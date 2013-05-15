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Мастопатия: выход есть!

Боль в груди, набухание, покраснение или изменение цвета сосков, выделения, уплотнения ткани молочных желез, воспаление подмышечных лимфоузлов… Все это симптомы могут указывать на мастопатию.
Опубликовано: 13 марта 2019 г.
Тэги: женское здоровье

 

Сегодня мастопатия является наиболее распространенным заболеванием груди у женщин в старшем возрасте: с ней имеют дело почти 60-70% представительниц слабого пола. И чем старше становиться женщина, тем больше она рискует услышать от врача неутешительный диагноз.

Мастопатия — это доброкачественная опухоль молочных желез, которая развивается как результат нарушения гормонального фона. Врачи разделяют мастопатию на диффузную и узловую. При диффузной мастопатии в молочной железе обнаруживаются мелкие узловые образования, и такая форма мастопатии предполагает, как правило, терапевтическое лечение. Узловая мастопатии, в случае которой в молочной железе образовывается один узел, квалифицируется как более серьезная форма этого заболевания. Дело в том, что узловая мастопатия очень часто может перейти из доброкачественной формы в злокачественную, и, таким образом, спровоцировать рак.

Специалисты отмечают, что мастопатией болеют 2/3 женщин, а 90% из них предрасположены к этому заболеванию.

Если  отбросить в сторону панику, то специалисты часто рекомендуют в качестве решения проблемы заболевания молочной железы беременность и рождение малыша. Связано это с тем, что во время беременности женский организм вырабатывает особый гормон — прогесторон. Вне беременности женщине его обычно не хватает, а в состоянии беременности он вырабатывается постоянно. Таким образом, в 80% случаев женщина от мастопатии освобождается.

Но если беременность, роды и длительное кормление грудью никак не входили в Ваши планы, а неприятный диагноз уже поселился в вашей карточке, то это не повод опускать руки! Сейчас в России существует достаточно большой выбор средств, разработанных и произведенных специально для решения этой проблемы. И одно из них – это «Мамоклам».

Это специальное негормональное лекарственное средство, разработанное специально мастопатии. Этот препарат имеет строго природное происхождение. В его составе несколько действующих веществ:

  1. Органически связанный йод, который наиболее физиологичен для женщины. Доказано, что попадая в организм, он способен накапливаться в молочной железе и регулировать баланс половых гормонов, тем самым значительно помогая в борьбе с мастопатией и другими заболеваниями молочных желез.
  2. Полиненасыщенные жирные кислоты Омега 3. Эти кислоты содержаться только в продуктах морского происхождения и способны нормализовать баланс женских половых гормонов.
  3. Хролофил – защищает клетки и ткани молочных желез от различных неблагоприятных воздействий.

Десятилетний период существования и опыт применения препарата позволяет говорить о том, что его длительное использование позволяет лечить мастопатию, в следствие чего значительно снижается риск развития рака молочной железы.  

Но каковы бы ни были  симптомы, не занимайтесь самолечением, немедленно обратитесь к врачу – мамологу или гинекологу!

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Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
Опубликовано: 13 марта 2019 г.

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