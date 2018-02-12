Мир унаследуют бодрые

Наш собеседник: Станислав Дробышевский, антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

- Уже не одно десятилетие у большей части человечества нет недостатка в еде. Как же тогда работает естественный отбор?

- Чтобы этот закон природы перестал работать, нужно , чтобы вероятность рождения потомства для абсолютно всех Homo sapiens была совершенно одинаковой: и для здоровых, и для людей с врожденной или приобретенной аномалией. А такого быть не может. Проще говоря, у кого-то детей много, у кого-то мало. Те, кто способен родить и воспитать больше потомков, выигрывают. Собственно, это и есть современный естественный отбор.

-Но много детей чаще рождается у людей с низким образовательным уровнем, умным и образованным труднее создать семью, часто они воспитывают всего одного отпрыска. Что этим хочет сказать эволюция?

-Думаете, гопники плодятся, а профессоры вымирают? Может быть, если брать в расчет только знакомых или соседей по подъезду. Но если мы посмотрим на мировую статистику - это совсем не так. У людей с высшим образованием и хорошим финансовым положением детей больше. Это я про отпрысков законных, а ведь сколько еще внебрачных детей! Думаю, вы за пару минут сами вспомните биографии пары миллионеров. Кроме того, в эволюционном плане важно, сколько генов передастся через поколение. Будет ли у детей маргиналов хорошее здоровье, чтобы произвести на свет 2-3 детей, которые, в свою очередь, воспитают столько же? Данные статистики говорят, что нет. Правда деление на «умных» и «глупых» - достаточно условно. Во-первых, браки возникают не только из-за интеллектуальной совместимости. Напротив, порой она вообще не играет роли, а определяющими выступают факторы, которые трудно просчитать. Во-вторых, в семье «умников» может родиться недалекий ребенок, а пара очень среднего уровня произведет на свет гения. Почему? Некоторые кульбиты генетики мы не можем объяснить до сих пор..

- Значит понятие естественного отбора качественно изменилось, ведь сейчас никто не погибнет от голода, если надел с рисом не принесет урожая.

- Да, естественный отбор сегодня проходит не так, как работал раньше. Если, например, в верхнем палеолите отбор среди австралопитеков шел на скорость, силу и реакцию, способность голодать. Сейчас такими критерием может быть способность общаться, владеть иностранными языками. Векторы изменились, их стало больше. Раньше на все население планеты отбор шел одинаково. Теперь этих факторов великое множество. Некоторые из них релеванты для стоматологов, другие – для военных, третьи – для ученых и так далее. Дело в том, что современный мир очень подвижен – люди часто переезжают, меняются. Именно поэтому видимость отбора нивелируется.

- Как складываются эти критерии?

-Например, основные причины смертности сегодня - сердечно-сосудистые и раковые заболевания. Сроки возникновения и развития этих болезней уменьшаются. Можно предположить, что устойчивость к ним станет следующим критерием естественного отбора. Один из известных факторов этих заболеваний – хронический стресс. Получается, если человек сможет бороться со стрессом, пройдет этот фильтр, выживет, оставит потомство, то одолеет в гонке естественного отбора менее стрессоустойчивых собратьев.

- Какие еще факторы важны?

-Я думаю, что мир унаследуют бодрые. Причем этими «победителями» станут не люди со 100 % здоровьем, а те, кто научились лучше всего приспосабливаться под предложенные эволюционные критерии. А еще - везунчики. Потому что фактор везения в генетике и биологии подчас бывает решающим.

-А тот факт, что современная медицина позволяет выжить детям с серьезными врожденными недугами как-то отражается на эволюции?

-Рассуждая так, мы берем во внимание только один конкретный признак. Например, у меня врождённый астигматизм, и если бы я был бушменом в пустыне Калахари, умер бы с голоду, просто потому, что не смог выследить животное. А еще у меня деформирована грудная клетка. Представим меня на минуту человеком верхнего палеолита: я бы точно не дожил до своего возраста. Но сегодня эти признаки для эволюции неактуальны. С точки зрения первобытного человека, я хил и плох. Но для сегодняшнего времени вполне годен – женат, у меня двое детей, я кандидат наук.

Получается, что для эволюции нет признаков однозначно хороших или плохих. Слабая мускулатура – это плохой критерий для охотника-собирателя, но нейтральный для современного городского жителя. Конечно, с одной поправкой - если у него не очень криминальный район.

Есть любопытные исследования о жителях мегаполисов. Согласно им, человек хилого телосложения – идеальный горожанин, ведь передвигаясь, от тратит меньше энергии, чем его мускулистый собрат. Значит, у хилого остается больше сил, например, для работы мозга. Я не говорю, что качок не сможет преподавать в Оксфорде. Речь о статистике. Есть исключения, но правило работает на большой численной выборке.

- То есть, мускулинность – больше не эволюционный тренд?

-Думаю, что нет. Сегодня основная масса людей работает в офисах. При жизни в темных и довольно теплых помещениях с пониженным содержанием кислорода астеники выигрывают. Поэтому их с каждым годом становится все больше и больше. Значит, это тоже адаптивный критерий естественного отбора. Худой индивид со слабой мускулатурой – новый герой нашего времени.

-Какие еще изменения во внешнем облике нас ждут?

-Если мы проследим эволюцию человека, то увидим, что чем ближе он к Homo sapiens, тем меньше у него волос. Можно предположить, что следующий эволюционный шаг – полная их потеря. Современному человеку волосы на теле не нужны совсем: они не обогревают, не сигнализируют о чем-то важном. Если будут возникать мутации, которые ведут к потере волосяного покрова на теле, то они сохранятся и передадутся другим поколениям. Зубы мудрости сейчас тоже в активной фазе исчезновения: у кого-то они есть, у других растут неправильно, у третьих – маленькие, практические рудиментарные. В будущем зубы мудрости, конечно, исчезнут. Просто потому, что мы умеем готовить пищу. Как следствие – челюсть уменьшится.

Изменения коснутся и ног. Мы наблюдаем как с эволюцией уменьшается мизинец. Рано или поздно он исчезнет, потому что хватательная функция пальцев ноги перестала быть необходимой. Велика вероятность, что малая берцовая кость срастется с большой берцовой или вообще исчезнет – у нас теперь нет нужды поворачивать стопу назад, как это могут делать, например, орангутаны. Более того, если развитие цивилизации пойдет такими же темпами, какими шло до сих пор, даже способность ходить перестанет быть необходимой, мы все сможем делать сидя. Тогда может запуститься процесс атрофирования ног.

-Не очень-то симпатичный человек будущего получается.

-Это правда, именно поэтому существует еще и половой отбор. Несмотря ни на что, мы должны оставаться привлекательными. Так, для того, чтобы волосы исчезли совсем, нужно, чтобы лысые стали несоизмеримо привлекательнее людей с густой шевелюрой. Но все же большинство стремятся иметь волосы. Значит, такие эволюционные тенденции пока не так сильны.

-Некоторые социологи считают, что инфантильность подростков и молодых людей - тоже черта нового человека.

- Инфантилизм - понятие психологическое. Чтобы оно передавалось генетически, качество должно стать выгодным для жизни, тогда никакого негативного отклика у эволюции это явление не находит. На самом деле, чем дольше мы взрослеем, тем больше возможностей набраться опыта. Жизнь становится сложнее, требуется больше времени, чтобы понять ее механизмы, получить образование. Выиграет тот, кто годы «затянувшегося» детства или юности проведет максимально продуктивно для своего бэкграунда. Очень важный момент - растущая продолжительность жизни. Еще в начале XX века она составляла около 39 лет. Девочки рожали в 12-14 лет. Сейчас рожать после 35 вполне нормально. Это абсолютно понятно, если современный человек может прожить больше 80 лет. У него есть время вырастить и обучить потомство.

-Будет ли меняться человеческий мозг?

-Почему-то считается, что наш мозг будет расти. Но антропологи фиксируют тенденцию его уменьшения за последние 25 тысяч лет. Объясняется это просто: чтобы что-то в нашем организме увеличилось, должен произойти естественный отбор в пользу этого критерия. До появления Homo apiens он шел. А сейчас жизнь достаточно стабильна. Голова не увеличится, потому что часть функций мы уже сейчас перекладываем на гаджеты. Ни у кого нет стимула запоминать большие блоки информации, все есть в Интернете.Даже сегодня наших знаний о том, как устроен и работает мозг,- недостаточно чтобы предсказать его будущее. Полагаю, что тенденция к уменьшению сохранится. Но это будет не очень значимо. Чтобы были видимые изменения, нужно хотя бы 20 000 лет.

Опубликовано: 12 ферваля 2018 г.