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Здоровье
Теория и практика / Инновации

Люди, удержавшие вес после похудения, не испытывают тяги к «вкусненькому»

Опубликовано: 26 сентября 2018 г.

Во время эксперимента участникам показывали пиццу и замеряли, как у них изменились пульс и количество выделяемой слюны. Повышение первого показателя является индикатором возбуждения, а второго – повышения аппетита. Оказалось, что сердце забилось быстрее, а рот наполнился слюной только у испытуемых с лишним весом. У тех же, кто избавился от лишним килограммов и удержался в новом теле, вид пиццы не вызвал бурных физиологических реакций. Пока не понятно, является ли пониженная чувствительность некоторых людей к манящим «вкусностям» причиной их успешного похудения или все-таки следствием, но этот фактор с уверенностью можно считать прогностическим в деле приобретения стройной фигуры.

 

Опубликовано: 26 сентября 2018 г.

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