Лайма Вайкуле: "Еда - это всего лишь топливо!"

Певица раскрыла «Здоровью» секреты своей молодости, рассказала, почему ей пришлось бросить занятия йогой, и призналась в том, что не любит… есть.

«Правильно живешь – хорошо выглядишь»

Лайма, вашим российским поклонникам интересно, как вам живется у себя на родине, в Латвии.

Хорошо живется! Мое обычное латвийское утро начинается с чашки кофе и прогулки с собаками. Если я нахожусь в Москве, то, выпив кофе, сажусь на грим и затем отправляюсь по делам, потому что пребывание вне дома у меня всегда связано с работой. Да и здесь я весь день занята встречами, репетициями, прослушиванием музыки. В отличие от Москвы, которая по ночам не спит, в Риге у меня есть возможность высыпаться – раньше ложиться и позже вставать. Я полностью согласна с Софи Лорен в том, что надо спать не менее восьми часов, чтобы хорошо выглядеть. Правда, такого идеального распорядка дня мало кто придерживается. Просто не получается.

В своем блоге вы пишите о том, что отдых должен быть коротким - почему?

Хорошо иметь работу, которая приносит тебе большое удовольствие, от которой ты не хочешь сбежать. И уезжая в отпуск, приятно думать о том, что вот бы на денек еще задержаться, еще сделать это и это… А уже уехав к теплому морю или на океан, сохранить в себе желание вернуться и приступить к работе. Сочувствую тем, кто только и мечтает поскорее все бросить и уехать.

На «Новой волне» вы поразили всех своей молодостью и красотой. Как вам удается не меняться с годами?

Все мы живем у собственного здоровья взаймы. И от того, как ты жил все предыдущие годы, зависит твое самочувствие на сегодня. Я не пила алкоголь, не курила, регулярно занималась спортом. Конечно, с моей профессией у меня не было никакого режима. Но в остальном я жила, как мне кажется, правильно. Поэтому у меня есть определенный запас ресурсов. Это закономерность: правильно живешь - хорошо выглядишь. Надо ухаживать за собой, но внешность все равно будет отражать то, что вы едите, пьете и чем дышите.

Как вы поддерживаете себя в форме?

Когда начинаются репетиции, у меня уже ни на что не хватает времени, они забирают все силы. Раньше я бегала, но пришлось от этого отказаться, появились проблемы с коленями. Когда мы ставим новый номер, то на репетиции мне надо, к примеру, на стул встать сто раз, чтобы потом на концерте сделать это красиво один раз. К сожалению, все это издержки любимой профессии, но мы идем на это осознанно. Сейчас из физических нагрузок я могу себе позволить ходьбу, плавание и упражнения с гантелями.

А как вы относитесь к йоге?

Я серьезно занималась йогой одно время, да так, что переусердствовала. Я - максималистка, мне все нужно доводить до совершенства. Я просила педагога давать мне серьезные нагрузки, от нетерпения добавляла новые и новые упражнения. В итоге все это привело к тому, что я просто потеряла сознание. Я тогда не на шутку перепугалась и уже не смогла вернуться к йоге. С тех пор я всех предостерегаю: нельзя переоценивать свои силы и возможности, не подвергайте себя излишним испытаниям. Во всем нужна умеренность и неторопливость. И все же я по-прежнему считаю йогу идеальной для поддержания формы. Достаточно заниматься в день 30 минут, еще погулять-походить час-два - и больше ничего не надо, вы будете в порядке.

Сейчас в России все бегают, а в Латвии чем увлекаются?

У нас – велосипед, нордическая ходьба, бег, теннис, гольф. Я заметила, что сегодня люди больше стали заниматься спортом, это здорово. У нас тут все условия для этого - море, чистый воздух, сосны.

«Еда – это просто топливо»

Какого рациона в питания вы придерживаетесь?

Мне сложно говорить о рационе, потому что я не люблю есть. Еда для меня всего лишь топливо, я вынуждена есть, чтобы поддерживать жизнедеятельность.

Но все говорят о том, что еда – это удовольствие!

Не для меня. Я никогда не любила есть, с самого детства. Помню, как плачу в детском саду и отказываюсь кушать, а меня заставляют, пытаются в меня что-то впихнуть... Потом начались гастроли, а это такой образ жизни, когда о еде ты думаешь меньше всего – ешь, когда получится и что придется. Я - трудоголик, и когда работаю, то просто забываю про еду. И вообще, она не так уж и важна. Если вдуматься, покупка продуктов, приготовление еды, а потом ее употребление – все это отнимает у нас столько времени.

5 фактов о Лайме Вайкуле 1. Родилась в простой латвийской семье, окончила режиссерский факультет ГИТИСа. 2. Впервые вышла на сцену в 12 лет. В 15 стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения под руководством Р.Паулса. Всесоюзную известность получила в 1987 г., приняв участие в авторском вечере Р.Паулса в Москве. 3. Со своим мужем и продюсером Андреем Латковским вместе почти 40 лет. 4. С 1993 года является владелицей знаменитого парикмахерского салона в Риге. 5. Обожает своих собак – бульдогов.

Если вы не любите есть, значит, не знаете, что такое лишний вес?

Очень хорошо знаю (смеется). Я люблю сладкое и на этом попадаюсь. Невозможно отказаться от нашей латвийской выпечки – булочек, пирожных, чудесных ароматных ватрушек... Я набираю лишние пару килограмм, а потом приходится садиться на диету и есть то, что невкусно. Я хорошо худею на рисе – варю его на воде и ем три дня подряд. Движение в весе заметно сразу же. Это известная диета: три дня - рис, три дня - курица, три дня – яблоки. Я не ем курицу, поскольку я вегетарианка, а яблоки предпочитаю запеченные. Иногда устраиваю голодание, но всегда это делаю в больнице под присмотром врачей. Самое длительное голодание у меня было 14 дней.

Это необходимо было по медицинским показаниям?

Нет, первый раз я хотела просто попробовать и заодно похудеть. Мне понравилось, даже не хотелось выходить из голодания, потому что после 3-4 дней уже все равно, сколько еще не есть. Другой раз во время голодания я заболела, и врачи быстро выводили меня, потому что практиковать это нужно только при хорошем самочувствии.

Что дает голодание?

Очень приятное состояние, нормализуются многие процессы в организме. У меня, например, после операции (какой?) оставались спайки, из-за них я не могла спать на животе. Во время голодания на 7-8 день начались боли в местах спаек, а потом они исчезли, просто рассосались. Это и есть чудо голодания.

И все-таки что именно вы едите?

Я могу есть йогурты, творожок, бутерброды с сыром, салаты, постный борщ. Не употребляю соль и мясо. В детстве я даже не знала, что существует разное мясо, потому что не ела его. Обожаю выпечку и мороженое, я вообще люблю все холодное и со льдом. По вечерам уже много лет ем свежие ягоды – чернику и малину. Я держу их сначала в подсоленной воде, чтобы очистить от грязи и вредных бактерий, потом промываю и в чистом виде ем.

Многие сами не едят, но для других готовить любят..

Нет, это совсем не мое. Я очень плохая хозяйка, могу заварить только черный чай и порезать лимон. На этом моя готовка заканчивается. Когда я принимаю гостей, то вызываю повара и официанта – они все привозят, готовят и увозят. Как правило, хорошо готовят те, кто и сам любит поесть.

«Не люблю часами стоять у зеркала»

Многие женщины стремятся выглядеть молодо, но не у всех удачно получается.

Молодцы, что стремятся. Никто не хочется сделать себе хуже, просто они попадают не к тем докторам. Иногда знакомые мне шепчут: «Посмотри, она сделала пластику, а та сделала подтяжку». А я не замечаю таких вещей, потому что не привыкла оценивать людей по внешним параметрам. Я встречаю человека и смотрю ему в глаза, слушаю его – так я понимаю, интересен он мне или нет. При этом мне совершенно не важно, что у него с лицом или фигурой.

А какой набор процедур помогает вам?

Самое лучшее, что может быть – это массаж лица. Если вы будете делать его каждый день, то вам больше ничего не понадобится. Это чудодейственная процедура, после которой кожа становится чистой, подтянутой, здоровой. Один день классический – жирный массаж с маслами и кремами, а другой день – сухой, в виде вибраций. К сожалению, молодые косметологи не умеют делать массаж так, как это делали специалисты старой школы. Раньше они учились несколько лет, а сегодня косметологов выпускают после трехмесячных курсов. Для них проще вколоть ботокс или что-то еще, чем поработать руками. Кроме того, процедуры сегодня стали очень дорогими, поэтому если не делаете массаж круглый год, то хотя бы сеансами несколько раз в год. Для тонуса кожи хороши горячие и холодные контрастные компрессы, маски.

Какой уход вы посоветовали бы для женщин старше 50 лет?

За кожей лучше начинать ухаживать как можно раньше, чтобы к пластике или другим кардинальным процедурам прибегать как можно позже. Кстати, ботокс я впервые опробовала только в этом году – вколола его в зону лба. При этом очень боялась, потому что люблю морщить лоб. Врач объяснил, что мимические морщины выпрямляются за то время, пока ботокс работает. В итоге эффект мне понравился. Я охотно использую современные методы ухода – мезотерапию и биоревитализацию. Кремами одной марки пользуюсь год, потом меняю на другие.

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Если это съемка или концерт, то три часа уходит на мейкап и прическу. Если в обычной жизни мне нужно выйти в люди, я провожу у зеркала примерно час-полтора. Я просто не люблю спешить, это определенный ритуал для меня.

У вас свой индивидуальный стиль в одежде. Почему вы не захотели стать дизайнером?

Создавать коллекции одежды - это большая организаторская работа. Люди, которые выступают на сцене, не всегда умеют заниматься расчетами, да и не всегда есть время на это. Я дизайнер для себя самой, мне этого достаточно. Не люблю часами стоять перед зеркалом, придумываю образ за пять минут! Просто надеваю то, что мне нравится, и отношусь к этому легко. У меня есть уже проверенные варианты.

То есть вы можете появиться в одном и том же наряде?

Да, сегодня и, к примеру, через две недели. Почему нет? У меня есть маленькая хитрость: понравившуюся вещь я покупаю сразу в двух или трех экземплярах. Поэтому если вдруг у меня появляется желание два дня подряд выйти в одном и том же костюме, я легко это делаю, потому что у меня их два (смеется).

«Со мной сложно поругаться»

Вы ведь в юности хотели стать не певицей, а врачом. Даже поступили в медицинское училище!

Да. Я должна была стать хирургом. Я больше скажу – я была бы замечательным доктором. Судьба увела меня из медицины на сцену. И этому я тоже рада. При этом почти все мои близкие друзья – врачи, я с ними очень комфортно себя чувствую, нам интересно друг с другом. Если у меня что-то заболит, я никогда не занимаюсь самолечением, а сразу звоню друзьям.

У вас есть блог, который вы регулярно ведете. Он вам нужен для себя или для поклонников?

Скорее для поклонников. Я говорю им о том, что я есть, что я чувствую, делаю, о чем размышляю. Но я бы не хотела, чтобы на мне зацикливались. В этом году на фестивале «Новая волна» случился конфуз. Я облокотилась на ограждение, которое оказалось неустойчивым, стала падать, но успела удержаться. А потом увидела фото своего падения в интернете – оно собрало 50 тысяч просмотров. Людям интересно именно это. Но меня совершенно не трогают чьи-либо сплетни, злые комментарии или критика непрофессиональных людей. Я даже читать подобные вещи не буду, не интересно.

Вы любите одиночество?

Люблю, мне необходимо оставаться наедине с собой. Я в этот момент могу заниматься чем угодно, главное – не разговаривать. В библии пустословие называют грехом. Я понимаю, что это означает. Мне не нравится говорить «ни о чем» и долго, я от этого устаю.

Пройдите тест Насколько вы зависимы от еды?

На самом деле я всегда спокойная, если меня не доставать. Я не злюсь, со мной очень тяжело поругаться. Но если определенную черту перейти, я действительно могу без криков и с улыбкой все высказать – много и по делу (смеется).

С каким чувством вы обычно встречаете Новый год?

Это тот единственный уникальный момент, когда все люди разом становятся на год старше. Именно так я воспринимаю Новый год. И почему-то все радуются при этом, как дети. Обычно в этот день со мной рядом мой коллектив, те люди, которые за многие годы стали мне родными.

Вы анализируете прошедший год?

Это происходит не раз в году, а каждый вечер. Кроме того, есть православные посты – это серьезные периоды, когда можно подумать о себе и обо всем на свете. Я в такие дни прошу прощения за все свои нехорошие мысли и поступки.

Что вы пожелаете самой себе в новом году?

Я очень хочу, чтобы меня ничто не огорчало, чтобы не было поводов для грусти и разочарований. Себе и всем нам я желаю как можно меньше плохих новостей. Пусть у нас будет все хорошо, ровно, спокойно. Любите друг друга.

Советы от Лаймы Вайкуле 1. Прожиточный минимум» красивой женщины ― приличная обувь, здоровые зубы, хороший маникюр и ухоженные волосы. Остальное зависит от выражения глаз. 2.Если вы немного поправились и хотите скрыть недостатки фигуры, отложите в сторону яркие и обтягивающие вещи. 3. Когда нужно сбросить 2-3 кг, просто поголодайте пару дней на одном продукте или пейте только чай. 4. Прекрасный способ избавиться от хандры - найти себе занятие, чтобы оно нравилось, увлекало, чтобы окунуться в него с головой.