Метеозависимость и магнитные бури: что делать, чтобы легче переносить?

Вы заранее чувствуете похолодание, приближение метели, оттепель и неощутимые другими изменения магнитного поля? Перед переменой погоды у вас болит голова, в глазах звездочки, настроение никакое? Скорее всего, вы – метеочувствительны. Как помочь себе пережить капризы природы с минимальными потерями?

Зима в этом году отличилась неоднократными резкими погодными перепадами и выраженным магнитным возмущением – метеозависимые люди почувствовали это на себе в полной мере. Сами по себе магнитные бури - естественный процесс. Каждый из нас пережил их как минимум тысячу. За время своей эволюции здоровый человек адаптировался к этому природному явлению, иначе мы не выжили бы как вид.

Однако некоторые из нас знают, что они - "жертвы циклонов" и для них магнитная буря означает слабость, головную боль, проблемы с давлением, рассеивание внимания и прочие неприятности – вплоть до повышения риска инфарктов и инсультов. Это значит, что механизм адаптации даёт сбой.

В ответ на приближение снегопада или на резкий скачок температуры у здорового человека срабатывает система защиты: перестраивается гормональный фон, изменяется активность ферментов, содержание тромбоцитов и свертываемость крови. Причем все это происходит достаточно быстро и следствием может быть незначительное ухудшение самочувствия. У людей же ослабленных, неспортивных, имеющих сердечно-сосудистые и легочные заболевания, защитная реакция вялая и замедленная.

3 типа реакций на перемены погоды .

МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Симптомы. Слабость, головная боль, сонливость, озноб, снижение работоспособности, концентрации внимания и настроения.

Что делать. Стремиться перейти в тип метеостабильных. Высыпаться, доставлять себе удовольствия, плавать в бассейне, покупать блузки-сережки, отказаться от тяжелой еды, особенно во второй половине дня, меньше смотреть телевизор (кстати, один из лидирующих факторов стресса).

Можно подобрать легкое успокоительное – от растительных средств вроде настоя валерианы до рюмочки коньяка.

МЕТЕОПАТИЯ (МЕТЕОЗАВИСИМОСТЬ)

Симптомы. Скачки давления, учащенный пульс, повышение температуры, бессонница, головокружение, боль в суставах, судороги, почти нулевая работоспособность. Как правило, это следствие хронических заболеваний или ослабления иммунной защиты из-за гриппа, ОРЗ, курения и кофемании, серьезной травмы или стресса.

Что делать. Удерживать хронические проблемы в стадии ремиссии, приготовиться заранее к кризисному сезону. Сбавить жизненный темп, снизить уровень стресса, избегать нерациональных умственных и физических нагрузок.

МЕТЕОНЕВРОЗ

Симптомы. Те же, что и при метеозависимости, но человек не имеет ни одного из перечисленных заболеваний, просто умеет себя накрутить, запрограммировать. То есть вне истерики его пульс и давление всегда в норме.

Что делать. Обратиться к врачу – невропатологу, психиатру. Иногда эта проблема решается просто и довольно быстро.

Общие меры безопасности таковы: 1 Отнеситесь к себе внимательнее, если у вас диагностирована артериальная гипертония и заболевания сердечнососудистой системы 2. Снизьте физические нагрузки 3.Не переедайте и откажитесь от тяжёлой пищи в пользу овощей, фруктов, кисломолочных продуктов и нежирного мяса 4.Поменьше курите и избегайте алкогольных напитков 5.Пейте зеленый чай 6. Высыпайтесь

Совет относительно сна обычно кажется не особенно важным, но на самом деле игнорировать его не стоит: защититься от негативного воздействия помогает мелатонин, так называемый "гормон сна". Мелатонин вырабатывается эпифизом во время сна и регулирует "биологические часы" человека. Во время магнитных бурь выработка мелатонина происходит хуже, и естественные ритмы сбиваются. Чтобы помочь им остаться нормальными, перед отходом ко сну надо расслабиться (например, принять ванну), а место для сна сделать максимально затемнённым – мелатонин хуже вырабатывается, если человек спит в комнате с источниками света.

Точечные меры

От головной боли:

• Холодные ванночки для рук. Опустить ладони и запястья в ледяную воду на несколько минут, потом растереть полотенцем до ощущения жжения. Как известно, на ладонях много энергетических точек, которые хорошо стимулируются холодом и растиранием.

• Нанести на виски несколько капель эфирного масла мяты перечной или лимона. Можно использовать и лимонную корку, если нет аллергии на цитрусовые.

При вялости и общем недомогании воспользуйтесь точечным массажем. Зажмите мизинец правой руки большим и указательным пальцами левой. Кончиком большого пальца сильно надавливайте и интенсивно разминайте среднюю часть мизинца. Если через несколько минут усталость не отступила, периодически повторяйте массаж в течение часа.

При тревоге и раздражительности:

• Примите "позу младенца": сидя на коленях, опустите ягодицы на пятки, плотно прижмите грудь и живот к ногам. Теперь нужно положить лоб на пол и сцепить руки в замок на ягодицах. Расслабьте шею, плечи, спину и полежите так несколько минут.

• Теплое красное вино или глинтвейн на ночь.

Опубликовано: 9 декабря 2016 г.