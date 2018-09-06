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Здоровье
Еда / Здоровое питание

Курс на натуральность

Как, используя натуральные продукты, сделать питание более здоровым?. 
Опубликовано: 12 сентября 2018 г.

Король итальянской кухни

Путешествуя по Италии, я открыла для себя артишок, который называют «зимним королем» итальянской кухни. Он имеет ярко выраженный вкус и содержит немало витаминов и микроэлементов, причем является мощным антиоксидантом и улучшает пищеварение. Молодые нераскрывшиеся корзинки-соцветия отвариваю с лимонным соком, жарю и запекаю, добавляя к рису, пасте и в суп.

Елена, менеджер по рекламе

Корица вместо сахара

Я могу пить чай без сахара, но кофе – никак. Однажды в кафе бариста дал ценный совет - класть в кофе корицу вместо сахара. Оказывается, всего пол чайной ложки корицы в день снижает уровень сахара и холестерина в крови. Две-три щепотки на чашку кофе - достаточно.

Ирина, агент по недвижимости

Попкорн не только в кино

Чипсы – вредное и мега-калорийное лакомство. Я перестала их есть, когда узнала, что в одной пачке 1000 ккал! Теперь вместо чипсов я хрущу попкорном. Если он без добавок, то является вполне диетическим продуктом - это же просто вспененные температурой кукурузные зерна. 100 гр зерен - это 100 ккал, а из них получается огромная чашка попкорна.

Ольга, консультант

Хвала авокадо

Авокадо – супер-продукт с ценным набором растительных жиров. При этом в 100 гр – всего 100 ккал. Авокадо есть во всех рейтингах по здоровому питанию, ему посвящают целые странички в инстаграме. С авокадо сотни рецептов. Я делаю с ним гуакамоле и соусы, добавляю в закуски, салаты и омлет, прекрасно авокадо сочетается с куриной грудкой.     

Яна, фотограф

Молодо-зелено

Что может быть натуральнее и полезнее зелени – петрушки, укропа, кинзы, шпината, базилика? Я кладу их во все блюда , они делают их вкуснее, ароматнее, красивее. Травы способствуют усвоению питательных веществ, обладают антибактериальными свойствами, укрепляют иммунитет. Зимой выращиваю на подоконнике укроп и петрушку.

Тоня, врач 

Красивые и полезные семена

От учителя йоги, который часто рассказывает о принципах аюрведического питания, я узнала о семенах чиа – источнике Омега-3, растительного белка и кальция. В 100 г семян - 631 мг кальция, в 2 раза больше, чем в стакане молока. Семена льна и кунжута – тоже полезные натуральные продукты, вместе с чиа я добавляю их в кашу и другие блюда.  

Татьяна, музыкант

Тыква и отруби

Мои любимые натуральные диетические продукты – тыква и отруби. С ними можно худеть и при этом быть сытой. Отруби покупаю пшеничные, ржаные и овсяные. Самое ценное в них - клетчатка. Нерастворимые волокна проходят по пищеварительному тракту и очищают его, улучшая метаболизм. Я знаю десятки рецептов из этих продуктов, их любит вся семья.

Ольга, визажист

Опубликовано: 12 сентября 2018 г.

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