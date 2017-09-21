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Здоровье
Еда / Здоровое питание

Можно ли взрослым пить молоко?

Этот вопрос поднимается с завидной регулярностью. Отвечаем!
Опубликовано: 5 октября 2017 г.
Тэги: здоровое питание

Медицинских показаний для подобного запрета нет. Есть, конечно, люди, страдающие непереносимостью молочного белка, но их единицы. В целом же по строению аминокислот оно идеально подходит человеку, убеждены исследователи из Финляндии.

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А шведские ученые недавно провели масштабное исследование и выяснили, что у людей, ежедневно употребляющих не менее 8 порций молочных продуктов, риск развития сахарного диабета 2 типа на 23% меньше, по сравнению с теми, кто их практически не употребляет. «Было доказано, что молочный жир способствует снижению вероятности заболевания СД 2–ого типа»,– отметил автор исследования Ульрика Эриксон Ученый убеждена, что даже людям с лактазной недостаточностью нельзя совсем отказываться от молока – нужно просто перейти на продукты с пониженным содержанием лактозы и кисломолочные продукты.

Опубликовано: 5 октября 2017 г.
Журнал "Здоровье"№7-8 2017 Журнал "Здоровье"№7-8 2017
Журнальный заголовок: "Мифы о еде"

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