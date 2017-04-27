Подпишись на новости
Здоровье
Еда / Здоровое питание

Модная еда: семена льна

Еще один superfood по-русски - лен.
Автор: Елена Пикалова
Опубликовано: 27 апреля 2017 г.
Тэги: здоровое питание

Семена льна вошли в моду у сторонников здорового питания несколько лет назад, хотя издавна использовались при лечении гастритов и язв. Включив в рацион блюда на основе семяна льна или льняного масла, вы очень скоро заметите, что улучшилось состояние волос и кожи, а так же общее самочувствие. Главное «богатство» семян льна –  полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которых не хватает в рационе практически всех современных людей. Причем северный лён содержит больше омега-3, чем тот, что выращен на юге.  Семена льна также богаты лигнанами: фенольныеми соединениями  защищающими от гормональнозависимых онкологических заболеваний, в частности, рака груди и предстательной железы. Семена льна улучшают состояние сердца и сосудов, выводят «плохой» холестерин. В них до 38% клетчатки, которая улучшает микрофлору кишечника. Из семян льна делают масло, муку и кашу. Льняная мука отлично заменяет яйца и масло в выпечке (на ней быстрее появляется румяная корочка). Если в любую выпечку добавить 10% льняной муки, она получится более пышной и будет дольше храниться.Льняную муку можно использовать при приготовлении котлет, супов, запеканок. Льняную кашу- смешивать с традиционными крупами в соотношении 1 к 1.

Автор: Елена Пикалова
Опубликовано: 27 апреля 2017 г.
Журнал "Здоровье" №1-2 2017 Журнал "Здоровье" №1-2 2017

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ

Пиво для слона «В XIII веке в лондонском Тауэре жил слон. Ему надо было что-то пить, так что простодушные средневековые зоологи ежедневно выкатывали животному бочку отличного лондонского эля. К сожалению, на такой диете слон долго не протянул.»
Другой факт Читать статью
 

Конкурс

«Спортивное вдохновение» Подведены итоги конкурса! Спасибо всем участникам, поздравляем победителей!

Консультации

Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Здравствуйте. У меня такая проблема: в 16 лет началась жирная перхоть, которая...
Здравствуйте! Ваш случай довольно типичный: а) - возраст, в котором у Вас начали редеть...
Задать вопрос
Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: В марте была поставлена ВМС (третья по счету). С двумя предыдущими проблем не было...
добрый вечер, к сожалениювы перечисляете наиболеечасто встречающиеся проблемы при использовании...
Задать вопрос

Последние комментарии

Sirius152 [6 часов назад]
Лекарства от простуды нужно пить. + чаи
tayga8group [3 дня назад]
Весьма интересная статья, возьму на заметку!
Bet [3 дня назад]
Спасибо! Обязательно приобрету дочке к новому учебному году.

Статьи на тему

Чем заменить мясо?

Вреден ли майонез?

Как не растолстеть в Новый год? Практика.

Как не растолстеть в Новый год: 8 правил

ФАСТФУД: ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ

Еще в рубрике

Из чего делают самый дорогой в мире кофе?

Самый дорогой в мире кофе - копи лу́вак - делают из...

Похудеть весной

Весна - самое оптимальное время, чтобы начать...

Чем заменить мясо?

Мясо в рационе можно заменить не только бобовыми...

Once a month cooking: готовим раз в месяц!

Всегда есть вкусную и полезную еду, и при этом...

Superfood по-русски: Чайный гриб

Супер-еда по-русски: какие полезные и необычные...

Superfood по-русски: полба

Superfood - так называют продукты, которые особенно...

Вреден ли майонез?

В России это больше, чем просто соус. Это...

Как не растолстеть в Новый год? Практика.

Часть 2. Практика: 8 советов диетолога о том, какие...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: web@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2016
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


    Яндекс.Метрика

 