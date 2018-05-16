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Лук

Из всего лукового многообразия мы часто используем лишь малую часть: репчатый, красный да зеленый. Пора расширить наше меню.
Опубликовано: 29 мая 2018 г.

Лук – самый распространенный продукт в мире: его посевы в несколько раз превышают посевы пшеницы. Существует около 900 видов лука, но лишь 228 считаются овощными культурами. 
Первое место по потребле­нию лука на душу населения занимает Ливия, где среднестатистический житель съедает около 33 кг 
лука в год, добавляя его почти во все блюда. На втором месте Сенегал, затем идут англичане и французы. Все луковое семейство – кладезь витаминов и мик­роэлементов. В луке биохимики обнаружили витамины А, В1, В2, С, РР, серу, хром, фолиевую кислоту, эфирные масла, сахара, флавоноиды, кверцитин, йод, фтор, кальций, селен, цинк, железо. Лук стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, помогает при простуде, укрепляет иммунную и сердечно-сосудистую системы, ускоряет обмен веществ, способствует похудению, снижает уровень плохого холестерина, имеет бактерицидное свойство.
 
➳ Лук на 85% состоит из воды. 
➳ При нарезке из лука выделяется лакриматор – вещество, 
которое при взаимодействии с влагой или слезой образует серную 
кислоту, раздражающую слизистую оболочку глаз. Повара советуют смачивать нож водой перед нарезкой лука. 
➳ Во время приготовления из лука испаряются летучие вещества, 
он становится сладким.
➳ Луковый запах изо рта можно устранить, если заесть лук петрушкой.
Лук репчатый
Свое название он получил из-за внешней схожести с репой. Сахаров в этом жгучем овоще больше, чем в яблоке и груше, примерно 9–14% – это фруктоза, глюкоза, сахароза, мальтоза, а также полисахарид инулин. Благодаря фитонцидам лук защищает нас от простудных заболеваний. В луке есть железо и кверцетин – антиоксидант, мощный противораковый агент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Душистый джусай
Джусай – лук с длинными узкими зелеными листочками и шаровидными цветками на утолщенных стебельках. Растет в степях, лугах и на склонах гор Юго-Восточной Азии, имеет приятный аромат. У него очень нежные перышки, в которых большое количество эфирных масел, поэтому джусай по праву считается лучшей противомикробной луковой культурой. Его можно добавлять в любые блюда.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лук-порей
В этом диетическом представителе семейства луковых витаминов и каротина больше, чем в репчатом. Порей обладает интересным свойством: при хранении количество витамина С в нем увеличивается с 35 до 85 мг. Порей можно есть сырым, но чаще его добавляют в блюда или слегка пассеруют в оливковом масле, при этом он не теряет своего сочетания цветов: белого, желтого, темно-зеленого.
 
 
 
 
 
 
 
 
Лук-слизун
Высокий мощный куст слизуна украшают светло-сиреневые цветы, а при срезе стеблей выделяется много слизи – отсюда и название. Длинные, сочные и нежные листья по вкусу не острые, а пряные, никогда не грубеют, а потому идеальны для салатов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лук-шалот
Это разновидность репчатого лука, только луковицы у него очень жгучие, а верхушки нежные и ароматные, но быстро вянут. Используйте шалот в салатах и посыпайте им овощное рагу и рыбку. Кстати, это излюб­ленная пряность французов. Если хотите немного уменьшить его остроту, положите зелень в чашку с холодной водой на пару минут. Шалот часто используют в народной медицине.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белый лук
Популярен в Италии, Франции и Америке. Он не такой острый, как репчатый, зато более сочный и с ярко выраженным ароматом. Его можно смело класть в салаты – он хорошо сочетается со сметаной или майонезом, легко жуется и не оставляет после себя запаха во рту. Подходит также для тушения и приготовления супов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лук-шнитт
Дачники любят его за неприхотливость: один раз посадил – и режь себе каждую весну трубчатые зеленые перышки. Они тонкие, ароматные и не слишком острые на вкус. Шнитт-лук не имеет луковицы, употребляют только верхнюю часть и только в свежем виде, 
поэтому его можно выращивать прямо на подоконнике весь год. 
 
 
 
 
 
Красный лук
Он незаменим в салатах и сэндвичах, хорош для украшения блюд и запекания на гриле или в духовке. Это самый сладкий, сочный и хрустящий лучок. Особенно популярны ялтинские крупные сплюснутые луковицы розово-фиолетового цвета. Антиоксидантов в красном луке вдвое больше, чем в светлых сортах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лук-батун
Его зеленые листья содержат в два раза больше витамина С, чем обычный зеленый лук. Маленькие луковки маринуют и добавляют в овощные смеси при консервировании. При весеннем авитаминозе нет средства лучше, чем свежие перья лука-батуна. Они к тому же возбуждают аппетит, активизируют пищеварение.
Опубликовано: 29 мая 2018 г.

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