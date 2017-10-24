Массаж или фитнес?

Можно ли похудеть на массажном столе? Отвечает Сергей Честных, кандидат медицинских наук, врач-массажист.

Я бы сказал, что массаж в сочетании с физическими нагрузками - самый быстрый способ похудеть. Например, очень неплохо борется с лишними килограммами моделирующий и корректирующий массаж. Против «апельсиновой корки» эффективен антицеллюлитный. Разминания, щипки и выглаживания разогревают подкожно-жировую клетчатку, усиливая приток крови. Она приносит кислород, который, будучи мощнейшим окислителем, разрушает фиброзную ткань жировых клеток. От антицеллюлитного массажа не должно оставаться следов, а вот от массажа корректирующего или моделирующего синяки могут быть, потому что в этих случаях проникновение глубже, массажист слегка «отрывает» жировую ткань от мышц, соответственно, страдают мелкие капилляры. К сожалению, ни один вид массажа не сможет убрать объемы на внутренней части бедер. В этой части тела нет мышечной ткани, только связки, кожа и жировая ткань. Обратите внимание: даже у «высушенных» профессиональных бегуний в спокойном положении на внутренней поверхности бедер видно некоторое количество жира. Этому есть объяснение. Жир для выработки одного из двух важнейших женских гормонов – прогестерона – организму удобнее всего брать с внутренней части бедер около паха. Поэтому эту зону так трудно «похудеть».