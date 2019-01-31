Курить уже не модно

Дмитрий Борисов, заместитель председателя профильной комиссии по специальности «онкология» Минздрава России

Благодаря тому, что курение запретили в общественных местах, кажется, что курящих стало в разы меньше. Последние пару лет я все реже вижу людей, курящих на ходу или у офисных зданий. И это не только мои ощущения, снижение процента курящих подтверждает и официальная статистика.

Меры, которые принимаются в нашей стране по борьбе с курением табака, однозначно дают свои положительные результаты. Это комплексная проблема и решается она комплексно: экономически, законодательно, пропагандой ЗОЖ.

Курить становится немодным, а запах табака от рук, волос и одежды считается признаком плохого тона. Занятия спортом и увлеченность здоровым образом жизни однозначно вносит свой положительный вклад в борьбу с курением.

К сожалению, еще можно видеть курящих подростков, поэтому важно бросить все силы на предотвращение распространения любой табачной продукции среди несовершеннолетних. Неоднозначна ситуация и с людьми, которым был поставлен диагноз онкологического заболевания, но они продолжают курить даже после лечения, аргументируя это привычкой, с которой они не готовы расстаться. Эти моменты требуют поиска новых подходов к преодолению пагубной привычки.

Запрет на курение в общественных местах, пожалуй, самая эффективная принятая мера, которая не просто ставит физический барьер для курильщиков, но еще и снижает негативное воздействие дыма на окружающих людей. Не стоит останавливаться на достигнутом, поскольку в нашей стране начинает набирать обороты продажа дешевой нелегальной табачной продукции (преимущественно из Белоруссии), доступность дешевых сигарет является одним из основных факторов, сохраняющих процент курильщиков, особенно среди молодежи.

Известно, что многие курильщики переходят на электронные сигареты без дыма, пепла и горения. Имеющиеся в распоряжении экспертного сообщества исследования аэрозоля, который образуется при нагревании табака в электронных устройствах, показали, что в нем содержится гораздо меньше вредных веществ, чем в дыме обычной сигареты. Но исследования технологий по доставке никотина и его влиянии на здоровье человека должны быть продолжены, поскольку сегодня еще нет окончательных выводов, подтверждающих, что они абсолютно безвредны.

В ряде публикаций отмечается, что данные технологии целесообразны для поэтапного отказа от курения для групп заядлых курильщиков (тех, кто курит по пачке сигарет в день). Если это подтвердится данными клинических исследований, то это может быть использовано в борьбе с курением и снижением риска для здоровья. Поскольку группа заядлых курильщиков составляет сегодня более 60% от всех курильщиков и является группой самого высокого риска развития заболеваний, ассоциированных с курением табака - сердечно-сосудистых и онкологических.

К сожалению, заядлые курильщики меньше всего подвержены воздействию пропаганды, направленной на отказ от курения, на них мало влияют экономические и ограничительные меры. Поэтому антитабачное законодательство однозначно должно развиваться и следовать мировым практикам по ограничению курения, но при этом быть «умным», использовать не только запретительно-ограничительные меры, но и альтернативные. Необходима системная пропаганда по отказу от курения, информирование населения о способах снижения вреда от курения сигарет.

Опубликовано: 6 ферваля 2019 г.