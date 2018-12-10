Медицина кота Базилио

Самый простой вариант нечестного бизнеса в медицине – назначение ненужных анализов и обследований.

Хозяину частного медицинского центра выгодно, чтобы в кассе оплачивали как можно больше услуг. Главному врачу – чтобы страховая компания платила больше. Поэтому часто вокруг заболевшего витает целая армия «псевдодокторов», готовых назначать любые, самые фантастические обследования, чтобы затем ставить не менее фантас­тические «диагнозы».

Доверять врачам, конечно, нужно, но и представлять, когда вас откровенно пытаются «развести», тоже необходимо.

ГЛИСТЫ! ГЛИСТЫ!

Инфекционисты и эпидемиологи неумолимы – никакой эпидемии паразитарных заболеваний вообще и гельминтозов в частности в России нет. По статистике, глистами поражены не более 4% населения страны.

Большинство из них – дети (энтеробиоз) и люди из эпидемиологически неблагополучных регионов Сибири и Дальнего Востока.

Тем удивительнее создание такого масштабного, как модно сейчас говорить, фейка о том, что глисты являются причиной чуть ли не всех заболеваний, а заражённость ими поголовная. Играют на человеческих чувствах: страшно, что в твоём животе живут червяки,

а в качестве ложных доказательств используют самые изощрённые методы. Так, в одной частной клинике у больных в анализе крови находили глистов и даже демонстрировали пациентам в качестве доказательства фотогра­фии. Проверка выясни­ла, что в кровь клали обыкновенный… волос, который при многократном увеличении действительно напоминал червя. Чтобы не попасть на крючок мошенников, при подозрении на глистную инвазию обращайтесь к врачам-инфекционистам и паразитологам.

НА ВСЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТЯТ ВОЛОСЫ

Оказывается, волосы можно не только подбрасывать в анализ крови, но и сдавать на анализ. Правда, насколько точным, а главное, информативным будет результат – большой вопрос.

Во всяком случае, если мы откроем европейские или американские рекомендации по диагностике внутренних болезней, ни о каком анализе волос там не говорится. Вообще, волосы, конечно, анализируют: для диаг­ностики хронических отравлений ядами или тяжёлыми металлами, в криминалистике и судебно-медицинской экспертизе. Но всё это слишком узкая область применения. У нас же некоторые клиники спешат предложить исследование волос чуть ли не для комплексной диагностики всего организма. Увы.

Специалисты напоминают, что если волосы и склонны накапливать химические вещества, то в большей степени из окружающей среды. А вот оценить по волосам процессы, происходящие в организме, не получится.

АНАЛИЗ, КОТОРЫЙ НЕ НУЖЕН

Отдельная история – назначение больному спект­ра ненужных анализов. Здесь чемпионами являются гормоны, прежде всего половые, а также коагулограмма и онкомаркеры. Назначение первых легко мотивировать (надо проверить, как у вас дела в половой сфере).

Вторая идёт дополнением при практически каждом кардиологическом обследовании. Ведь кровь может оказаться слишком вязкой.

Под этим «соусом» и добавляют к одному-двум действительно информативным анализам ещё несколько совершенно бесполезных. Например, МНО (международное нормализованное отно­шение) – показатель, характеризующий разжижение крови при назначении непрямых оральных антикоагулянтов. Если пациент их не принимает, сдавать анализ не имеет смысла.

То же самое относится к показателю АЧТВ, по которому в стационаре оценивают разжижение крови при инфузии гепарина, а на амбулаторном этапе он почти всегда оказывается в норме.

Третья группа показа­телей – онкомаркеры, на практике назначаются очень избирательно: какие-то из них дейст­вительно могут стать

первым звоночком болезни, другие нужны лишь при контроле эффективности лечения, а неко­торые важны для выявления рецидива. Однако нередко абсолютно здоровым пациентам назначают «полный спектр», облегчая его кошелёк на несколько тысяч рублей.

КАК НЕ СТАТЬ БУРАТИНО?

Главный вопрос, на который нужно дать ответ: как не попасться на удочку дельцов и мошенников от медицины.

Не стать тем самым Буратино, который закапывал золотые в надежде взрастить денежный сад. Ведь каждый из нас хочет заботиться о своём здоровье и готов отдать последние сбережения, когда человек в белом халате говорит: «Надо». Наверное, раз уж мы живём в обществе, где процветают рынок и конкуренция, пришла пора относиться к выбору врача так же ответственно, как к выбору новой машины или квартиры.

Читать отзывы в Интернете, смотреть форумы по поиску специалис­тов, наводить справки у знакомых, смотреть лицензию клиники и спрашивать сертификаты у докторов. Только так можно обезо­пасить себя, чтобы не искали то что не нужно, и не находили того, чего нет.

РАЗВОД ПО ИНТЕРНЕТУ В последнее время в Рунете появилось много баннеров: фотография известного, уважаемого врача, а под ним несколько слов якобы от его имени. Например, «Грибок можно вылечить за один день, если съедать по одной дольке…» или «Выгонять глистов надо каждому. Лучший способ…». Естественно, известные врачи не имеют никакого отношения ни к этим баннерам, ни к приписанным им словам. Будьте бдительны!

Опубликовано: 15 декабря 2018 г.