Межреберная невралгия

Если вдруг появились сильные боли в грудной клетке, это инфаркт? Не обязательно, возможно, это межрёберная невралгия.

Межрёберные нервы – это своего рода «щупальцы» спинного мозга. 12 пар нервов, ровно по количеству ребёр, выходят из позвонков и следуют в сторону грудины. При этом они остаются полноценным продолжением спинного мозга, а это значит, что любая проблема будь то травма, отёк или воспаление, вызовет сильнейшую боль, которую, нередко, принимают за сердечный приступ. Поэтому, две главные задачи при появлении межрёберной невралгии – вовремя отличить её от стенокардии или инфаркта, и как можно быстрее начать правильное лечение, ибо хотя невралгия и не так опасна, зато болит, что называется, «за двоих».

Не дави на меня!

Самая частая причина межрёберной невралгии – остеохондроз грудного отдела позвоночника. Эту проблему называют расплатой за прямохождение, ведь с годами под действием силы тяжести давление на межпозвоночные диски приводит к их огрубению, хрящевая ткань заменяется костной, появляются костные разрастания – остеофиты. Чаще всего они сдавливают нерв в месте его отхождения, но вот боль совсем не обязательно появится именно в этом месте. Она может проявить себя по всей длине нерва, или даже ближе в передней поверхности грудной клетки, например, в районе соска.

Ещё хуже если причиной сдавления стал не просто остеохондроз, а следующая стадия деградации межпозвоночного диска – протрузия или грыжа. В этом случае фрагмент диска словно выпячивается за пределы позвоночного столба. Если грыжевое выпячивание проникает внутрь, сдавливается сам спинной мозг, если же наружу, то нередко давление идёт на начальные отделы межрёберного нерва.

Не сквози на меня!

Ещё одной частой причиной межрёберной невралгии является общее или местное переохлаждение. Как известно, у многих из нас иммунная система достаточно капризна. Промочил ноги – заработал ангину, искупался в холодной воде – получил насморк. Аналогичная история может произойти и со спиной, достаточно полежать какое-то время на холодном, или посидеть на сквозняке. Не удивляйтесь, если на следующее утро вам будет трудно сделать вдох или повернуться. Межрёберный нерв воспаляется, равно как воспаляется любой другой переохладившийся орган.

Не нервируй меня!

Стресс – ещё одна причина межрёберной невралгии. Учёные считают, что причина воспаления кроется всё в том же снижении иммунитета, происходящем под действием длительных или кратковременных, но сильных переживаний. Наверняка вы замечали, что когда мы подавлены и нас что-то сильно волнует, начинают «вылезать» разные болячки: это может быть герпес, атопический дерматит или болезнь совсем другого плана, например запор или диарея. Иногда таким ответом на переживания становится межрёберная невралгия.

Не спазмируй меня!

Длительный мышечный спазм также может оказаться причиной межрёберной невралгии. Как правило, это происходит у спортсменов, а причиной спазма служит перетренированность или спортивная травма. Хотя, у совсем неспортивных людей подобное тоже случается – достаточно перетрудиться на дачном участке или не рассчитать свои силы на первом занятии в фитнес-клубе после долгого перерыва. В этом случае сначала боли появляются по ходу мышцы, и лишь затем присоединяется невралгическая боль, которая сильнее и не усиливается при движении поражённой мышцы.

Не травмируй меня!

Именно благодаря близости межрёберного нерва перелом ребра традиционно считается одним из самых болезненных. Как говорится: ни вздохнуть, ни покашлять. Но если сам перелом срастается довольно быстро, то проблемы с нервом нередко остаются на долгое время. Это самая настоящая межрёберная невралгия, только травматического генеза. И справившись с перелом, предстоит бороться с новой напастью.

Не опоясывай меня!

Иногда межрёберные нервы поражаются при развитии опоясывающего лишая или герпеса. Это заболевание вызывает один из вирусов герпетического семейства, а именно вирус ветряной оспы. Фантастика, но у людей, в детстве переболевших ветрянкой вирус способен затаиться на десятки лет, и затем, при общем снижении иммунитета «выстрелить», вызывая сильные боли по ходу поражённого нерва, зуд и кожные высыпания. В практике каждого дерматолога было немало людей, заболевших опоясывающим герпесом в 70-80 лет, значит почти столько же вирус существовал в организме никак себя не проявляя, лишь поджидая подходящий случай. Печально, но после выздоровления, которое занимает 3-4 недели длительное время могут беспокоить симптомы «постгерпетической невралгии» в том числе межрёберной.

Обнаружь меня!

Обычно первые признаки межрёберной невралгии пугают – во-первых, болит сильно, во-вторых, болит в груди, а это всегда настораживает в отношении сердца. При этом у невралгической боли и стенокардии или инфаркта существует довольно много различий. Сердечны боли давящие, они возникают за грудиной после физической нагрузки или переживаний, продолжаются несколько минут и быстро проходят после отдыха, не связаны с дыханием и изменением положения тела.

В отличие от этого боли при межрёберной невралгии острые, пик болезненности локализуется в конкретной точке, они не зависят от нагрузки, продолжаются часами, усиливаются при дыхании и могут изменяться при движении и поворотах туловища. Дополнительно в диагнозе помогают частое изменение кожи по ходу межрёберного нерва (особенно при опоясывающем герпесе), напряжение близлежащих мышц, болезненность при пальпации по ходу всего межреберья. Чтобы окончательно снять подозрения в сердечной причине болей, можно сделать кардиограмму.

Вылечи меня!

Межрёберная невралгия, словно зубная боль – с ней к врачу бегут быстро. К несчастью, заболевание нередко протекает довольно упорно и требует курсового лечения с применением различных средств.

Первое, что назначают врачи – максимальный покой для поражённой области. В идеале следует уйти на больничный, так как сидеть за компьютером в это время вредно, на позвоночник идёт нагрузка, и ущемление межрёберного нерва прогрессирует.

Поражённую область нужно держать в тепле и беречь от сквозняков – вот где пригодятся любимые бабушкины платки из собачьей шерсти. Унять воспаление помогут нестероидные противовоспалительные средства, которые можно принимать в виде таблеток, капсул или ректальных свечек, а можно дополнить курс лечения и местными формами препаратов, аккуратно втирая мази или гели в поражённую область.

Следующий компонент лечения – миорелаксанты. Как уже говорилось ранее, мышечный спазм может сам стать причиной невралгии, а может оказаться вторичным, своего рода защитным механизмом, тем не менее лишь добавляющим болевых ощущений.

В случае, когда боли слишком сильные, или пациенту требуется придти в норму как можно быстрее (впереди командировка, доклад на конференции, а может и свадьба) можно прибегнуть к скорой помощи любой невралгии – блокаде. С помощью обычного шприца в нерв и окружающие его ткани вводится раствор анестетика – чаще всего новокаина или лидокаина. Такое воздействие снимает боль полностью и даёт возможность человеку вести обычную жизнь в течение нескольких дней, а за это время успевают подействовать таблетки. Дополнительно, для ускорения восстановления нервной ткани, применяются инъекции витаминов из группы В.

Профилактируй меня!

Единожды возникший приступ межрёберной невралгии может вернуться, особенно, если основная причина болезни в остеохондрозе позвоночника или грыже межпозвоночного диска. Поэтому важно держать ситуация под контролем и проводить профилактику рецидива. При наличии проблем с грудным отделом позвоночника врачи советуют плавание. Лечебная физкультура для укрепления мышц спины и грудной клетки также приносит хороший эффект. Развитый мышечный корсет лучше фиксирует позвоночник, к тому же снижается вероятность спазма мышц из-за их нетренированности. Неплохой эффект дают сеансы иглорефлексотерапии. Физиотерапия показана в восстановительном периоде, применяют электрофорез, лазер, магнитотерапию. Массаж в руках опытного массажиста, специализирующегося на этой проблеме, также позволит лучше сформировать мышечный корсет и избежать возвращения заболевания.

СТЕНОКАРДИЯ ИЛИ МЕЖРЁБЕРНАЯ НЕВРАЛГИЯ?

Стенокардия Межрёберная невралгия Боль возникает после физической нагрузки или эмоциональных переживаний. Боль возникает в покое,но вызвать её может резкое изменение положения тела. После прекращения нагрузки боль проходит в течение 3-5 минут. Боль продолжается часами, физнагрузка, наоборот, может её снять Боль локализуется за грудиной, давящая, жгучая, распирающая. «Болевой точки» нет. Боль имеет чётко выраженную «болевую точку». Боль никак не меняется при глубоком вдохе. При глубоком вдохе боль становится сильнее.

Традиционно для местного прогревания при межреберной невралгии применяют платки: пуховые и из собачьей шерсти. Посещая бассейн 2-3 раза в неделю удаётся добиться необходимого расслабления позвоночника и снизить нагрузку на диски

Опубликовано: 21 января 2019 г.