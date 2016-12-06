Можно ли заниматься фитнесом по видеоурокам?

Эффективны ли занятия дома: без тренера и специальных приспособлений

Екатерина Силина, тренер по аэробике, Россия:

Можно. И лучше всего это делать с помощью каналов Youtube. Например, тренировки Киры Лаше, объединенные в канал Burn to the Beats. Зажигательная афроамериканка предлагает воркауты по 10 минут. В основе – танцы на все случаи жизни. Есть комплекс, который поможет привести себя в форму после отпуска, есть воркаут для укрепления мышц бедер и рук. Канал Ballet Beautiful, придуманной Мари Хелен Бауэрс, солисткой Нью-Йоркского балета. Именно Мари готовила Натали Портман к роли в «Черном лебеде». Упражнения просты до банального и трудны, как будни балерины. Нужно быть готовым к тому, что упражнения занудны, но очень эффективны – буквально за несколько занятий вы почувствуете, что спинку держите прямо, а талия потеряла пару сантиметров. Вам стоит подписаться на канал ClassFit Sugar, если вы пока не решили, каким фитнесом хотите заниматься. Здесь огромное множество базовых занятий – от тайского бокса до кроссфита. Отдельный блок занятий для похмельных воскресений или просто ленивых дней, они так и называются - занятия для lazy girls.