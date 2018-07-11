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Мишель Пфайффер

Самая яркая женщина-кошка и в свои 60 лет остается по-прежнему притягательной, сексуальной и востребованной.
Опубликовано: 13 июля 2018 г.

Мишель в цифрах:

Возраст: 60 лет (родилась 29 апреля 1958)

Рост: 171 см

Вес: 53 кг

Ее диета

Мишель Пфайффер пополнила ряды веганов в 2011 году. «Как бы тщеславно это ни звучало, но я хочу жить долго. И веганская диета в этом помогает, - говорит Мишель. - Я очень люблю кукурузу, но никогда особо не любила мясо. Ела его только потому, что вроде как полезно. У меня был высокий уровень холестерина. Когда отказалась от продуктов животного происхождения, то лучше себя почувствовала. Холестерин снизился. Здоровье укрепилось, улучшился внешний вид, а особенно кожа - она сияет».

Ее форма

В возрасте 51 года Пфайффер рискнула сняться обнаженной в постельной сцене фильма «Шери». С такой безупречной фигурой актриса может себе это позволить. В юности Мишель занималась серфингом, потом многие годы увлекалась бегом. Пять дней в неделю Мишель делает зарядку и силовые упражнения.

Ее красота

Очевидно, что актриса прибегла к услугам косметологов, колола ботокс и делала подтяжку лица, но все манипуляции идут ей только на пользу. «Ожидание старения намного хуже, чем само старение. Когда мне исполнилось 50, я расслабилась - эта цифра перестала меня преследовать» - говорит Пфайффер. Актриса убедила себя «перевалить» через пик отчаяния и спуститься с другой стороны. Она изменила само отношение к этой проблеме: «В жизни каждой женщины происходит переход от фазы «Она так молодо выглядит» к фазе «Она отлично выглядит для своего возраста». Я понимаю, что все знают, сколько мне лет».

Ее жизнь

Мишель родилась в Калифорнии. Работала в супермаркете, была моделью, а с конца 70-х начала сниматься в телесериалах. Прославилась после фильма «Лицо со шрамом», ее яркая роль - женщина-кошка в «Бэтмене». Три номинации на «Оскар», романы с Кевином Костнером, Майклом Киттоном, Джоном Малковичем и Фишером Стивенсом. Так и не создав семью, в 1993 г. Мишель удочерила девочку, в через год вышла замуж за продюсера Дэвида Келли и родила ему сына. После 4-летней паузы актриса вернулась в кино.

Опубликовано: 13 июля 2018 г.

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