш имеет к ним неограниченный доступ ночью, это грозит так называемым «бутылочным кариесом». Ночью слюна становится достаточно вязкой и хуже справляется со своими очищающими функциями. В итоге на зубах могут остаться частички сладкого угощения, чего только и ждут кариозные бактерии.

Про необходимость чистки зубов в самом раннем возрасте многие мамы и папы, увы, не подозревают. « Зачастую даже педиатры не могут дать полноценных рекомендаций родителям по питанию малыша и по уходу за полостью рта. Почему-то очищение зубов считается второстепенным фактором: сегодня почистили, а завтра - настроения нет, или ребенок не хочет, ну и ладно. Гигиена рта уходит на второй план», - сетует Наталия Леонидовна. Результат закономерен: вместо профилактики заболевания приходится иметь дело с лечением.

Лечить нельзя удалить

Многие родители не видят необходимости в лечении молочных зубов: мол, зачем спасать то, что потом само выпадет? Это крайне опасное заблуждение. «Больной зуб - очаг хронической инфекции. Микробы, которые живут в кариозных полостях, могут распространиться по организму, и это отразится на работе его органов . Ребенок с больными зубами – это не здоровый ребенок. В силу возраста он не всегда способен рассказать родителям, что с ним так, но это его это может реально беспокоить, нарушать сон и общее состояние. И самое главное, нелеченый кариес молочных зубов может достигнуть зачатков постоянных!»- объясняет доктор Мариенко.

Как же лечить молочные зубы? От незнания может показаться, что лучший способ лечения кариеса молочного зуба – это удаление. На практике же раннее удаление молочного зуба грозит неправильно сформированным прикусом и сложным ортодонтическим лечением в будущем, а в ближайшей перспективе – снижением жевательной эффективности и, как следствие, недополучением всех необходимых микроэлементов и витаминов.

Поэтому все же лучше не удалять, а лечить и восстанавливать! Благо, современные коронки позволяют спасти зуб, даже если от него практически ничего не осталось. Существуют стандартные, уже готовые коронки, которые просто подбираются по размеру и сразу фиксируются на пломбировочный материал.

Зуб в молоке Стоматологи научились возвращать выбитые (постоянные) зубы на место. Главное - не упустить момент. Если такая ситуация произошла, надо аккуратно промыть зуб под струей питьевой воды или молока и вставив его обратно в лунку, бежать к стоматологу. Если самостоятельно проводить подобную процедуру страшно, поместите зуб в молоко (оно отлично сохраняет жизнь клеткам) и опять же бегом к врачу. В этом случае немного повышаются риски осложнений, но, как правило, зубы приживаются. Если скололся фрагмент зуба, следует поступать по такой же схеме - положить его в молоко, и потом врач поможет вернуть «беглеца» домой. «У нашего организма прекрасные регенеративные способности. Очень жаль, что мало кто об этом знает. В России даже в больших городах, даже в больших медицинских учреждениях часто не в курсе того, что выбитый зуб можно спасти», - комментирует ситуацию Наталия Леонидовна.

Рвать или сам вылезет?

Детство – удивительное время, когда сначала вырастают зубы, затем выпадают, а потом снова вырастают. Правда, случается, что молочные зубы не хотят покидать «насиженные места». Смена зубов – это физиологически процесс и, за редким исключением, не требует вмешательства врача. Другое дело, что ребенка нужно мотивировать на то, чтобы он сам расшатывал и толкал языком «засидевшийся» молочный зуб. Также рекомендуется в этот период активно употреблять твердую пишу – это будет способствовать самостоятельной смене зубов.

Родители могут помогать расшатывать ребенку зуб (пальцами или с помощью ниточки), но очень важно, чтобы это происходило без лишнего давления и насилия, потому что дети по-разному реагируют на такую «помощь», - подчеркивает наш эксперт. Повысить мотивацию ребенка поможет рассказ о феи или мышке, и он сам с удовольствием начнет участвовать в процессе, чтобы получить вожделенный подарок.

Так уж повелось, что кабинет стоматолога часто ассоциируется со страхом и болью у детей. Но можно изменить ситуацию, если приводить ребенка не в «последний момент», когда молочный зуб уже не спасти, а когда этот зуб только появился, чтобы получить рекомендации о его уходе. Легче вовремя позаботится об улыбке, чем потом ее прятать от окружающих.

Опубликовано: 19 ферваля 2019 г.