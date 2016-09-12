Курение: как снизить риски?

Отказаться от курения, особенно если стаж насчитывает много лет, непросто. Сегодня, в Международный день отказа от курения, мы пытаемся понять: есть ли альтернативы, позволяющие уменьшить риски для здоровья, вызванные этой привычкой?

Давно доказано, что курение вызывает серьезные заболевания, самые распространенные среди них - рак легких и болезни сердечно-сосудистой системы. Конечно, лучший способ снизить риск развития этих недугов –отказаться от сигарет вообще. Но статистика говорит, что сделать это не так легко: только одному из 20 попытавшихся удается бросить курить на самом деле В остальных случаях человек снова возвращается к вредной привычке. Потому что каждый из популярных способов отказа от этой привычки имеет свои ограничения, зачастую сводящие на нет все усилия.

1. Волевой

Просто взять и перестать курить. Сделать это непросто, так что обычно появляются вспомогательно-замещающие хитрости: леденцы, стакан воды вместо сигареты, смена обстановки, отпуск в экстремальных условиях, фитнес каждую свободную минуту…

Почему может не сработать расчет на волю? Потому что она должна быть действительно железной. И без высокой мотивации ничего не получится. Отдельный риск – если мотивация поверхностная (например, пари), то после получения выигрыша при любом стрессе вы вернетесь к дурной привычке. Нет мотивации – нет и сдерживающего фактора.

2. Постепенный

Даже если вы не откажетесь от курения полностью, а хотя бы немного уменьшите количество выкуренных в день сигарет, организм уже почувствует себя легче. Можно пойти разными путями: отрезать ежедневно половинку у каждой сигареты, не сокращая общего числа. Потом легче будет снизить само количество.

Еще один вариант – каждый день уменьшать число сигарет на 1 штуку. Очень трудно будет, когда дойдете до минимума и убирать будет нечего, а желание курить никуда не денется.

Все это скорее полумеры. Вы снизите количество никотина, но, поскольку привычные сигареты останутся в ваших руках, неизвестно, надолго ли эта победа.

Государственно-запретительный способ Кажется, чего проще: запретить курить, показывать сигареты и курение по ТВ, продавать сигареты в закрытых боксах, вот люди и отвыкнут. Пока Россия идет в основном по этому пути. Однако по данным ВЦИОМ в 2015 году в России количество курильщиков составило более 30% - ужесточение условий продажи и употребления не имеют большого смысла. Все запреты работают только при наличии альтернативы. Поэтому мировая полемика вокруг проблемы снижения заболеваемости от табакокурения пока уверенно сходится на необходимости разработки менее вредных продуктов, содержащих никотин.

3. Замещающий

Замещающая никотиновая терапия позволяет “курить без сигарет”, получая никотин из других источников. В этом случае на стороне бросающего курить современная наука и медицина. Главное преимущество – нет синдрома отнятия и сопутствующих ему страданий. Изобретено уже множество продуктов с никотином: пластыри, жевательная резинка, леденцы, таблетки для рассасывания… Кажется, идеальный способ! Но не все так просто. Никотиносодержащие средства не всегда так эффективны, как мы хотели бы: комбинирование таких продуктов в сочетании с помощью и наблюдением специалистов помогает бросить курить лишь 1 из 5 курильщиков. Почему?

Причины две: - привычка и зависимость. Повторяя один и тот же процесс тысячи раз, курильщик привыкает к определенному ритуалу: прикурить сигарету, сделать затяжку, вдохнуть дым. Наклеивая пластырь на кожу, курильщик лишается привычного ему процесса – и зачастую возвращается к нему.

Второй важный фактор – это сам никотин. Он вызывает зависимость, и, собственно, люди курят, для того чтобы его получать. В процессе курения никотин через легкие почти мгновенно поступает в мозг человека, эффект же от любых никотинзаместительных продуктов достигается в разы медленнее. Они просто не могут удовлетворить «никотиновый голод» курильщика, он не ощущает эффекта и возвращается к сигаретам.

Комментарий эксперта Джед Роуз: “Очень важная составляющая этой привычки – эмоциональная зависимость. Безусловно, никотинозамещающие средства выполняют свою задачу, снабжая организм определенной дозой никотина. Но сам процесс можно сравнить с поступлением пищи через зонд: формально все вещества поступили, но удовольствия человек не получил никакого. К тому же огромную роль играет осязательная и моторная привычки: очень часто курильщики успокаиваются и концентрируются от одного только ощущения сигареты во рту и затяжки дымом. Это очень важный нюанс”.

Важно!

Люди курят ради никотина, а умирают от смол, содержащихся в сигаретном дыме. Продукты с никотином, в процессе использования которых нет горения и нет дыма, помогают курильщикам снизить риск развития болезней, связанных с курением. “Никотин не является причиной развития заболеваний, связанных с курением, - комментирует Дж.Роуз. - И это доказывают, например, эпидемиологические данные по Швеции, где уже много лет очень популярен бездымный табак (снюс): в этой стране ниже распространенность заболеваний, связанных с курением и самый низкий процент заболеваемости раком легких в Европе. Также проводились исследования потребителей никотиновой жвачки, которые не продемонстрировали каких-либо признаков развития характерных для курильщиков заболеваний”.

4. Электронный

Этот способ не случайно стоит особняком : Всемирная организация здравоохранения считает, что электронные сигареты –отдельный класс продукции, который требует изучения и регулирования. В Евросоюзе уже есть законодательство, регламентирующее все, что связано с электронными сигаретами.

Электронные сигареты предназначены для тех, кто не может или не хочет бросить курить, но хочет снизить риск для здоровья. Процесс использования очень похож на обычные сигареты, а никотин поступает в этом случае в организм гораздо быстрее, чем, например, из пластыря. Это самый новый из способов борьбы с вредной привычкой, электронные сигареты активно изучают и врачи, и ученые.

Конечно, перед теми, кто его выберет, обязательно встанет вопрос о безопасности: периодически появляются результаты исследований электронных сигарет, упирающие на содержание в паре таких сигарет целого ряда вредных веществ. Чаще всего упоминают пропиленгликоль, который есть в жидкостях для электронных сигарет. При нагревании он выделяет вредный для организма формальдегид. Основываясь на подобных данных, некоторые ученые делают выводы об опасности электронных сигарет. Но в дыме обычных также содержится формальдегид и еще несколько сотен не менее опасных веществ в высоких концентрациях.

Комментарий эксперта Джед Роуз: “Вопрос не в том, являются ли такие продукты абсолютно безвредными, а в том, что по сравнению с обычными сигаретами вредное воздействие электронных сигарет на организм человека во много раз ниже. Это обусловлено тем, что в них нет дыма и смол. И если человек не может бросить курить, электронные сигареты дают возможность существенно снизить вероятность развития серьезных заболеваний. Отмечу, что мировое профессиональное сообщество признает необходимость изучения электронных сигарет и других альтернативных продуктов и их способности снизить риск для здоровья”.

Выводы “Здоровья”:

Как показывает практика, люди с длительным стажем курения, с высокой степенью зависимости и низкой мотивацией к отказу от курения будут продолжать курить. Решение бросить зачастую связано с мучительным процессом отвыкания, снижением психоэмоционального статуса и настоящими страданиями. В этом случае альтернативные устройства и препараты, которые доставляют никотин в организм, но не образуют дым, способны существенно снизить вред для здоровья.

Опубликовано: 31 мая 2017 г.