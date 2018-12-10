МИНДАЛИНЫ: УДАЛИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Когда частые ангины окончательно надоели, мы решаем распрощаться с миндалинами раз и навсегда. Но стоит ли?

Обострения хронического тонзиллита и частые ангины – проблема многих из нас. Вообще, миндалины наши первые защитники, своего рода входные ворота дыхательной и пищеварительной системы. Именно поэтому здесь сосредоточено большое количество лимфатической ткани, а иммунитет приведён в состояние постоянной боевой готовности. Именно это иногда способно сослужить плохую службу. Пытаясь максимально насытить передний рубеж обороны, организм перебарщивает, в результате миндалины становятся слишком большими (гипертрофированными) и представляют собой скорее отличное место для размножения микроорганизмов, нежели плацдарм для их уничтожения.

Когда миндалины задерживают нарушителей, но проигрывают, бактерии, вирусы или грибки начинают быстрое размножение на их поверхности. Успеху кампании способствуют многочисленные укромные места, (лакуны) в которых тепло, влажно и относительно безопасно. От такого миндалины воспаляются, ещё больше увеличиваются в размерах, повышается температура, но главное - появляется сильная боль, которая очень мешает жить. Возникает желание удалить возмутителя спокойствия, решив проблему раз и навсегда.

ЗА

Хронический тонзиллит и частые ангины нередко являются причиной ревматизма – тяжелого системного заболевания, поражающего сердце и суставы. Наиболее частый возбудитель, поражающий миндалины , а именно бетта-гемолитический стрептококк группы А, имеет в своей клеточной стенке участки, похожие на структуру клапанов сердца, перикарда и суставных поверхностей. В результате развивается хронический артрит, а может сформироваться и сердечный порок. Не зря старые врачи говорили, что «ревматизм лижет суставы, но кусает сердце». Единственный способ кардинально уменьшить риск – санировать очаг инфекции в горле, а самый эффективный метод это сделать – хирургический. После широкого внедрения тонзилэктомии заболеваемость ревматизмом резко снизилась.

ПРОТИВ

Несколько лет назад появились новые данные – оказывается, ведущим фактором в развитии ревматизма является не хронический тонзиллит, а хронический фарингит – воспаление гортаноглотки, главным образом её задней стенки. К тому же в снижение заболеваемости ревматизмом по всему миру внесли свою лепту и другие методы лечения – доступность местных антисептиков для горла и антибиотиков, введение бициллинопрофилактики для группы риска. И хирургическое лечение тоже может быть щадящим – лазерное или ультразвуковое воздействие на миндалины позволяет их сохранить, при этом уменьшив объем ткани и улучшив их дренирование.

ЗА

Постоянно воспаляясь, миндалины причиняют человеку массу неудобства. И мороженного летом не поесть, и глотка прохладной воды бывает достаточно, чтобы «полыхнуло» в горле. А ещё в ветер без шарфа на улицу не выйти и помещение с кондиционером - настоящее минное поле. Поле того, как скальпель хирурга отсечёт всё лишнее, горло гарантированно будет болеть меньше, не исключено, что не будет болеть вообще.

ПРОТИВ

Сами ЛОРы отмечают, что после удаления миндалин инфекция нередко спускается ниже, и вместо тонзиллитов у пациента начинаются фарингиты и ларингиты. Прежних сильных болей в горле нет, но теперь побаливает ниже, также беспокоит ощущение комка, кашель и охриплость, вплоть до полного исчезновения голоса. Конечно, постепенно частота и продолжительность этих эпизодов уменьшается, но некоего «переходного периода» после удаления миндалин не избежать.

ЗА

Миндалины могут оказаться причиной не только болей в горле, но и неприятного запаха изо рта. Дело в том, что частички пищи легко застревают в лакунах, где подвергаются гниению и выделяют неприятно пахнущие испарения. Кроме того, гнойные пробки, которые часто встречаются в увеличенных миндалинах, также служат источником зловония в ротовой полости. Зато, если миндалины удалить, проблема нередко исчезает полностью.

ПРОТИВ

Многие специалисты говорят, что для избавления от проблемы неприятного запаха изо рта достаточно не полностью удалить, а просто уменьшить размеры миндалин и улучшить их дренирование, чтобы пища не застаивалась в укромных уголках. Это позволит сохранить в них участки лимфатической ткани, а значит и защитную функцию. Сегодня подобные мини-операции проводят с помощью ультразвукового скальпеля, лазера или методики радиочастотной аблации.

Если вас беспокоят частые ангины и постоянно приходиться беречься, правильный выбор напрашивается сам. Конечно, миндалины необходимо удалить. Но вот делать это по-старинке, с помощью операции, либо воспользовавшись новыми, щадящими методиками – вопрос, на который стоит поискать правильного ответа. Посоветоваться со специалистами в области оториноларингологии, почитать, что пишут на формах в сети прошедшие через оба метода пациенты. Каждый случай индивидуален, но если возможно ограничиться малой кровью, мы - ЗА!