Теория и практика / Диагностика и лечение
МЁРЗНУТ РУКИ, МЁРЗНУТ НОГИ
Постоянно холодные кисти и стопы – с этим сталкиваются и мужчины и женщины. Почему?
Опубликовано: 8 июня 2018 г.
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НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ
Я опухаю! «Задержка жидкости – естественная реакция организма на воздействие самых разных токсичных веществ: от лекарств до выхлопных газов. Жидкость «нагоняется» в ткани и органы для того, чтобы как можно быстрее растворить и вывести вредоносные молекулы.»Другой факт Читать статью
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