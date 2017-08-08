Можно ли обойтись без завтрака?

Нам с детства внушают, что нужно завтракать, даже если не хочется. Почему? Так ли уникален именно этот прием пищи?

ИСТОРИЧЕСКАЯ КУХНЯ

Считается, что завтрак как таковой появился лишь в XVII веке, У древних римлян был всего один устоявшийся прием пищи – обед. Есть чаще считалось чревоугодием, и слабость эта не поощрялась. В Средневековье (и на Руси в том числе) уже завтракали, аристократы даже два раза, но лишь потому, что для этого периода был характерен культ еды. “Богатый– это тот, кто мог позволить себе мало двигаться и много есть,- объясняет кандидат исторических наук, специалист по исторической кухне Антон Прокофьев. - Поэтому питание было частым: с двумя завтраками – ранним и поздним, с обедом, полдником и ужином. Количество приемов пищи диктовалось больше возможностями и достатком, чем обрядовостью”.

Крестьяне, занятые хозяйственными делами, не могли позволить себе часто есть и ограничивались утренней и вечерней трапезой. В лучшем случае, с перекусом молоком и хлебом в середине дня. И, конечно, никто тогда не рассуждал о том, что завтрак – это хорошо и полезно для фигуры. Просто если не успеешь поесть с утра – к обеду упадешь без сил, а в следующий раз сможешь сесть за стол только вечером.

ЗАВТРАК СЪЕШЬ САМ… Авторство известной поговорки “Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу” принадлежит вовсе не русскому народу, а врачу и философу Авиценне. И смысл ее был продиктован исключительно бытовыми неудобствами. Холодильников не было, к вечеру пища портилась, и ее рекомендовали не есть, а раздавать – выбросить было жалко. И, естественно, те, кому вечером дарили еду, автоматически становились врагами дарящему.

В середине XIX века промышленная революция формализовала график для рабочего класса. И если в Великобритании по утрам ели яйца с беконом, во Франции – омлет, а в России – кашу с любыми наполнителями, от овощей до мясных продуктов, и запивали ее морсом или киселем, то в США завтрак ничем не отличался от любого другого приема пищи. Американцы могли съесть с утра и яичницу, и блины, и устриц, и курятину, и просто жареный картофель.

И, возможно, именно поэтому эта нация в XX веке так быстро восприняла идею хлопьев и мюсли. У них не было своего традиционного завтрака, им не важно было, что есть по утрам, а тут говорят, что сухие завтраки полезны... Хлопья и мюсли мгновенно стали национальным достоянием Америки, а потом распространились по всей планете.

НЕДАВНЕЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Идею, будто завтрак – это очень хорошо, и без него никак, американцам буквально навязали. Слоган “Съешь хороший завтрак – и работать будешь лучше” (“Eat a good breakfast – Do a better job”) впервые появился в 1944 году в рекламе американской компании General Foods. Рекламные объявления на радио гласили: “Эксперты по питанию говорят, что завтрак – самый важный прием пищи”. А самый лучший завтрак – это, конечно же, “тарелка хлопьев или мюсли со стаканом сока”. Нужно ли говорить, что сама General Foods производила сухие завтраки…

Примерно в это же время на сцену вышел создатель кукурузных хлопьев доктор Джон Келлог. Личность, кстати, интересная и неординарная. Известный врач, сексолог, яростный борец с мастурбацией: в одном из своих трактатов он перечислил 39 заболеваний, вызываемых рукоблудием, в том числе окостенение суставов, общее одряхление и эпилепсию. Кукурузные хлопья стали продолжением его идей. Эта пища позволяла избежать потребления мяса, которое Келлог считал чуть ли не худшей едой в мире, “раздражающей нервы” и усиливавшей сексуальное влечение.

К середине XX века сухих завтраков развелось великое множество. И благодаря доктору Келлогу и его конкурентам, активно рекламировавшим и популяризировавшим новые продукты, они прочно вошли в жизнь рядовых американцев. Назойливая реклама убеждала людей, что это самая здоровая пища, а завтрак, во время которого полагалось все это съедать,- главнейшая трапеза дня.

ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ?

Исследователи подтянулись позже, то есть доказывать пользу завтраков они начали не до, а после изобретения хлопьев и мюсли. Отказ от утреннего приема пищи они ассоциировали с риском ожирения и переедания и даже с ишемической болезнью сердца. Доказывали, что, когда человек не завтракает и впервые ест только днем, он склонен выбирать более вредную пищу. У него нестабильный уровень сахара в крови, повышен риск диабета, атеросклероза и проче, и прочее.

ЧТО ГОВОРИТ НАУКА

«Чистые» научные изыскания начались только в 2010 году. Например, в публикации Американского общества питания говорится, что связи между потреблением или пропуском завтрака и похудением обнаружено не было. В другом исследовании – его на протяжении трех лет проводили в Университете Бата (Англия) – ученые пришли к выводу, что пропуск завтрака никак не влияет на метаболизм человека и на то, много или мало мы потом съедим в течение дня. А если и влияет, то совсем незначительно: повторный эксперимент показал, что те, кто ничего не ел до полудня, съедали на обед чуть больше, чем перекусившие с утра.

Результаты еще одного масштабного исследования были опубликованы в “Американском журнале клинической диетологии”. Врачи предложили 300 пациентам, страдающим ожирением или имеющим лишний вес, в ходе испытаний либо вообще отказаться от завтраков, либо есть их каждый день на протяжении 4 месяцев. Профессор Дэвид Аллисон, проводивший исследование, потом рассказал, что разницы в потере или наборе килограммов между теми и другими не было практически никакой. “В том, что касается взрослых, с большой вероятностью можно сказать, что все утверждения о пользе завтраков – не больше, чем миф”, - резюмировал он.

Исследователи констатируют, что полные люди действительно часто пропускают завтрак. Но это не значит, что они полнеют именно от этого! Дело здесь, скорее всего, не в самом завтраке, а в том, что большинство людей, которые его едят, в целом ведут более здоровый образ жизни. Много двигаются, больше следят за рационом, тщательнее выбирают продукты… В отчете, составленном отделом британского министерства здравоохранения по проблемам ожирения, говорится: “Совершенно не ясно, существует ли прямая или косвенная связь между весом человека и тем, завтракает ли он. Возможно, завтрак всего лишь индикатор других факторов образа жизни, которые в большей степени влияют на формирование нормальной массы тела”.

Современные диетологи уже не идеализируют завтрак. Весной прошлого года на сайте New York Times появилась статья профессора педиатрии медицинской школы университета Индианы Аарона Кэрролла, который призвал соотечественников перестать идеализировать завтрак и считать его чуть ли не основным приемом пищи. «В завтраке нет ничего магического», – написал он. Почти все публикации, говорящие об обратном, либо имеют проблемы в методологии, либо и вовсе профинансированы производителями готовых завтраков.

Более того, в последней версии Диетических рекомендаций для американцев (она выпускается раз в 5 лет, и к ней часто прислушивается Всемирная организация здравоохранения) сказано, что отказ от завтрака больше не вреден для здоровья. Он больше не ассоциируется с ожирением, повышенным уровнем сахара в крови и сердечно-сосудистыми заболеваниями. А авторы интуитивного питания – тоже, кстати, американского изобретения, которое сейчас на пике популярности – говорят про завтрак просто: «Не хочешь – не ешь».