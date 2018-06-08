МЁРЗНУТ РУКИ, МЁРЗНУТ НОГИ

Я опухаю! « Задержка жидкости – естественная реакция организма на воздействие самых разных токсичных веществ: от лекарств до выхлопных газов. Жидкость «нагоняется» в ткани и органы для того, чтобы как можно быстрее растворить и вывести вредоносные молекулы. »