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Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

Можно ли вылечить бешенство?

Широко известно, что это заболевание в 100% случаев заканчивается летальным исходом. К настоящему времени известно лишь 6 фактов чудесного исцеления от бешенства.
Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 15 ферваля 2017 г.
Тэги: история болезни

Все выжившие пациенты были излечены благодаря Милуокскому протоколу — экспериментальному курсу лечения острой инфекции бешенства у человека. Оно включало в себя введение пациента в искусственную кому и применение противовирусных препаратов. Врачи, разработавшие протокол, основывались на данных о том, что вирус бешенства вызывает временное расстройство функций мозга, а не постоянное его повреждение. Они предположили, что если защитить мозг от вируса, временно «отключив» его, и одновременно с этим стимулировать иммунную систему, то больной может прожить достаточный срок для того, чтобы организм выработал собственную иммунную защиту против вируса. Хотя результаты лечения согласуются с этим предположением, некоторые исследователи полагают, что выжившие пациенты могли выздороветь из-за того, что вирус, заразивший их, был сильно ослабленным, или что они имели необычайно сильный иммунный ответ.

Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 15 ферваля 2017 г.
Журнал "Здоровье" №12 2016 Журнал "Здоровье" №12 2016
Журнальный заголовок: "Вопрос-ответ"

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