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Мадонна

Самой эксцентричной певице современности летом исполнилось 60 лет. В последнее время Мадонна перебирает с уколами красоты, но то, в какой она форме, вызывает восхищение.
Опубликовано: 18 ноября 2018 г.

Мадонна в цифрах

Возраст: 60 лет (родилась 16 августа 1958 года)

Рост: 158 см

Вес: 47 кг

Ее диета

Звезда предпочитает дробное питание – шесть приемов пищи в день. Диетологи составили певице рацион с набором продуктов, прошедших термическую обработку и сбалансированных по жирам, белкам и углеводам. Диета Мадонны близка к традициям японской кухни, в меню - крупы, макароны из муки грубого помола или сои, овощи и фрукты, кунжутные зерна, вегетарианские суши, рыба и морепродукты, морская капуста. Исключены сахар, выпечка, напитки с кофеином и алкоголь, молочные продукты, яйца, мясо. Белок она восполняет бобовыми, грибами и рыбой. Жиры получает из растительных масел.

Ее форма

«Я настоящий трудоголик и не представляю себя без работы», - говорит Мадонна. Чтобы выдерживать сложные шоу, певица ежедневно занимается спортом. В 2000-х она накачала рельефные мышцы, увлекшись йогой и боевыми искусствами, пробуя новые и новые тренировки. Последние 10 лет Мадонна стала осторожнее: она не занимается силовыми упражнениями, предпочитая пилатес и балет. Идя на поводу у возраста, она поднимает штангу весом не более 2,2 кг.

Ее красота

«Первое, чему я учу детей - не давите прыщи. Второе - не курите. Третье - держитесь подальше от солнца», - говорит Мадонна. Неизвестно, была ли настоящей ее фирменная родинка над губой, но зато долгие годы Мадонна задавала моду в fashion- и beauty-индустрии. Ее день начинается с патчей для век, затем крио-стики от отеков под глазами. Она делает аппаратные кислородные процедуры, а порой балует себя ванной с белым вином и свежим базиликом. В 2001 году певица заявил об отказе от ботокса и филлеров, но в 2013 году так переборщила с «уколами красоты», что стала практически неузнаваемой.

Ее жизнь

Мадонна - одна из шестерых детей итало-американца Сильвио Чикконе. Она была скромной отличницей в католической школе, а потом как «с цепи сорвалась». В 1983 году после дебютного альбома в Америке разгорелась лихорадка Madonnabe. Сегодня на счету Мадонны 22 фильма, два «Золотых глобуса», 12 студийных альбомов, 6 детских книг, музыкальный лейбл, бренды одежды и косметики. В 38 лет она стала мамой, родив дочь от танцовщика. В браке с режиссером Гаем Ричи родила сына, а в последствие усыновила четырех детей из Малави. Сейчас она живет в Лиссабоне с 32-летним манекенщиком. «Я по-прежнему терпеть не могу так называемую правильную жизнь. Если от меня чего-то ожидают, именно этого я делать не хочу», - говорит звезда.

 

Комментарий эксперта: Юлия Чехонина 

- Пример Мадонны ярко иллюстрирует, какой ценой даётся стройное и подтянутое тело в таком возрасте. Ежедневный спорт, дробное питание, трудоголизм - никаких чудес. Но отказ от молочных продуктов, яиц и мяса не стоит принимать как пример для подражания, это очень важные для женского здоровья продукты, особенно при ежедневных физических нагрузках. Диетологам певицы удалось сбалансировать состав ее диеты благодаря повышенному содержанию рыбы и морепродуктов.

 

Опубликовано: 18 ноября 2018 г.

Комментарии

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Да, интересная инфа.

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