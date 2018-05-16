Люди-токсины и лишний вес

Фигура во многом зависит от вашего отношения с людьми – причем, как правило, самыми близкими

Человек по своей природе нуждается в общении, однако далеко не все контакты идут ему на пользу. Здоровые отношения предполагают открытость, уважение личных границ, умение договариваться. Но ведь существуют и другие – с вечной критикой, обвинениями, шантажом и манипуляциями. Их психологи называют токсичными. Люди-токсины приносят в жизнь своих жертв тревогу, сомнения, снижают самооценку, отнимают позитивные переживания. И очень часто становятся причиной расстройств пищевого поведения.

ТАКИЕ РОДНЫЕ, ТАКИЕ ЯДОВИТЫЕ

Расстройства пищевого поведения – приступы переедания, булимия, анорексия – к еде имеют лишь косвенное отношение. Основные причины, их вызывающие – генетическая склонность к зависимому поведению, психологические травмы и люди, которые эти травмы наносят. Чаще всего – самые близкие, и это неудивительно: только значимый человек может сделать действительно больно.

«Отец с детства критически относится к тому, как я выгляжу», «Мама зациклена на внешности, поэтому диеты всегда были темой номер один », «За лишний вес меня дома ругали больше, чем за двойки» – истории людей с непростыми отношениями с едой, очень похожи. В них внешность ребенка становится условием его принятия родителями, которые должны дать ему опыт любви безусловной. Мать и отец могут подарить ребенку желание идти вперед и силы преодолевать препятствия. А могут стать причиной депрессии, психологического хаоса и ненависти к собственному телу.

Ребенок из такой семьи принимает постоянную «микро-агрессию» в свой адрес как должное. Жертва родительских комплексов растет с установкой: я и в самом деле какой-то не такой. В будущем, весьма вероятно, этот человек будет выбирать неподходящих партнеров и друзей, становиться объектом насмешек со стороны однокашников и коллег. И считать, что сам во всем виноват.

Расстройство пищевого поведения Это по сути, неудачный способ справиться с последствиями психологических травм. Компульсивное переедание помогает «выпустить пар». При анорексии тело становится синонимом душевной боли и объектом саморазрушительного поведения. Булимия часто возникает при попытках справиться с ненавистью к себе и своему телу.

ВЫБИРАЙТЕ ВЫРАЖЕНИЯ!

Большинство «токсичных» родителей – не злодеи, а обычные люди с собственными травмами. Через нападки, часто неосознанно, они снимают своё.

Психологи из Университета Нотр-Дама предупреждают, что женщинам нужно быть очень осторожными, когда они говорят с дочерьми о диетах и лишнем весе. Их слова могут стать теми кирпичиками, из которых у девочек складывается негативное представление о своей внешности. «Мы обнаружили связь между симптомами булимии у девочек и установками на худобу у их матерей, – говорит ведущий автор исследований Эрин Хиллард. – Даже если мать просто часто говорила о диетах и недовольстве своим телом, у ее дочери повышался риск развития расстройств пищевого поведения».

Так подчас формируются проблемные отношения с едой. Материнская телесная тревога, которую она впитала из семьи или социума, транслируется на дочь. Девочка узнает о способах контролировать свой вес – диеты, голодание, медикаменты. А дальше запускается известный цикл диетических проблем: голодание, приступы переедания с ощущением потери контроля, ненависть к телу, чувство вины. Конечно, многое в этом механизме зависит от личностных особенностей, генетики, отношений с членами семьи и ровесниками, успехами/провалами в школе/спортивной секции и т. д. Все эти факторы могут как усугубить развитие расстройства пищевого поведения, так и быть защитой от него.

Как разговаривать с дочерью Однажды актриса Кейт Уинслет призналась, что в детстве никогда не слышала от окружающих женщин одобрительных слов о своей внешности. «Это было очень токсично, потому что потом, во взрослом возрасте вы уже запрограммированы на постоянный поиск недостатков в своем теле, на переживания по поводу того, как выглядите. Поэтому стоя с Мией (дочь актрисы) перед зеркалом, я говорю ей: нам повезло, что у нас есть тело, что у него есть изгибы и формы, – говорит Уинслет. – И моя дочь отвечает: мам, я знаю, спасибо Богу за это».

6 признаков токсичных людей

Токсичные люди – это не только родители. Для кого-то болезненно важным может оказаться мнение подруги, мужа или начальника. Среди специалистов до сих пор нет единого мнения, какие отношения считать токсичными. Но у всех «ядовитых» людей есть общие черты, по которым их можно вычислить.

1.Они эгоистичны. Токсичные люди постоянно думают о себе, все разговоры сводят к интересующим их темам. Их не волнуют чувства других, они с ними не считаются.

2.Склонны к манипуляциям. Это помогает им вас контролировать. Вы никогда не получите от них ответа на конкретный вопрос, они будут молчать, игнорировать просьбы. Во всех случаях стараются переложить вину за свое поведение на вас.

3.Редко хорошо говорят о других. Все их разговоры – это бесконечный поток язвительных комментариев, часто завуалировано направленых на вас. Но даже если критикуют других, вы подспудно принимаете это на свой счет – такова природа ваших отношений.

4.Все драматизируют. Токсичные люди сосредоточены на негативе, они всегда в центре драмы. Могут долго рассказывать об ужасных официантах в кафе, о коллегах-идиотах, невозможных соседях – список их претензий к миру бесконечен.

5.Часто лгут. «Врет, как дышит» – это про них, при этом они могут сами верить в свою ложь, и это «искренность» сбивает жертву с толку и заставляет верить словам агрессора.

6.Считают, что во всем правы. Таким людям важно оставить последнее слово за собой, им не важно, что вы думаете – все ваши аргументы разбиваются о стену непонимания. Никогда не признают своих ошибок, не чураются давить на «больные места» оппонентов и часто переходят к прямым оскорблениям.

КАК С ЭТИМ СПРАВИТЬСЯ?

Самое худшее, что может делать (и обычно делает) жертва токсичных отношений – принимать слова агрессора на свой счет. Хотя слышать уничижительные комментарии в свой адрес, особенно от близких, очень больно, нужно учиться понимать, что дело не в вас, а в том, что с вами пытаются сделать. Ваша задача – защитить себя.

Устанавливайте границы. Вы имеете право прекратить любой разговор с комментарием «мне неприятно это слышать в свой адрес». Это не столько для токсичного собеседника, который чаще всего глух к чувствам других, сколько для вас и возвращения контроля над ситуацией.

Не делитесь личными переживаниями и тревогами. Это будет использовано против вас. Токсичные люди и так ищут слабые места, чтобы обрести над вами контроль, а откровенным разговором вы облегчаете им задачу.

Будьте уверенными в себе. Это трудно, поскольку токсичное окружение меняет самооценку не в лучшую сторону. В любом случае, вы имеете право на свое мнение, на свои желания, чувства, что бы ни говорил вам токсичный человек.

Иногда осознание того, что рядом токсичный человек, ставит под сомнение смысл брака, суть общения с родителями или возможность оставаться на конкретной работе. Главное помнить, что вы ничего не можете сделать, чтобы этот человек перестал так себя вести. Зато вам по силам изменить свои с ним отношения или просто их прекратить.

Опубликовано: 17 мая 2018 г.