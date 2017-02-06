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Здоровье
Красота / Ежедневный уход

Можно ли не мыть волосы после спортзала?

Отвечает Алин Берже, косметолог, Бельгия.
Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 10 ферваля 2017 г.
Тэги: уход за волосами

«Это негласное правило всех спортсменов – после тренировки нужно обязательно принять душ и вымыть волосы.  Дело в том, что кожа головы, как и лица интенсивно потеет во время физических упражнений. И если вы умываете лицо, чтобы смыть пот, то тоже самое нужно проделать и с дермой головы.  Длина волос никак не отменяет обязательного душа. Исключения составляют малоэнергозатратные тренировки, например, начальный курс йоги или пилатеса.  Однако если волосы склонны к перхоти или у шевелюра быстро жирнится, советую после фитнеса пользоваться антисеборейным лосьоном. Если вы ходите в бассейн, обязательно надевайте шапочку, чтобы химические вещества, которые сохраняют воду голубой и чистой, не иссушили кортекс волоса. Я советую также наносить пару капель масла ши или любого несмываемого кондиционера перед плаванием  - так волосы будет легче расчесать после».

Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 10 ферваля 2017 г.
Журнал "Здоровье" №11 2016 Журнал "Здоровье" №11 2016
Журнальный заголовок: "Фитнес-подсказки"

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