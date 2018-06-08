Подпишись на новости
Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

МЁРЗНУТ РУКИ, МЁРЗНУТ НОГИ

Постоянно холодные кисти и стопы – с этим сталкиваются и мужчины и женщины. Почему?
Опубликовано: 8 июня 2018 г.

Опубликовано: 8 июня 2018 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ

Я опухаю! «Задержка жидкости – естественная реакция организма на воздействие самых разных токсичных веществ: от лекарств до выхлопных газов. Жидкость «нагоняется» в ткани и органы для того, чтобы как можно быстрее растворить и вывести вредоносные молекулы.»
Другой факт Читать статью
 

Консультации

Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Добрый день! Две недели как начали выпадать волосы в больших количествах. При мытье...
Здравствуйте! Первое, что мы должны понять в даннос случае - это причина выпадения. Если...
Задать вопрос
Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: Здравствуйте,у меня такой вопрос,на члене когда оголяеш головку покатались какие то...
добрый вечер, скорее всего этопроявления впч - инфекции, легко лечится, обратитесь к урологу
Задать вопрос

Последние комментарии

Bobir [16 часов назад]
От вируса пью новирин или гропринозин. Хорошо в комплексе помогает афлубин. Хуже, если ангина...
Darik [3 дня назад]
Столько всего надо: увлажняющий крем, присыпка, ванночки. Может у меня еще не тот возраст, но...
ЗлатаП [13 дней назад]
Ликопид мне тоже назначали к комплексной терапии при лечении псориаза (10 мг). Я уже 2 года не...

Еще в рубрике

Клещи весной. Как защититься?

Клещи и защита от них. Публикуем памятку по мерам...

НАСТОЯЩИЙ ГЕМОРРОЙ

Название этого заболевания часто используется в...

Самомассаж шеи на каждый день

Мосараф Али уверяет: если делать этот массаж каждый...

РОТ НА ЗАМКЕ

Для многих запах изо рта – это постоянный дискомфорт

Коварный варикоз

Большинство людей считают,что варикоз появляется в...

Пост и похудение

Мысль худеть постом приходит в голову многим. Очень...

Дмитрий Мохов: « Устраняя механическую дисфункцию, остеопат запускает механизмы саморегуляции организма»

Наш гость: Дмитрий Мохов, доктор медицинских наук...

Что необходимо знать о депрессии

Депрессия-это распространенное психическое...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: web@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2017
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


    Яндекс.Метрика

 