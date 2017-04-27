Модная еда: семена льна

Еще один superfood по-русски - лен.

Семена льна вошли в моду у сторонников здорового питания несколько лет назад, хотя издавна использовались при лечении гастритов и язв. Включив в рацион блюда на основе семяна льна или льняного масла, вы очень скоро заметите, что улучшилось состояние волос и кожи, а так же общее самочувствие. Главное «богатство» семян льна – полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которых не хватает в рационе практически всех современных людей. Причем северный лён содержит больше омега-3, чем тот, что выращен на юге. Семена льна также богаты лигнанами: фенольныеми соединениями защищающими от гормональнозависимых онкологических заболеваний, в частности, рака груди и предстательной железы. Семена льна улучшают состояние сердца и сосудов, выводят «плохой» холестерин. В них до 38% клетчатки, которая улучшает микрофлору кишечника. Из семян льна делают масло, муку и кашу. Льняная мука отлично заменяет яйца и масло в выпечке (на ней быстрее появляется румяная корочка). Если в любую выпечку добавить 10% льняной муки, она получится более пышной и будет дольше храниться.Льняную муку можно использовать при приготовлении котлет, супов, запеканок. Льняную кашу- смешивать с традиционными крупами в соотношении 1 к 1.