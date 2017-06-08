Можно ли полностью вылечить СПИД?

Ведется множество исследований и экспериментов, которые дают человечеству надежду, что в ближайшие десять лет СПИД будет побежден.

Одно из них - попытка израильских ученых вылечить СПИД в искусственно культивируемых клетках человека. Идея лечения основана на том, что только одна, максимум две молекулы вируса иммунодефицита могут заразить клетку человека. Если же туда попадет больше молекул вируса, то клетка немедленно погибнет. Этого не происходит, потому что с помощью специальных белков, вирус в зараженных клетках сигнализирует другим молекулам того же вируса «Занято! Не входить!» Авторы исследования нашли лекарство, подавляющее образование этих белков, и добавили это лекарство в зараженные клетки. В результате - 98% зараженных клеток сразу погибло. Открытие еще находится в фазе доклинических исследований, но есть надежда что в будущем оно поможет полностью вылечивать СПИД.