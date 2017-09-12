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Менструальный цикл: как меняется организм женщины

Основываясь на знаниях об изменениях, которые происходят в организме женщины каждый месяц, журналист и врач Габриэль Литчерман разработала специальный гормональный календарь.
Опубликовано: 15 сентября 2017 г.
Тэги: гормональные нарушения, гормоны, женское здоровье

Менструальный цикл влияет на все аспекты нашей жизни – на внешний вид, вкусовые предпочтения, чувствительность к боли, вес, состояние кожи и даже уверенность в себе. Об этом постоянно говорят врачи и психологи, но идея использовать эти знанияв практических целях пришла в голову только американке Литчерман. Больше 15 лет она писала материалы о здоровье и похудении в тематические издания. А в этом году разработала специальное мобильное приложение, в которое можно загрузить данные о начале своего цикла  и получить рекомендации на месяц вперед. Какой самый удачный день для свиданий? В какой лучше не начинать новых дел, а в какой – садиться на диету? Итак, несколько рекомендаций от Литчерман.

1-8 день менструального цикла

Внимание, повышенный эстроген! На первой неделе уменьшается аппетит, снижается тяга к высококалорийным продуктам. (Чего не скажешь про третью и четвертую, когда комбинация из возраставшего эстрогена и низкого прогестерона превращают вас в ненасытного обжору). В это время вы можете позволить себе разгрузочные дни и есть больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. В тоже время ваша нервная система более стабильная.

С 8 дня до овуляции

Уровень эстрогена и тестостерона повышается, но пока не достигает своего максимума. Это самое лучшее время для того, чтобы заняться чем-то новым: изучить основы программирования, испечь модные капкейки или взяться за китайский. Вторая неделя – лучшее время для амбициозного старта. Не то чтобы вы не были в состоянии сделать это в другое время, но благодаря высокому эстрогену все процессы познания даются сейчас гораздо легче. Концентрация этого гормона добавляет жизни оборотов, обостряет краткосрочную память и скорость мышления, повышает энергию и улучшает настроение. А, значит, вы способны совладать с самыми сложными задачами и более терпеливыв решении проблем.

Первый день после овуляции + 8 дней

Повышение прогестерона, снижение эстрогена и тестостерона в первой половине недели. (Затем эстроген вновь повышается.) Умиротворенный и успокаивающий эффект прогестерона на организм расслабляет. Больше всего вам хочется поваляться на диване с книжкой или посмотреть сериал. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Но если найдете в себе силы подняться, займитесь спортом – бегом, велосипедом или аэробными нагрузками. Исследования показывают, что этот гормон помогает сжигать на 30% больше жира, поэтому, если приложить усилия, можно гораздо быстрее похудеть.

Последние 6 дней цикла

Эстроген и прогестерон понижены. Если решаете купить что-то дорогостоящее или отправиться на собеседование – подумайте дважды, а то и трижды. Когда эстрогена становится меньше, это вызывает изменения в «химии мозга», вы становитесь более пессимистичной и беспокойной. Так что, велика вероятность, что результат ваших усилий будет отрицательным. Берегите деньги и не пытайтесь сейчас изменить жизнь – эти дни лучше “отлежаться на дне”.

 

 

 

 

 

Опубликовано: 15 сентября 2017 г.
Журнал "Здоровье"№7-8 2017 Журнал "Здоровье"№7-8 2017
Журнальный заголовок: "Гормональный гороскоп"

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