Любовь Толкалина: «Не умею отдыхать лежа»

Актриса рассказала «Здоровью», какой предпочитает отдых, почему ее тянет на соленое и что она ждет от грядущего 40-летия.

Энергию надо расходовать разумно

Люба, в последнее время вы в постоянных разъездах – на съемках, на гастролях...

Поездки, путешествия – это радость. Сама я бы не решилась просто взять и поехать, скажем, в Бурятию или Республику Тыва, а благодаря гастрольному графику, который расписан на год вперед, у меня есть такая редкая возможность увидеть нашу страну. Я – счастливица: сегодня я здесь, завтра – там, каждый день переезд и спектакль. Самое тяжелое - спать не в своей постели. Иногда приходится спать даже в транспорте. В дороге больше всего страдают шея и поясница, поэтому для этих зон у меня есть специальный комплекс упражнений «помоги себе сам».

А что непременно берете с собой в дорогу?

Со мной всегда путешествует воротник Шанца и игольчатый коврик, одна из разновидностей аппликатора Кузнецова. Если далеко лечу, то беру компрессионные чулки для ног. Да-да, я уже не девочка, чтобы путешествовать налегке (смеется). Утром приехала из Пскова и сразу понеслась на съемочную площадку, вроде чувствовала себя бодрячком, а в середине дня мое внутреннее электричество закончилось. Дело в том, что когда быстро перемещаешься, душа не успевает за телом. Вот, ты перенеслась на сотни километров, а душа твоя осталась еще там. Поэтому после переезда мне надо хотя бы часа 2-3 перевести дух.

5 фактов о Любови Толкалиной 1.Родилась 16 февраля 1978 года в селе Савватьма Рязанской области. 2. Является кандидатом в мастера спорта по синхронному плаванию, в юности выступала в Театре на воде «Лотос».

3. Окончила актерский факультет ВГИКа. После роли в фильме «Антикиллер» (2002) на молодую актрису обратили внимание многие режиссеры. 4. В 2010 г. в паре с фигуристом Алексеем Тихоновым участвовала шоу «Лед и пламень», в 2015 году с танцором Вадимом Любушкиным - в шоу «Танцы со звездами».

5. Имеет 16-летнюю дочь Машу от брака с режиссером Егором Кончаловским.

Можно в итоге просто выбиться из сил…

Да, поэтому очень важна самодисциплина. Раньше я спала по четыре часа в сутки и увлеченно экспериментировала и с психикой, и со здоровьем. Узнавала, на что годна, а на что нет, была готова к любым поворотам событий. Это время закончилось. Имея за плечами такой опыт, я уже понимаю: чтобы не выбиться из ритма, нужно соблюдать режим. Потому что все, что у тебя есть – это твоя энергия, ее надо расходовать разумно. Когда ты полна энергии, то все проблемы становятся задачами, а когда ее нет, то жизнь полна ужаса и катастроф.

Вы родом из сельской местности, из рязанской области. Что чувствуете, находясь там в гостях у родных?

Я считаю Москву одним из самых тяжелых столиц мира. Мегаполис – это рассадник энергетических пиявок, здесь то и дело оглядываешься на чужую успешность, пытаешься соответствовать, находишь лже - ориентиры. За всем этим легко потерять себя, просто забываешь кто есть ты. А ты – девочка из босоногого деревенского детства. И только оказавшись на своей малой родине, я могу почувствовать свои корни, стать цельной. Возвращение туда – это возращение к самой себе, к своим истокам.

Как обычно отдыхаете?

Я не умею отдыхать лежа. Отпуск нужен для того, чтобы привести себя в форму, а не выйти из нее. Например, каждую зиму выкраиваю 10 дней, чтобы отправиться в йога-тур. Небольшой группой девочек мы уезжаем на Гоа, где утром и вечером занимаемся практикой, а днем проходим различные очищающие процедуры. Параллельно осваиваю виндсерфинг. С недавних пор я учусь в богословском институте на факультете «Искусство и духовность». С нашим учителем мы путешествуем по миру, изучая искусство в подлинниках. Раз в год обязательно отправляюсь в поход. Недавно была в пешем туре по горам и озерам Шотландии, теперь собираемся в горы Крыма. Я не умею отдыхать с книгой, для меня чтение - душевный труд. Выделяю специальное время для «встречи с книгой».

Точно также устраиваете себе встречу с кино и музыкой?

С кино – да, а вот музыка со мной всегда. У меня есть свое музыкальное меню на все случаи жизни. Не бывает проблемы, бывает неправильно подобранная музыка. Если мне надо собраться перед спектаклем, чтобы потом идти покорять миллионы сердец, я слушаю, например, первую Симфонию Чайковского, если надо включить сексуальную энергию, ищу в плейлисте Red Hot Chili Peppers, когда хочется подумать и придаться сантиментам, то мой выбор – Леонард Коэн. А настроиться на тяжелый умственный труд или на домашнюю работу мне помогает Бах.

Мигрень приходит не просто так

И все же бывают случаи, когда музыка не помогает?

Наверное, в случае с мигренью, которая мучает меня с детства, в минуты приступа я даже теряю зрение. Но я свою мигрень воспринимаю не как беду, а как знак, потому что она приходит неспроста. Я научилась ее слушать и понимать. Она всегда сигнализирует о том, что что-то идет не так, оберегает меня от опасности, от принятия ненужных решений и от совершения глупых поступков. Многие люди страдают мигренью, при этом она у всех разная, и только методом проб и ошибок подбираются медикаменты и другие способы борьбы с ней.

Приходится носить с собой лекарства?

Да, и не только от мигрени. Хоть гомеопатию и объявили лженаукой, тем не менее, я предпочитаю именно ее всем лекарствам. У меня при себе гомеопатическое средство для поддержания нервной системы и нормализации эмоционального фона. Я человек гиперчувствительный, интересно, что описание своего психоэмоционального состояния я случайно нашла у Гоголя в дневниках. Он рассказывал, что очень ярко переживает радость, причем так ярко, что может потерять сознание, и также глубоко переживает горе.

Помимо прочего в театральном институте в течение четырех лет нас учили разбалтывать свою нервную систему, тренировать ее – по щелчку плакать, по щелчку смеяться. У меня, например, есть спектакль по Верберу «Наши друзья человеки», где я на протяжении двух часов очень активно и громко разговариваю, кидаю себя в полярные эмоциональные состояния. Сыграв три спектакля подряд, я просто не в состоянии говорить.

Для женщины самое главное – спокойствие и только спокойствие. Если его нет, то можно забыть о гармонии в жизни, правильном питании и уходе за собой, об отношениях с окружающими.

Получается, вас не насторожило то, что гомеопатию официально не признают?

Ее действие я лично проверила на себе и своей семье. С помощью гомеопатии мы смогли справиться с хроническим гайморитом у моей дочки Маши. В этом году не заболели гриппом, потому что начиная с осени в качестве профилактики принимали гомеопатический препарат. Так же поддерживаем себя в периоды напряженной работы и во время экзаменов, когда необходимо активизировать кору головного мозга для быстрого запоминания текста и одновременно справиться с тревожностью.

В йоге нельзя ставить цели

А йога помогает успокоиться?

Да, когда я занимаюсь, становлюсь такой умиротворенной, что задумываюсь о том, не уйти ли из профессии (смеется). Кстати, ходят слухи, что в России хотят ввести на йогу запрет из религиозных соображений. Тот, кто занимается йогой, ни в ком не нуждается и не поддается внушению, он самодостаточен. Но в таком случае запрещать надо любую зарядку, даже упражнение «березка», потому что все пришло из йоги. Например, дыхательная гимнастика Стрельниковой, которую делают артисты перед спектаклями, чтобы справиться с волнением, - это та же самая пранаяма (дыхательные упражнения).

Каких успехов вы добились в йоге, насколько продвинулись?

Нельзя ставить цели в йоге и нельзя себя с кем-либо сравнивать, это индивидуальная духовная практика по преодолению себя, а не достижение внешнего результата. Ты можешь встать на руки, на голову, на плечи, но совсем не для того, чтобы похвастаться своей формой или мастерством. Как говорит мой учитель, все эти экзерсисы нужны, чтобы сосредоточенно просидеть в медитации, слушая себя.

А как ещё поддерживаете свою форму?

Я живу рядом с парком и когда есть возможность, по утрам или вечерам, выхожу гулять или бегать. Я участвовала в благотворительных забегах. Мне сложно выдержать большую дистанцию, к тому же марафонский бег требует серьезной подготовки. Поэтому для меня оптимально пробежать 10 км. Из фитнес-тренировок в последнее время нравится стретчинг на лентах и воздушных полотнах, когда в подвешенном состоянии учишься преодолевать гравитацию и держать баланс.

Вы участвовали в шоу «Танцы со звездами», насколько было сложно?

Это было путешествие в новый незнакомый мир. Мне очень хотелось научиться танцевать именно парные танцы - «вертикальное воплощение горизонтального желания» (смеется). Парные танцы объединяют двух людей, заставляют их раскрыться, устремиться навстречу друг другу. К сожалению, я не смогла продолжить танцевать после проекта, но благодаря танцам в моей профессии открылись новые горизонты.

Ощущаю себя на 25 лет

На телеканале «Моя планета» вы вели передачу «Ускользающая красота», где испытывали на себе различные салонные процедуры. Что-то впечатлило?

Мы провели исследования в области красоты от древневосточной медицины до новейших лазерных технологий. Процедур было много – начиная от пиявок и иглоукалывания и заканчивая криокамерой. Мне понравился хиропластический массаж в четыре руки, причем массажисты использует не только ладони и пальцы, но и тыльную часть руки, ребро ладони. Приятными оказались обертывания, купание в молочной ванне, но по-настоящему впечатлил флоатинг - глубочайшее расслабление и ощущение такое, будто ты снова в животе у мамы.

Вы же еще имели дело с пчелами!

Да, апитоксинотерапия основана на тибетской методике. Пчелу помещают в определенную точку на теле и она кусает в нужном месте. Небольшое количество яда заставляет организм бросить туда все силы, и таким образом происходит исцеление. Это не страшно и не больно, но жалко самих пчел – они погибают после укуса. Как и голодная пиявка, которая ест всего раз в жизни. Интересно, что если у тебя все в порядке с организмом, то пиявка к тебе просто не присосется. Она совершенно не хотела меня кусать.

Какие из процедур выбрали лично для себя?

Моя основная проблема в том, что я люблю смеяться и корчить рожи, из-за чего появляются мимические морщинки. Контролировать себя очень сложно, но я делаю специальную гимнастику для лица, которая позволяет расслаблять мышцы лба. Стараюсь отсрочить любые инъекционные процедуры, ботокс и нити, ограничиваюсь пока различными массажами для лица. В восторге от буккального массажа, при котором мастер практически лепит тебе овал лица, как из глины. И не только снаружи, но и изнутри рта. Это, конечно, непростое переживание, массаж совсем не из серии расслабляющих, но я эффектом я довольна.

А как сегодня выглядит ваш рацион питания?

Я по-прежнему не ем мясо, но в моем рационе - рыба, икра, яйца, молочные продукты. У меня всегда есть сыры, я их обожаю. Никогда не сидела на диетах, считаю, что они необходимы только по медицинским показаниям. А во всех других случаях, если тебе хочется съесть кусок торта, то это непременно надо сделать, иначе потом ты съешь его целиком. Единственное, лучше есть сладкое и все, что медленно переваривается, до полудня. В обед - сырые овощи и мясо, белки и углеводы пополам. Вечером - отварные овощи и молоко. Любой неумный ужин откладывается вокруг талии, вечерний углевод – наш самый страшный враг. Поэтому выпили молоко – и быстрее ложимся спать (смеется).

На спектаклях вы теряете много энергии, разве не хочется потом плотно перекусить?

Удивительно, но хочется соленого. У меня такие спектакли, что я много плачу и много потею. На самом деле вечером организму достаточно кружки бульона, а все остальные желания - от головы. Поэтому надо слушать организм.

Вам в следующем году будет 40 лет. Для вас это новый этап в жизни или просто дата?

Новый этап наступает каждое десятилетие. В 20 лет я думала, что после 30 уже не жизнь, а потом в 32 года я почувствовала, что это и есть мой самый любимый возраст. К этому времени я уже поняла и узнала про себя очень многое, переосмыслила свое отношение к профессии, к мужчинам, к происходящему вокруг. В ожидании нового рубежа старшие подруги периодически снабжают меня знаниями о том, что после 40 лет в организме женщины начинают происходить процессы, за которыми надо внимательно следить. Я подсознательно жду, когда же что-нибудь такое начнется, но пока ничего не начинается (смеется).

Вы довольны собой сегодня?

Я ощущаю себя на 25 лет. К тому же с моей 16-летней дочкой мы сравнялись сейчас и по росту, и по размерам. И когда мы с ней куда-то выходим, нас считают сестрами. Это замечательно, но с другой стороны, я видела ситуации, когда взрослые женщины до такой степени теряют ощущение возраста, что впадают в инфантильность и становятся смешными - в 45 лет продолжают одеваться и вести себя, как в 20. Важно не молодо выглядеть, а выглядеть роскошно в своем возрасте. Меня это немного беспокоит, потому что я тоже свой возраст не ощущаю - хочется скакать до потолка, задирать ноги, носить короткие юбки и ходить на концерты рок-групп. Мой возраст говорит мне – успокойся, а я только скорость набрала!

5 советов Любови Толкалиной 1. До завтрака выпивайте стакан воды. Потом зарядка или йога, а уж после этого хороши сырники с джемом или каша.

2. Вместо конфет - финики. А вообще, можно есть все, но важно – когда.

3. Вечером между холодильником и постелью надо всегда выбирать постель! 4. Женщине нельзя обойтись без крема для кожи вокруг глаз и румян, потому что особенно важен цвет лица. 5. Внешняя к расота напрямую зависит от эмоционального фона. Вы – то, что вы о себе думаете.