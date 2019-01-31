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Курт Нюблинг: «Правильное сочетание запахов восстанавливает душевную и физическую гармонию»

Наш гость: Курт Нюблинг основатель компании Примавера Лайф

Опубликовано: 5 ферваля 2019 г.

Запахи – это любовь на всю жизнь. Еще будучи ребенком, я любил гулять по саду, вдыхая запахи всех цветов, которые видел. Никогда не забуду невероятные ароматы корицы и гвоздики, с которыми моя бабушка пекла печенье и пироги.

Одни ароматы способны поднять настроение, другие вызвать негативные эмоции, потому что информация о любом опыте с запахом фиксируется мозгом. Эфирные масла при вдыхании провоцируют выброс целого ряда гормонов, положительно влияющих на состояние человека. Если аромат соотносится со счастливым моментом жизни, то при следующем контакте с ним мы испытываем эмоциональный подъем и прилив приятных ощущений.

В путешествия я всегда беру с собой аромааптечку. Почетное место в ней занимают масла лаванды, мяты перечной и эвкалипта. Лаванда помогает хорошему и крепкому сну, а еще ее можно наносить на кожу при укусах насекомых. Мята – отличное средство при головных болях. Этот запах  бодрит, что очень важно при длинных перелетах и смене часовых поясов. Масло эвкалипта не заменимо для профилактики и лечения простудных заболеваний. Когда начинает холодать, наношу каплю масла эвкалипта на бумажный носовой платок и периодически вдыхаю запах в течение.

Моя любимая зимняя аромасмесь – микс из масла апельсина и кедровой сосны. Я беру 3-5 капель масла апельсина и 3-5 капель масла сосны и помещаю в аромалампу. Этот бодрящий аромат поможет очистить воздух в помещении и защитить от простуды.

Эфирные масла прекрасно дополняют косметический уход. Можно добавить 10 капель лавандового масла в 50 капель чистого миндального масла, встряхнуть, и отличное расслабляющее масло для тела готово. Его можно наносить на влажную кожу после душа и использовать как средство для массажа на сухую.

Терапия запахами может быть подспорьем в лечении многих болезней. Многие  заболевания имеют психосоматическую природу. Благодаря релаксирующему  и тонизирующему действию, ароматерапия способна снижать уровень тревоги, помогает выйти из депрессивных состояний, справляется с бессонницей, избавляет от мышечных спазмов и заболеваний  дыхательных путей. Правильно подобранное сочетания запахов восстанавливает душевную и физическую гармонию.

Выбирая эфирное масло, определите, - приятно ли вам его вдыхать. Если да, то можно покупать. Второй важный фактор – качество. Синтетические масла, в отличие от натуральных, стоят существенно дешевле, но при этом не обладают таким полезным действием. К тому же наделы, где собирают растения, должны быть биоплантациями.

На биологических плантациях запрещено применение синтетических удобрений, инсектицидов, генно-модифицированных посевных материалов и семян. Плантация должна работать не менее трех лет, строго следуя этим стандартам, прежде чем получить официальный эко-сертификат, который выдают  независимые  организации.

В современном мире экологический аспект бесконечно важен. Следующие поколения людей имеют столько же прав на чистую окружающую среду, что и мы. Люди – лишь часть природы, и должны нести ответственность за ее состояние и чистоту.

Согревающая  ванна для ног от Курта Нюблинга

 Смешайте 5 капель масла лаванды, 8 капель масла апельсина и 1 каплю масла гвоздики с 200 г морской соли, меда или сметаны. Эфирные масла не растворяются в воде, поэтому необходимо использовать соль или сметану в качестве эмульгатора. Растворите 2 чайных ложки полученной смеси в теплой воде и наслаждайтесь ножными ваннами! После процедуры обязательно наденьте шерстяные носки. Для максимального эффекта практикуйте такие ванночки каждый вечер в течение 10 дней.

 

Опубликовано: 5 ферваля 2019 г.

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