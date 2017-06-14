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Здоровье
Еда / Здоровое питание

Куриные яйца

По данным Россельхознадзора, в России остался единственный продукт, который не научились подделывать. Это - яйца.
Автор: Елена Пикалова
Опубликовано: 14 июня 2017 г.
Тэги: здоровое питание, пищеварительная система, полезная еда

Не виноваты они!

Многие люди по сей день ограничивают употребление яиц из-за того, что в них много холестерина,который якобы приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. И напрасно! В прошлом году из «Диетических рекомендаций для жителей США» исчезла норма потребления холестерина, принятая еще в 1960-х годах (пресловутые 300 мг в день). «Исследования показали, что содержащийся в пище холестерин не оказывает негативного влияния на здоровье человека. Только насыщенные жиры могут привести к нарушению липидного обмена, а также повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. Яйца, в свою очередь, являются отличным источником белка, полезных ненасыщенных жиров и ряда витаминов и минералов», – прокомментировали это событие в НИЦ «Здоровое питание».

Отказались врачи и от обвинения яиц в высокой калорийности: в стандартном яйце 5-6 г жира и около 50-55 ккал.. При сбалансированном рационе можно, не опасаясь, съедать 1-2 яйца ежедневно.

Только факты

В яйце ценно все. Белок содержит полный набор аминокислот и переваривается лучше мяса и рыбы.

Но больше всего полезных веществ собрано в желтке:

холин помогает освобождать печень от накопленных жиров и токсинов, укрепляет нервную систему;

лецитин препятствует образованию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов;

витамин В3 улучшает питание мозга, стимулирует кровообращение и выработку половых гормонов;

витамин К ускоряет заживление ран;
богатый набор минералов – фосфора, серы, железа, цинка, меди – повышает гемоглобин, укрепляет здоровье и улучшает настроение. 

обилие витаминов Е, В2, В6, В12, биотина и фолиевой кислоты снижает риск развития внутриутробных дефектов у ребенка; 
 

Операция “перезагрузка”

Яйца незаменимы, когда надо перекусить вкусно,быстро и недорого. Без них не приготовишь майонез, выпечку и сырники. Тем не менее в последние 15 лет потребление яиц в разных странах упало на 5-15%. Потребители опасались птичьего гриппа, сальмонеллеза, холестерина...

Производителям пришлось запустить кампанию «перезагрузки» яиц. В Европе 11 стран объединились в так называемую «Международную яичную программу» в рамках которой проводились исследования пользы яиц, разрабатывались технологии обогащения яиц витаминами, минералами, полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3 и Омега-6.

«Такие яйца называют обогащенными или дизайнерскими. Полезные вещества добавляют в корм для птицы: пройдя через их организм, они переходят в яйца», - говорит начальник Центра высоких технологий производства и переработки птичьих яиц ВНИИПП Валерий Агафонычев. «Сегодня такую продукцию достаточно широко выпускают и в России. В продаже можно найти также яйца с повышенным содержанием селена, йода, каротиноидов». «Конечно, человеку так проще – съел обогащенное яйцо – и нет проблем», - говорит кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Топильская. «Но лучше сначала узнать, действительно ли у человека есть нехватка тех или иных веществ и в случае дефицита, принимать их в составе БАДов, где можно точно рассчитать дозировку».

 Варим по старинке

Если вы хотите приготовить яйца привычным способом, соблюдайте правила:

1) Перед варкой достаньте яйца из холодильника и дайте им согреться при комнатной температуре 15-20 минут.

2) Положите яйца в воду и доведя до кипения, уменьшите нагрев, чтобы вода едва кипела, а не бурлила.

3) Выньте яйцо и немедленно опустите его в холодную проточную воду.

На вкус и цвет

Какие яйца полезнее: с ярко-оранжевым или бледно-желтым желтком?

По мнению Натальи Топильской, яркий желток свидетельствует о том, что в корм для кур добавляют каротиноиды (кукурузу, календулу, ромашку). Это натуральные растительные пигменты, которые в организме преобразутся в витамин А. Но и бледная окраска желтка не всегда свидетельствует о том, что кур кормили неполноценно, а их яйца менее полезны. Разницы в полезности белых и коричневых яиц тоже нет. Темные несут наседки азиатских пород, светлые - европейских. Единственное отличие в том, что темная скорлупа немного крепче.

Не доказана и  особая польза перепелиных яиц: по составу они практически такие же, как и куриные.

Столовое - не диетическое…

Диетическим считается яйцо в течение первых семи суток, потом оно переходит в разряд столовых .

Свежее яйцо всегда прозрачное,у него практически нет пуги – воздушной камеры между скорлупой и белком с тупой стороны (ее высота должна быть не более 4 мм). Если пуга больше 9 мм, яйцо -несвежее.

Простой способ проверки свежести - потрясти яйцом перед ухом. Свежее не издаст никаких звуков. Чем старше яйцо, тем отчетливее будет слышен звук перебалтывающегося содержимого.

Срок хранения столовых яиц при комнатной температуре не превышает 25 суток, в холодильнике — не более 90 суток.

Сколько яиц едят в мире*:

По данным ВОЗ, медицинская норма потребления яиц составляет 260 штук в год на человека. А вот сколько их едят по факту в разных странах:

Мексика – 341 шт.;

Япония – 330 шт;

Китай – 320 шт;

Россия – 290 шт;

США – 255 шт;

Франция – 253 шт;

Индия – 40 шт.

*в год на человека.

Как сварить идеальное яйцо

Считается, что сварить яйцо – пара пустяков. Однако в Интернете, запрос о варке яиц-пашот - на первом месте среди всех кулинарных запросов о варке! Главная сложность заключается в том, что компонентам яйца, чтобы дойти до готовности, требуется разная температура: белку 62-65 градуса, желтку 65-70. Такие условия можно обеспечить, если готовить яйца при низкой температуре. В ресторанах для этого используется специальное вакуумное оборудование, дома их можно сварить в мультиварке или пароварке. Для этого нужно смазать формочку сливочным маслом или влить в нее пару столовых ложек воды, аккуратно разбить яйцо, запрограммировать устройство на 64-65 градусов и варить в течение получаса. Получится идеальное яйцо-пашот: густой, но не «резиновый» белок, и нежный кремообразный желток! Диетологи считают, что именно такое яйцо лучше всего усваивается организмом.

 Чтобы снести яйцо, курице надо 150 г корма, 0,5 л воды. В зависимости от породы, одна курица за год может снести от 200 до 300 яиц.

Яйца из будущего

В развивающихся странах уже сейчас в основном, потребляют целые яйца,а в развитых – переработанные. В выигрыше и птицефабрики (уменьшаются потери из-за боя и сезонного снижения цен, увеличивается срок хранения), и потребители (пастеризованные яйца без скорлупы в вакуумной упаковке абсолютно безопасны – можно спокойно делать майонез, не опасаясь сальмонеллеза). В недалеком будущем можно будет купить по отдельности белки (для безе) и желтки (для заварного теста) и даже заранее сваренные яица  в виде рулета: просто отрезаешь кусочек и кладешь его в салат или на бутерброд.  

 

 

 

Автор: Елена Пикалова
Опубликовано: 14 июня 2017 г.
Журнал "Здоровье"№4 2017 Журнал "Здоровье"№4 2017
Журнальный заголовок: "Не простые, а золотые"

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