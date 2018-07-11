Летние фитнес-подсказки

На самые популярные вопросы отвечают специалисты.

Правда ли, что силовая тренировка для похудения эффективнее пробежки?

Антон Крайнов, фитнес-коуч

Правда. Дело в том, что бег, как и езда на велосипеде, футбол и любая другая аэробная активность – отличные способы потратить калории. Но, у неё есть одна слабая сторона – стоит пропустить 2-3 тренировки, как темпы набора веса приходят в прежний режим. Чтобы сохранить результат, многие резко сокращают свой рацион. Но лучше зайти с другой стороны и придумать себе тренировку, формирующую мышцы. Мышцы – это ваша долгосрочная инвестиция в борьбу с жиром, просто потому, что они сжигают его своим существованием. Если сравнивать, то получится, что человек весом 80 кг и с большим количеством мышечной массы просто прыгая на месте сожжет больше калорий, чем неспортивный полный индивид, имеющий подобный вес и выполняющий те же прыжки. Кстати, человек, с высоким процентом мышечной массы может позволить себе безболезненно пропустить пару тренировок и более калорийное меню, ведь даже в состоянии покоя мышцы сжигают калории.

Стоит ли заниматься спортом после работы, если чувствуешь усталость?

Анна Снаткина, велнесс-коуч

Не всегда лучшее, что можно сделать для своего здоровья находится в спортзале. Например, исследователи из Harvard Medical School в Бостоне считают, что не стоит устраивать себе утреннюю пробежку или интенсивную тренировку на силу, если ваше единственное желание – поспать. Никто не спорит, что потенциальная польза от спорта огромна, но постоянный урон, который наносит недосып, может перекрыть все бонусы, которые дает фитнес. Это верно хотя бы потому что только во сне организм чинит поврежденные клетки, синтезирует гормоны, отвечающие за иммунитет и здоровый вес. Поэтому не стоит изображать из себя фитнес-звезду, чтобы быть здоровым и подтянутым: ежедневная зарядка, периодическая аквааэробика и те же 10 000 шагов в день принесут больше пользы, чем подготовка к марафону на износ. Запомните: дольше всего живут не профессиональные спортсмены, а любители фитнеса.

Можно ли заниматься спортом при насморке?

Алена Климова, фитнес-тренер

Сначала нужно понять, что стало причиной плохого самочувствия. Если вы уверены, что просто переохладились, и насморк не доставляет большого дискомфорта, не мешает дыханию во время физических нагрузок, то спортом заниматься можно. Правда, не стоит испытывать организм сильными нагрузками. Подойдут занятия йогой, стретчингом, пилатесом, боди-балетом. Можно уделить время непродолжительной пробежке (правда, если на улице не слишком холодно), воркауту на степ-платформе в зале, но не жесткой интервальной тренировке. Неплохо закончить сет упражнений 15-минутной сауной или посещением хаммама. Если у меня возникает небольшой насморк, но желание позаниматься не пропадает, действую по такой схеме: после тренировки делаю промывание носа морской водой, а после использую лекарственные средства с эфирными маслами эвкалипта, мяты или ментола. Другое дело, если симптомы заболевания пошли ниже – у вас сильный кашель, затрудненное дыхание или расстройство желудка. Тут лучше пропустить занятие и обратиться к врачу.

Александр Мироненко, фитнес-директор студии "Секция".

Некоторые используют "парниковый эффект пленки", обматывая проблемные зоны пленкой. Насколько это эффективно?

К сожалению, этой глупостью все еще занимаются многие желающие быстро похудеть. Обматывание пленкой или использование термопояса, костюмов и любой подобной продукции не только бессмысленно, но и опасно. Если пользоваться этой «пленочной терапией» часто, то можно заработать обезвоживание, которое приведет к нарушению обменных процессов, снижению силы, выносливости и как следствие - блокировке процессов жиросжигания. Кроме того, во время такой тренировки может произойти перегрев тела и даже тепловой удар. Выходящий пот остается под пленкой в контакте с кожей. Поэтому, лучше этого не делать.