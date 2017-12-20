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Лимонно-йогуртовый соус

Соусов существует бесконечное множество. Одни – под закуски и салаты, другие – к основным блюдам, третьи – к десертам
Опубликовано: 20 декабря 2017 г.

Заправка для салата

Смешать сок 1 лимона, 180 г натурального йогурта и 3 абрикоса, нарезанных мелким кубиком. Добавить измельченную зелень свежей мяты. Все перемешать, при желании добавить немного розового перца

Опубликовано: 20 декабря 2017 г.

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