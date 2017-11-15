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Курица с айвой

Из айвы можно приготовить  прекрасный гарнир для мяса, запекая ее ломтики в духовке с пряностями. Особенно хороша айва с бараниной, курицей и телятиной.
Опубликовано: 16 ноября 2017 г.

ПОТРЕБУЕТСЯ: 1 айва, 150 мл сухого белого вина, 2 филе куриной грудки весом 200 г каждое, по 1/2 ст. л сливочного и оливкового масла, 1 ст. л. сахара, соль и перец по вкусу.

ЧТО ДЕЛАТЬ: Айву вымыть, и, не очищая кожицы, удалить семена и нарезать четвертинками. Затем каждую четвертинку нарезать поперек тонкими ломтиками. Бланшировать 1 минуту в кипящей воде, выложить на дуршлаг и обдать холодной водой. Куриное филе вымыть и обсушить полотенцем. Сделать на каждом куске несколько поперечных надрезов и вложить в каждый по дольке айвы. Свернуть филе рулетом, айвой наружу, чтобы получился шарик. Посолить, поперчить и сбрызнуть оливковым маслом. Завернуть каждый рулет в фольгу. Разогреть духовку до 200 градусов и запекать курицу с айвой 20 минут. Для соуса соединить вино с сахаром и уваривать, пока объем не уменьшится в 3 раза. Добавить сливочное масло, перемешать. Снять фольгу с курицы, переложить ее на блюдо и подавать с рисом. 

Опубликовано: 16 ноября 2017 г.

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