Медосмотр перед школой

Медосмотр перед садиком и школой – привычное дело. Однако если раньше в списке врачей значились хирург, невролог, окулист, лор, педиатр, то теперь к ним добавились еще и психиатр с гинекологом и урологом.

КЛЯКСА ИЛИ НЕ КЛЯКСА

В первую очередь интерес вызвал врач-психиатр. Рассказы знакомых мам спокойствия не придавали. Одному 6-летнему мальчику врач показала картинку с изображением кляксы и спросила, что он видит. Его ответ «похоже на бабочку» врач забраковала (хотя и дала «добро» идти в 1 класс), предупредив, что так ни в коем случае отвечать нельзя. Это клякса и только клякса! Все другие варианты – признак нарушения. Надо же, а я всегда думала, что способность ребенка видеть в обычном необычное – плюс, признак творческого мышления. Другой случай. Девочка – лидер в группе, таких называют «центровыми», лучше всех рисует, танцует, читает стихи. А в кабинете психиатра растерялась. Не ответила ни на один вопрос. Даже на простой: «ты с мамой пришла, как ее зовут?» Специалист промолвила «нда…», но справку тоже подписала. Зачем это все нужно?

«За последние лет пять увеличилось количество детей с психическими патологиями, в том числе, с расстройствами аутического спектра, и не только в нашей стране, но и во всем мире, – рассказывает Анна Портнова, руководитель отдела клинической психиатрии детского и подросткового возраста ФГБУ ФМИЦПН им. В. П. Сербского, доктор медицинских наук. – И если определить проблему в юном возрасте, на начальной стадии заболевания, то лечение будет более эффективным и результативным. Используйте осмотр как возможность поделиться со специалистом своими сомнениями, обсудить нарушение поведения у ребенка, гиперактивность, неусидчивость, заикание и др. Психиатр даст предварительные рекомендации и распишет план более подробного исследования, если это потребуется».

Что спрашивает психиатр В осмотр ребенка дошкольного возраста входит психометрическая диагностика интеллектуального развития (IQ по тесту Д. Векслера), определение эмоционального состояния (тест М. Люшера), особенностей детско-родительских отношений и т. д. Анализ психического здоровья позволяет обнаружить задержки развития отдельных психических функций (речевой, двигательной, когнитивной, эмоциональной), если они есть. В целом, по мнению специалистов, тесты помогают выявить уязвимые стороны ребенка и подстелить заранее соломки, в том числе, выбрать максимально подходящую ему систему обучения. Это поможет сделать первый школьный год не таким сложным и сбережет нервы всем членам семьи первоклассника, включая его самого.

ОТПРАВЯТ В СЛАБЫЙ КЛАСС?

Также в садиках проводят тестирование и диагностику школьные психологи. Родители подозревают, что от этого зависит, в хороший класс или не очень попадет дочка или сын. «В наших тестах не бывает задач на завал, они нужны, чтобы помочь, а не рассортировать детей по разными классам, – успокаивает Ольга Ветер, школьный психолог из Москвы. – Мы весь год приходим в подготовительные группы садиков, общаемся с будущими первоклассниками. Нередко детей планируют отдавать в школу раньше 7 лет, мы помогаем родителям понять, а готов ли малыш к школе или стоит подождать еще год? Развита ли у него мелкая моторика – или надо еще потренироваться до начала учебного года, пока есть время? Конечно, ребенок может растеряться и отказаться отвечать на вопросы. Наша задача разобраться, что скрывается за молчанием: незнание или нежелание отвечать незнакомому человеку. Если дело в пробелах в эрудиции – это одно, а если отказ разговаривать из принципа – проблема в личностной сфере. Все это можно устранить с помощью игр и занятий».

Что спрашивает психолог Психологические тесты – это проверка бытовых знаний. Нужно назвать дату рождения, имена родителей, рассказать, чем они занимаются, кто ближайшие родственники, перечислить дни недели, выполнить задания на смекалку – найти лишний предмет на картинке, выделить предметы живой природы и т. д.

ГИНЕКОЛОГ – ЭТО НЕСТРАШНО

Другой врач из списка, который вызывает порой панику – гинеколог. Мамы говорят, что девочки плачут после приема, да и взрослые не понимают, что можно в таком возрасте смотреть. Рассказывает Елена Уварова, руководитель отделения гинекологии детского и юношеского возраста Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова: «Страхи родителей, что маленьких девочек смотрят как взрослых женщин – беспочвенны. Во время медкомиссии бывает только наружный осмотр. А вот пропущенная патология позже может обернуться серьезной проблемой. Нередко у девочек-дошкольниц бывает вульвит, воспаление наружных половых органов. Ошибочно думают, что это касается взрослых женщин, на самом деле – чаще беспокоит именно маленьких девочек от года до 10 лет. Также встречается вагинит, воспаление влагалища. Еще одна распространенная проблема на сегодня – синехии, сращение малых половых губ. Задача врача – убедиться в правильном развитии ребенка. А если обнаружится проблема, будем ее решать».

БЫТЬ МАЛЬЧИКОМ ТОЖЕ НЕПРОСТО

Для мальчиков обязателен осмотр у уролога. Тут, оказывается, есть своя специфика. «Есть три основные урологические проблемы у мальчиков, которые достаточно легко корректируются в детском возрасте, а у взрослых вызывают серьезные проблемы, – объясняет Леонид Киселев, уролог ГКБ № 7 г. Казани. – Первая – варикоцеле, или варикозное расширение вен яичка. Распространенная, между прочим, причина мужского бесплодия. К 5-6 годам варикоцеле уже обнаруживается урологом при осмотре. Как правило, лечится оперативным путем. Операция, проведенная в детстве, гораздо менее травматична, чем во взрослом возрасте. Вторая типичная проблема – крипторхизм, неопущение яичка. Внешне это заболевание может никак не проявляться и для специалиста неочевидно. Если яичко не опустилось в мошонку, его либо опускают хирургическим путем, либо удаляют. В чем опасность непрооперированного крипторхизма? Если яичко осталось в брюшной полости, оно постоянно травмируется. Позднее, в возрасте 35-50 лет, это в 30% случаев приводит к раку органа. Третье – фимоз, сужение крайней плоти, когда головка пениса не оголяется или оголяется не полностью. Чаще всего при фимозе делают обрезание, и детям в силу физиологических особенностей операция дается буквально меньшей кровью. Также у детей часто бывают пиелонефрит и цистит. Воспалительный процесс можно определить по обычному анализу мочи, который тоже входит в список необходимых обследований»

В КАЧЕСТВЕ РЕЗЮМЕ

Смысл медосмотра во многом зависит от позиции родителей. Они могут отнестись к этому формально или вовсе отказаться от диспансеризации, теоретически это возможно. Но есть и другой вариант – рассматривать медосмотр не как пустую трату времени, а как реальный вклад в будущее своего ребенка. Мы так много говорим и пишем о необходимости чек-апов для взрослых. А чем дети хуже?