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Мэй Маск

Мать миллиардера Илона Маска не менее знаменита: Мэй – профессиональный диетолог и одна из самых востребованных моделей даже в свои 70 лет.
Опубликовано: 29 августа 2018 г.

Мэй в цифрах:

Возраст:  70 лет (родилась 19 апреля 1948 года)

Рост: 173 см

Вес: 56 кг

Ее диета

«Как диетолог с 45 летним стажем могу сказать одно: люди набирают вес не из-за цельной пшеницы, а из-за картофеля и белого хлеба», - говорит Мэй. Сама она ест фрукты и овощи, обезжиренные молочные продукты, курицу, рыбу и любимое мясо ягненка. Ее фирменный суп - смесь 12 видов бобов с помидорами и приправой. Обожает тосты с маслом. Утром пьет кофе, съедает половину банана и зерновую кашу из пшеницы и ячменя с отрубями, изюмом, сушеной клюквой, орехами, семенами подсолнечника. На перекус у нее орехи или чернослив: «Когда вы голодны, то смотрите не на салат, а на кексы!» Модель признается, что ей хочется сладкого, но она себе это запрещает.

Ее форма

Мэй говорит, что не любит заниматься спортом, но понимает, что это необходимо. Каждое утро проводит полчаса на велотренажере, не забывает про растяжку и четыре раза в день гуляет с собакой. Иногда все же заходит в тренажерный зал, чтобы сделать силовые упражнения. «После тренировки я всегда чувствую себя лучше, - говорит Мэй. - Я испытываю гордость за себя. Важно быть активной и гибкой».

Ее красота

«Для меня возраст – это не проблема, а замечательная вещь. Вы становитесь увереннее, проще ко всему относитесь. Мне 70 лет, и всё только начинается», - уверяет Мэй. У модели была каштановая копна волос, но с 60 лет она перестала краситься, седина ей к лицу. Мэй очищает и увлажняет кожу, с 30 лет пользуется кремами с высокой степенью SPF, избегает прямого солнца. Она уверена, что красота кожи зависит от правильного питания.  

Ее жизнь

Мэй Маск начала карьеру модели в 15 лет, училась в Университете Претории, где и встретила мужа - инженера Эррола Маска. Родила ему подряд троих детей. В 1989 году Мэй развелась, пришлось трудиться на пяти работах, дети тоже подрабатывали. Благодаря трудолюбию дети Мэй стали известны всему миру: Илон Маск основал компании PayPal, SpaceX и Tesla, Кимбал Маск - ресторатор, Тоска Маск – режиссер. Десять внуков Мей еще удивят мир. В 70 лет Мей стала лицом косметического бренда, она ведет лекции по питанию и активно работает моделью. 

Комментарий эксперта

ЮЛИЯ ЧЕХОНИНА, к. м. н., диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», автор книг по здоровому питанию:

– Действительно, люди набирают вес не из-за цельной пшеницы. Но и не из-за картофеля и белого хлеба. Как бы ни пытались мы найти продукт, виновный в появлении лишних кило, всё тщетно, потому что конкретного виновника нет, есть лишь нарушение баланса потреблённых и потраченных калорий, которое возникает при систематическом переедании и недостаточном потреблении низкокалорийных продуктов. В рационе Мэй как раз преобладают низкокалорийные продукты без избытка жиров – в этом и есть секрет её стройности.
Опубликовано: 29 августа 2018 г.

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