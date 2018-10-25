МИКРОБЫ С ПЕРЕСАДКОЙ

Спускаясь в метро, мы попадаем в царство вирусов и бактерий.

Эксперт: доцент кафедры эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского Университета, врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Роман Полибин

МИКРОБНЫЙ РАЙ

Не удивительно, что именно в подземке микроорганизмы чувствуют себя комфортно. Ограниченное помещение, в котором всегда тепло, светло и влажно. Но главное - трудно найти другое место, где огромное количество людей с утра до вечера бегут, чихают, кашляют, трогают, одним словом, обеспечивают микробам невиданную возможность для распространения. А если к этому добавить множество любимых мест для отдыха (от резиновых поручней эскалатора до фильтров вентиляционной системы) можно смело утверждать: метро — это микробный рай на земле.

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ

Микробный пейзаж поручней в метро недавно исследовали китайские учёные. Гонконгское метро – одно из самых загруженных в мире, ежедневно им пользуются более 5 миллионов человек (для сравнения: Московским метрополитеном - около 9,3 миллионов человек в день). Интересен тот факт, что на территории города живут представители различных диаспор, для каждой из которых характерны свои особенности микрофлоры кожи. Первый вывод учёных – на поручнях поездов и эскалаторов представлен «коктейль» из представителей микроорганизмов со всех концов города. При этом подавляющее большинство - нормальная флора, населяющая человеческую кожу и не представляющая опасность заражения. Второй вывод – бактериальная флора в метро в течение дня перемешивается и меняется. Так, результаты проб, взятых утром сильно отличаются от результатов вечерних проб. Общее количество бактерий в утренние часы значительно меньше. Ученые связывают это с уборкой и дезинфекцией поездов и станций, проходящими в ночное время. Третий вывод учёных – самый неутешительный. Среди нормальных микроорганизмов встречались условно-патогенные представители, в геноме которых уже обнаруживали гены лекарственной устойчивости. Это значит, что именно в метро между бактериями происходит обмен генетическим материалом, при этом в первую очередь передаются самые важные «знания», например, как противостоять действию антибиотиков. Ну и совсем небольшое количество бактерий оказались реально патогенными, способными вызвать серьезные инфекционные заболевания.

И ВИРУСНАЯ НАГРУЗКА

Ещё один типичный житель подземки – вирус. При этом концентрация и состав вирусной популяции в метрополитене зависит от сезона и времени суток. Летом, когда город свободен от респираторных эпидемий, и в метро вирусов меньше. Максимальная концентрация вирусов в метро приходится на часы-пик. К счастью, респираторные вирусы неустойчивы в окружающей среде и вне организма-хозяина быстро погибают. Когда в забитом вагоне кто-то сопит, сморкается и кашляет, вместе с микрочастичками слизи вирусы устремляются в свое недолгое подземное путешествие. Но они успевают осесть на нашей одежде, поручнях, перилах эскалатора, и самое неприятное - слизистой нашей носоглотки.

Поэтому врачи советуют, находясь в метро, как можно меньше дотрагиваться до окружающих предметов, а приехав домой и или на работу, хорошо высморкать и промыть нос. Поскольку за это время вирусы ещё не успели внедриться в клетки слизистой оболочки и их можно легко удалить механическим путём.

А ЕЩЁ ПЕДИКУЛЁЗ И ЧЕСОТКА

Увы, в метро реально подхватить чесоточного клеща и платяную вошь. Правда, для начала нужно занять место, на котором недавно сидел бездомный (в Московском метрополитене сомнительные личности чаще выбирают первый и последний вагоны кольцевой линии). Иметь длинные волосы, на которых паразит сумеет закрепиться, или быть девушкой в короткой юбке, под которую чесоточные клещи быстро забираются по колготкам. Поэтому внимательно смотрите, куда садитесь!

УТРОМ - СТЕРИЛЬНЫЙ

Для борьбы с вирусными, бактериальными и паразитарными инфекциями, поезда регулярно подвергают дезинфекции. Каждую ночь вагоны моют с помощью специального антисептического раствора, а затем в каждом из них на 30 минут включают ультрафиолетовые лампы, такие же, какими дезинфицируют палаты и операционные в больницах. Благодаря такой обработке, погибают до 95% попавших в вагон микроорганизмов. И в утренний рейс вагоны выходят практически стерильными. Увы для того, чтобы с появлением первых пассажиров вновь заселиться приходящими вместе с нами микробами.

Комментарий эксперта: Роман Полибин

В последние годы стало модно защищать себя от гриппа в общественных местах с помощью масок. Но у любой маски есть так называемая зона обтюрации – то есть участок плотного соприкосновения маски с лицом. У обычной медицинской маски зона обтюрации нечёткая, соприкосновение ткани с лицом – неполное. Идёт как подсасывание воздуха снаружи, так и его поступление в окружающую среду. Поэтому, защитная эффективность маски от заражения сезонными респираторными вирусами – сомнительна. Что подтверждает Всемирная Организация Здравоохранения, считая защиту от заражения с помощью обычных медицинских масок малоэффективной.

Поэтому сегодня всё большее распространение получают защитные респираторы, в отличие от маски они сделаны из плотной ткани, не оставляют зазора в месте соприкосновения с кожей и оборудованы специальным фильтром. Правда, их эффективность предстоит ещё оценить на практике. Не стоит забывать, что наиболее частым источником заражения являются наши собственные руки, поэтому, в метро, прежде всего, не следует трогать себя руками за лицо, а придя домой или на работу, руки следует хорошо помыть с мылом и обработать раствором антисептика.

Опубликовано: 27 октября 2018 г.