Можно ли голодать?

Денек-другой поголодать после праздников -такое решение многим представляется логичным. Кажется, здоровью и фигуре от этого только польза. А что о голодании думают ученые?

“Лауреат доказал, что поститься полезно!”, “Голод поможет радикально улучшить жизнь!” – такими заголовками запестрила вся пресса в октябре 2016 года, когда было объявлено, что Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получил японский молекулярный биолог Есинори Осуми..Правда, сам Осуми никогда таких громких заявлений не делал. Около 40 лет он изучал аутофагию – процесс “самопоедания”, само-утилизации и переработки мусора, который происходит в клетках. Проводя эксперименты, ученый выявил гены, которые отвечают за аутофагию, и подробно описал ее механизм.

Оказалось, что все лишнее и вредное, клетки упаковывают в специальные “мешки” – аутофагосомы. А потом перемещают их в “контейнеры” – лизосомы, где мусор разрушается, а продукты его переработки идут на клеточное питание и обновление.

Благодаря аутофагии клетки очищаются от инфекций и токсинов, а организм защищается от преждевременного старения. Наиболее интенсивно процесс идет тогда, когда сам организм испытывает стресс – например, голодает. “Дефицит питательных веществ является наиболее частым и серьезным стрессом для всего животного мира. И чтобы выжить, организмам пришлось научиться утилизировать собственные составлящие. Можно сказать, это было фундаментальным требованием эволюции”, – говорит Осуми. Но значит ли это, что, для того чтобы улучшить качество жизни и жить дольше, нужно голодать?

ВХОД НЕ ДЛЯ ВСЕХ

“Нужно, – уверена заведующая отделением разгрузочно-диетической терапии курорта “Горячинск” (Бурятия), кандидат медицинских наук Наталья Батаева. – В нашей клинике курсы голодания продолжаются в среднем 15-20 дней, плюс около 10 дней длится восстановительный период. Мы советуем повторять курс раз в год, плюс раз в три месяца – самостоятельно на три дня воздерживаться от приема пищи, а раз в неделю – на сутки. Этого достаточно, чтобы поддерживать организм в хорошем состоянии ”.

По словам Н.Батаевой, лечебным голоданием или, как его еще называют врачи, разгрузочно-диетической терапией в этом санатории занимаются уже 20 лет. За это время пациентами клиники стали больше 10 тысяч человек с самыми разными заболеваниями – от подагры и гипертонии до артроза и экземы. “Когда мы только начали внедрять лечебное голодание, многие врачи относились к нему с недоверием. Но благодаря хорошим результатам это отношение изменилось! Значительное улучшение состояния отмечают все. Например, у больных бронхиальной астмой на второй-третий день исчезают приступы удушья, причем этот эффект продолжается годами”. В коммерческих столичных клиниках лечебным голоданием лечат сердце и сосуды, аллергию, болезни органов дыхания, пищеварения, позвоночник и суставы. Пациенты довольны. Но все ли так однозначно?

“Если бы люди знали, что происходит с ними во время длительного отказа от еды, то тысячу раз бы подумали стоит ли это делать”, – говорят в новосибирском Научно-практическом центре коррекции эндокринно-метаболических нарушений. С начала 80-х в клинике центра перестала применяться 21-дневная“разгрузочная терапии”. Сейчас пациентам рекомендуют 3-4-дневное голодание, да и то не всем. Что же такого страшного происходит с нами во время долгой разлуки с едой?

ВОЗДУХ И ВОДА – НАША ЛУЧШАЯ ЕДА

Первые 3 дня («стадия пищевого возбуждения») обычно мучительно хочется есть, появляется раздражительность, беспокойный сон, часто обостряются хронические заболевания. Затем чувство голода притупляется и пропадает совсем, язык покрывается густым серовато-белым налетом, при дыхании чувствуется запах ацетона – все это признаки развития ацидоза (повышения кислотности). Пик ацидоза – так называемый ацидотический криз – обычно наступает на 8-10 день и вызывает слабость, головокружение, тошноту, иногда рвоту. Считается, что настоящий лечебный эффект достигнут тогда, когда эта «вершина» преодолена. Воздержание от пищи менее чем на10 дней называется коротким голоданием, на 10-21 день –длительным.

Продолжительность голодного периода в клиниках обычно рассчитывают индивидуально: она зависит от возраста, состояния здоровья, веса и – самое главное – от момента, когда наступают «клинические признаки завершения голодания», заметные только врачам. Это сигналы – пришло время кормить! Пациент, кстати, может этого и не хотеть, чувствовать себя очень бодрым и требовать «продолжения банкета», хотя это уже совершенно недопустимо.

Поэтому так опасно длительно голодать самостоятельно, без наблюдения врача. Для домашнего применения разрешается максимум 36-часовое голодание – да и то хорошо бы, чтобы доктор в это время “был на проводе”.

После такого голодания не требуется особых ограничений, просто следующий за ним день должен быть вегетарианским. А вот период выхода из продолжительного голодания длится не меньше, чем сам голод, количество и калорийность вновь обретенной организмом пищи увеличивается очень постепенно. В первые дни, как правило, рекомендуют питаться овсяным киселем, овощами и гречкой на пару. “Человек должен ясно понимать, что, подходя к последнему дню голодания, он подходит только к середине лечения,– говорит Михаил Зурабов, врач одной из клиник лечебного голодания. – Выход из голодания не менее важен».

Отказываясь от пищи, человек сначала активно худеет, но уже к 7-8 дню основной обмен снижается на 30-40% и потеря веса не превышает 100-200 г в сутки.

ЧТО ДЕНЬ ГОЛОДНЫЙ НАМ ГОТОВИТ?

Главная задача голода – активизировать адаптационные механизмы человека, которые в обычной жизни часто не активноы. Считается, что именно они, эти «стражники здоровья», могут самостоятельно, без лекарств справиться со многими проблемами. Командует ими гипоталамус, который со своего «поста» в подкорке головного мозга, отдает приказ о «боевой готовности» через 24 часа после прекращения подачи пищи извне. А дальше – на войне как на войне. Некоторые болезни действительно отступают, некоторые, наоборот, активизируются, а само “поле битвы” – наш оголодавший организм – выглядит не лучшим образом.

* Уже на 5-7-й день резко снижается количество всех витаминов (ведь потерянные белки выступали для них своеобразным якорем), и содержание их восстанавливается не раньше, чем через 2-3 месяца после прекращения голодания, а то и через полгода. Последователи Брэгга демонстрируют баночки со своей «голодной» мочой со словами: «Видите, сколько там кристаллов – это все шлаки выходят, организм чистится!» А это как раз они, витамины, а вместе с ними – микро- и макроэлементы, минеральные соли, жизненно необходимые всем. Результат не заставляет себя ждать – известны например, случаи даже «голодного»инфаркта миокарда.

* В крови повышается концентрация мочевой кислоты – это может спровоцировать обострения подагры и образование камней в почках.

* Точку зрения, что голод усиливает иммунитет, многие врачи ставят под сомнение, ведь основа иммунных клеток – белок, который мы как раз расходуем.

* Повышается риск возникновения и обострения язвенной болезни, колитов, гастритов.

* Слишком длительное бесконтрольное голодание может привести к нарушению процесса усваивания пищи, к психическим нарушениям, общему истощению – врачи называют подобное состояние пищевым маразмом.

* Стремительная потеря веса в начале голодания часто оборачивается очень быстрым набором и «перебором» лишних килограммов после возвращения к нормальному режиму питания.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Лечение с помощью полного отказа от еды – дело почти такое же древнее, как и сам процесс набивания желудка. Этим методом активно пользовались врачи Древней Греции, Египта, Индии, Тибета… В средневековой Европе голодание также получило широкое распространение, но практиковали его в основном не медики, а многочисленные энтузиасты, учившие своих последователей таким способом добиваться физического и духовного очищения.

В 1928 г Всемирный конгресс диетологов в Амстердаме обсудил «голодную» проблему и рекомендовал полное алиментарное (пищевое) голодание для лечения гипертонической болезни, атеросклероза и ожирения. Это было, так сказать, юридическое обоснование метода, а вот научных данных по этому вопросу еще не было. Больше всего интересовались подобным лечением немецкие ученые, но их труды так и не переведены на русский язык.

В России лечебное голодание стали применять еще в XIX веке, а наиболее стойким его исследователем и последователем стал уже с середины века ХХ московский профессор Юрий Николаев. Он, кстати, был отнюдь не диетологом, а психиатром, и для начала лечил таким образом пациентов с различными нарушениями психики (даже больных шизофренией), но затем пришел к выводу, что некоторые заболевания не души, но тела (в том числе, разумеется, ожирение) тоже поддаются целебному воздействию голода.

ЧЕЛОВЕК ХУДЕЮЩИЙ

Вот почему голодание не советуют использовать для лечения ожирения и уж тем более – для похудения на 5-10 кг. С первыми крошечными порциями протертых овощей сразу же начнется набор веса. И спрашивается – а ради чего тогда мучились?

В клинике НИИ питания РАМН уверены: голод – это плохо. Врач-гастроэнтеролог высшей категории Инна Пупко подчеркивает: «Голодать не только вредно, но и абсолютно бессмысленно с точки зрения снижения веса». Кандидат медицинских наук Юлия Чехонина объясняет: “При длительном голодании организм сжигает не только жир, но и мышечную ткань. В результате ослабевает иммунитет, нарушается гормональный фон, возникают расстройства пищеварения и нервной системы, ухудшаются умственные способности, страдают волосы и кожа. Особенно тяжело голодание переносится при ожирении. Такие больные плохо переносят ацидоз. У них чаще возникают судороги, резко снижается артериальное давление, нарушается сердечная деятельность. К тому же вскоре после прекращения голодания на место потерянной мышечной ткани приходит жировая, причем возвращается она всегда с избытком. Ведь организм «боится», что тяжелые времена настанут вновь! На биохимическом уровне за это отвечает фермент липопротеинлипаза, который отправляет жиры на долгое хранение в подкожно-жировой слой. Этот фермент активизируется при ограничении поступления калорий. К тому же при недостатке мышечной ткани жировая начинает расти неравномерно, откладываясь в виде целлюлита. На мой взгляд, полный отказ от пищи – это фанатизм, крайность, которая, как и другая крайность, переедание, наносит сокрушительный удар по здоровью” .

РАЗГРУЗОЧНЫЙ ДЕНЬ – НЕ ГОЛОДНЫЙ

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Конечно, кратковременное (например, однодневное) голодание не принесет столь катастрофических последствий, но гастроэнтерологи отрицательно относятся и к нему. Уже доказано, что тонкая кишка, где происходит основное всасывание – настолько тонко (простите за каламбур) организованная структура, что в ней уже в первые сутки отказа от пищи начинаются необратимые процессы. Сейчас даже во время долгих хирургических вмешательств рекомендуется питание энтеральными смесями через зонд. К тому же во время голодания моментально нарушается микрофлора кишечника – а это первый шаг к развитию дисбактериоза.

Предельный минимум для разгрузочного дня – 500 ккал в день, уверен директор Института долголетия при Университете Южной Калифорнии Вальтер Лонго. Пища – преимущественно вегетарианская, постная. Если следовать такому меню 1-2 раза в неделю, иммунная система действительно как бы перезагружается, начиная работать более эффективно. В мозгу ускоряется восстановление нервных клеток, улучшается память, мозговая деятельность. Опыты Лонго показали, что главный виновник проблем при переедании – продукты распада животного белка. Если его становится меньше, запускается процесс перезагрузки. Организм начинает активней использовать запасы, на месте старых иммунных клеток, появляются и делятся новые, что приводит к образованию новых лейкоцитов. Заодно уменьшается количество белка IGF-1, который связывают со старением и образованием злокчественных опухолей. Лонго уверен: пост во всех странах мира появился неспроста. Получается, что в нем действительно есть смысл. А вот продолжительное голодание, скорее, вредно, чем полезно.

ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

В конце войны в Нидерландах случился голод, но ученые вели статитстику . В зависимости от того, в какой период беременности будущие матери голодали, их повзрослевшие дети находились в группе риска по возникновению депрессий, шизофрении, диабета, заболеваний сердца и сосудов.