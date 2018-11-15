Михаил Полуэктов: «Сновидения – это сказки, которые мозг рассказывает сам себе»

Наш гость: Михаил Полуэктов, сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы №3.

При насыщенной и разнообразной жизни, которую мы ведем, нам некогда спать. Но когда вдруг приходит бессонница, мы понимаем, что именно от сна зависит наше полноценное бодрствование.

Михаил Гурьевич, какие новые открытия в изучении сна были сделаны за последнее время?

В прошлом году группа ученых получила Нобелевскую премию за открытие в наших клетках «молекулярные часы». Открытие было сделано еще в 80-90-х годах прошлого века. Оно заключалось в том, что в каждой живой клетке есть собственные часы, механизм которых регулирует белок под названием PERIOD (PER). Количество белка в клетках растет и падает в течение 24 часов: увеличивается к середине дня, достигает пика и к вечеру снижается. Тогда замедляются все процессы в организме: падает кровяное давление и температура тела, замедляется сердцебиение. Человек засыпает. Когда содержание белка доходит до определенного минимума, его синтез вновь начинает увеличиваться. Таким образом уровень этого белка наши клетки используют как индикатор времени суток, сна и бодрствования.

И что происходит, если мы не даем себе спать?

Механизм суточной активности клеток заложен очень глубоко, на генетическом уровне, и когда человек пытается повлиять на свой сон, уменьшая его длительность, он противостоит природе. Это объясняет, почему из-за недосыпа или при ночной работе растет заболеваемость, увеличивается количество ошибок на производстве, происходят аварии.

Правда ли, что сон – это профилактика болезни Альцгеймера?

Да, ряд последних исследований были на тему функции сна, как способа очистки головного мозга от метаболических отходов. Самый известный из них - белок бета-амилоид. Когда его накапливается слишком много, нарушается обмен веществ, ухудшается проводимость нервных импульсов и развивается болезнь Альцгеймера. Доказано, что в состоянии сна происходит максимальное очищение клеток мозга, в том числе от бета-амилоида. Исследования также показали, что сон принципиально важен и для молодых людей: одна ночь без сна приводит к увеличению содержания бета-амилоида на 5% - это прилично. Поэтому нельзя пренебрегать сном и пытаться без него обойтись.

Сколько часов важно спать и важно ли при этом - когда ложиться и вставать?

Нет обязательного времени, в которое непременно надо лечь спать, но желательно сделать это в 10-12 темных часов, когда наши клеточные часы переключаются на замедленный режим работы. Международным сообществом КОГО? принята норма сна, способствующая восстановлению организма – это 7-9 часов. Сон менее 7 часов уже несет риски для здоровья. Было проведено исследование, когда в течение двух недель добровольцев лишали всего двух часов сна и измеряли скорость их реакции. Оказалось, что скорость реакции каждый день ухудшалась, но сами они этого не замечали. Это расхождение важно учитывать в отношении профессиональной деятельности и поведения за рулем.

Какие заболевания развиваются из-за недосыпа, но без явной связи?

Доказано, что ограничение времени сна повышает риск развития диабета, потому что ткани становятся менее чувствительны к инсулину.

Также давно известно, что сокращение времени сна до 5 часов приводит к увеличению риска развития артериальной гипертонии на 60%. То есть дефицит сна бьет по сердечно-сосудистой системе.

Пока еще не официально, но уже доказано, что дефицит сна влияет на иммунитет. Был проведен эксперимент: молодым людям с идеальным качеством сна прививали респираторный вирус. Стоило качеству сна уменьшиться на 5-10%, как заболеваемость увеличивалась почти в 2 раза.

А вот в изучении взаимосвязи сна с ожирением мы потерпели фиаско. В научной литературе есть данные о том, что у людей, которые мало спят, повышается масса тела. Предполагалось, что нарушается выработка гормонов, которые связаны с жировым обменом. Как ни странно, вместе с эндокринологами мы не нашли никаких соответствий.

Но нашли другое: люди с большой массой тела и люди с плохим сном имеют схожий психологический профиль. И те, и другие склонны к заеданию проблем, любят сладкое и хуже выполняют рекомендации врачей.

Проблема современных людей в перенасыщении информацией. Как «отключить» мозг? Соблюдение режима сна или, как говорят, гигиены сна – самый верный и простой способ заснуть. Она подразумевает ограничение активной деятельности перед сном. Лучше отложить все гаджеты и заняться чем-то приятным, не стоит употреблять напитки, содержащие кофеин. Прогулки перед сном, теплый чай или теплое молоко – никак не влияют на засыпание. А вот физические упражнения за 6 и даже за 2 часа до сна помогают уснуть. Теплая ванна позволяет расслабиться, после нее наблюдается снижение температуры тела - это способствует засыпанию.

Есть люди, которые умеют засыпать мгновенно...

Чаще всего этих людей нельзя назвать счастливчиками. Если человек может засыпать в любых условиях, значит, у него дефицит сна - он много работает и устает или имеет расстройство, связанное с нарушением функций сна. Например, быстро засыпают сильно храпящие люди. Ночью во сне у них возникают задержки дыхания (апное), из-за чего их сон становится неполноценным, они не высыпаются ночью, поэтому днем всегда не прочь прилечь.

Научимся ли мы когда-нибудь управлять сном с помощью гаджетов?

Думаю, мы сможем улучшать засыпание и углублять сон при помощи гаджетов. Например, есть отечественная разработка - устройство, стимулирующее кожу ладоней волнами определенной частоты и создающее приятные почесывания, которые «раскачивают» медленные волны сна. На энцефалограмме в это время мы увидим активность, характерную для глубокого сна. То есть прибор позволяет углублять сон.

Эффективна методика согревания конечностей перед сном, особенно для пожилых людей. Человек надевает перчатки и носочки с нагревательным элементом. Благодаря теплу кровь оттекает от внутренних органов и от мозга, внутренняя температура понижается и это способствует засыпанию. Не за счет согревания, а за счет внутреннего охлаждения.

Неоновые вывески могут повлиять на сон?

Даже в мегаполисе интенсивность освещения не настолько сильна, чтобы повлиять на биоритмы. Известно, что свет синего спектра подавляет секрецию мелатонина - вещества, которое является нашим внутренним сигнализатором времени. Например, как наши печень или почки узнают, что час ночи? Им по кровотоку приходит гормон мелатонин, который вырабатывается только в ночное время, и он затормаживает работу органов. Чтобы подавить секрецию мелатонина, нужен свет сильной интенсивности. Например, когда мы сидим вечером у экрана телевизора или компьютера, то секреция снижается на 20%. Это не критично, но вы все равно лишаете себя полноценного сна.

Почему до определенного возраста мы очень хотим спать, а потом наоборот мучаемся от бессонницы?

Люди старших возрастных групп имеют меньшую потребность во сне, их сон короче примерно на 1 час. Это нормальный процесс. Однако с возрастом увеличивается и число причин для плохого сна. И здесь важно определить разницу между нормальным ухудшением сна и расстройством сна. О последнем сигнализируют три проблемных сна в неделю.

А может ли человек-сова со временем стать жаворонком?

Да, внутренние биоритмы тоже меняются с возрастом. До 20 лет люди в основном совы – подростки могут допоздна сидеть за компьютером, ходят в ночные клубы и в принципе хорошо переносят ночное бодрствование. Затем люди все больше становятся жаворонками. Пожилые рано задремывают, хотя еще не все сериалы закончились, и встают в 6 часов утра. Есть, конечно, и индивидуальные особенности, когда люди - ярко выраженные совы или жаворонки.

Что нового известно о стадиях сна?

Примерно с 2005 года ничего не менялось: есть три стадии медленного сна и одна быстрая стадия, ее еще называют сном со сновидениями. Цикл сна со всеми стадиями составляет 1,5 часа, а потом все повторяется. За ночь проходит 5-6 циклов сна и до 10 пробуждений, но они занимают 5-10 секунд и не откладываются в памяти.

Самая полезная фаза сна – медленная?

Да, она занимает большую часть нашего сна и отвечает за физическое восстановление и за часть когнитивных процессов. Также медленный сон связан с процессами эпизодической памяти - мы лучше запоминаем в это время. А быстрый сон связан с процессами психической защиты – если что-то нас волнует, мы это проигрываем в содержании наших сновидений и наутро нам становится легче. Быстрый сон также необходим для обеспечения процедурной памяти - это память на действия, например, как бежать по лабиринту. Мышки запоминают это в быстром сне.

Правда ли, что без будильника мы просыпаемся только в одной стадии, а в другой не проснемся?

Самостоятельное пробуждение вероятнее всего происходит в поверхностном сне – это первая и вторая стадии медленного сна. От некого внешнего шума мы можем проснуться в стадии быстрого сна и тогда понимаем, что не успели досмотреть сон. Гораздо меньше вероятность самостоятельного пробуждения во время глубокого сна. Если это происходит вынужденно, то какое-то время у нас наблюдается замедленная реакция. Есть даже термин «синдром сонного опьянения», когда человек просыпается из глубоко сна и минуту дезориентирован, не понимает, где он.

По будильнику мы не всегда можем угадать нужную стадию сна, поэтому рекомендуется опытным путем установить время наступления поверхностного сна. Мы уже знаем, что сон устроен циклически, то есть стадии чередуются с периодом в 1,5 часа. Если мы ставим будильник на 7:30, то можем попасть на глубокий сон, но уже в 8 часов сон станет поверхностным. Важно понять – когда нам легче просыпаться и придерживаться этого времени. Для этого надо засыпать и вставать в одно и то же время.

Люди, что спят в метро – они в какой стадии спят?

В поверхностном сне. Те, кто сильно недосыпает, успевают «добежать» до фазы глубокого сна – тогда они начинают заваливаться на соседей. Потому что в глубоком сне мышцы полностью расслабляются, и человек не может удерживать позу. А вообще дневной сон полезен, но главное – вовремя проснуться. За 20 минут человек не успевает уйти в глубокий сон, он чувствует себя свежее и бодрее. А уже через 30 минут он проснется из глубокого сна и почувствует себя еще хуже – сонным и разбитым.

Сейчас есть модные часы и смартфоны с «физиологичным будильником», который выстраивает график пробуждения в определенном интервале, определяя фазу сна. Это работает?

Разработчики предполагают, что цикличность можно поймать, если оценить изменения двигательной активности в течении сна – в глубоком сне она будет меньше, в поверхностном – выше. Но точность этих гаджетов на сегодняшний день - менее 50%.

Есть ли научное объяснение того, как появляются наши сны?

Есть психоаналитическая теория, которая предполагает, что все сновидения появляются в результате воздействия наших подсознательных импульсов: каждый сон имеет смысл и доносит до нас какую-то информацию о нас самих. А есть простая физиологическая концепция: когда сон переходит из медленной стадии в быструю, в определенной зоне мозга начинают пробиваться электрические нейронные импульсы, которые раздражают соседние структуры мозга. Проще всего растормозить свежий след памяти - тогда мы видим что-то знакомое, что было недавно. Импульсы растормаживают многие следы памяти, и мозг все время занимается тем, что эти хаотичные истории пытается соединить в какое-то непротиворечивое повествование – сновидение.

Говорят, что наши сновидения – это сказки, которые мозг рассказывает сам себе. От внешнего мира он пока изолирован, внутренние органы чувств почти отключены, и мозгу надо чем-то себя занять, поэтому он увлечен играми разума. Мозг не может не пахать, он устроен как компьютер – в медленной стадии сна отдохнул, а в быстрой включился и уже работает.

Работа ночью чем она опасна для организма?

Еще в 2008 году ВОЗ признала ее «вероятно канцерогенной» и пока ничего не поменялось. Тогда опрашивали в основном медсестер и стюардесс, которые заняты в ночную смену. Было выявлено, что риск опухолей молочных желез при ночной работе увеличивается в 1,5-1,7 раз. Однако в отношении других видов опухолей нет такой уверенности.

Насколько часто встречаются странные расстройства сна: нарколепсия, синдром беспокойных ног, сонный паралич, синдром Клейне-Левина?

Достаточно редко. Мы также встречаемся с различными случаями снохождения, особенно у детей. Когда они бегают во сне с открытыми глазами и громко кричат. Бывает «синдром взрывающейся головы» – человек просыпается с ощущением яркой вспышки и звука, это возникает при переключении стадий сна. Одна из форм снохождения - «синдром ночной еды», когда человек совершенно не помнит, что ночью ходил на кухню и что-то ел. Сейчас популярна тема sleep sexing – занятие сексом во время сна, когда утром один из партнеров не понимает, что он этим ночью занимался. Среди молодежи есть такое расстройство, как Sleep texting – люди бессознательно набирают и отправляют тексты, а утром не помнят, что понаписали.

А с какими проблемами чаще всего к вам приходят?

Мы имеем дело с бессонницей, апное сна и с храпом. Апное – это чисто механический феномен. Если у человека есть сужение дыхательных путей, чаще всего это бывает из-за ожирения или при наличии лор-патологий, то воздух, который он вдыхает, проходит с большой скоростью и вызывает присасывание стеночек дыхательных путей. Время от времени они смыкаются и дыхательный поток останавливается. Часто это лечится хирургическим путем. Но если расстройство достаточно выраженное, если остановок дыхания много, тогда используются специальные маски, которые нагнетают под небольшим давлением воздух в течение ночи, человек дышит воздухом под давлением. Есть замечательный метод, который не стоит ни копейки и прекрасно лечит апное, но никто им не пользуется. Называется – похудение.

Правда ли, что храп является причиной легочных или сердечно-сосудистых заболеваний?

Сам по себе храп не является. Если мы видим, что человек просто храпит и у него нет задержек дыхания, это значит, что он имеет косметический дефект, который не нравится окружающим. Если видим, что случаются апное, то у него резко повышаются риски сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринных расстройств и болезней нервной системы.

Раньше было понятие «лечебный сон», «электросон». Многие ходили в поликлинику на сеансы сна. Что стало с методом?

Это даже была обязательная манипуляция в свете учения Ивана Петровича Павлова. Считалось, что неврозы и гипертоническая болезнь являются следствием нарушения взаимодействия процессов торможения и возбуждения в ЦНС, и чтобы их привести в соответствие, нужно на время затормозить ЦНС. Для этого использовались кабинеты электросна и гипнотарии, где с помощью гипноза пациента вводили в состоянии измененного сознания, похожего на сон. Несколько диссертаций были написаны на эту тему. Но подход оказался неэффективным. Хотя этот метод уже на другом уровне заинтересовал ученых: оказалось, что искусственное увеличение времени ночного сна в течение месяца повышает показатели спортсменов. То есть это недопинговый способ улучшить показатели на соревнованиях.

Японское выражение «инэмури» («присутствовать и спать») обозначает особую форму дремоты, когда человек спит в неположенном месте – в метро, на званном обеде, на работе. Чтобы при этом не терять лицо, надо вести себя так, как того требует ситуация: если спите на собрании, прикройтесь бумагами.

Стоит качеству сна уменьшиться на 5-10%, как заболеваемость респираторными заболеваниями увеличивается почти в 2 раза. Уменьшение длительности сна противоречит нашей естественной природе. Это объясняет, почему из-за недосыпа растет заболеваемость, увеличивается количество ошибок на производстве, происходят аварии. Быстрый сон связан с процессами психической защиты – если что-то нас волнует, мы это проигрываем в содержании наших сновидений и на утро нам становится легче. Сокращение времени сна до 5 часов приводит к увеличению риска развития гипертонии на 60%. То есть дефицит сна бьет по сердечно-сосудистой системе. Дневной сон полезен. Главное – вовремя проснуться. За 20 минут человек не успевает уйти в глубокий сон, он чувствует себя свежее и бодрее.

Опубликовано: 20 ноября 2018 г.