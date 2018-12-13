Культурные и гастрономические связи между Испанией и Россией

Расстояние между Испанией и Россией может создать впечатление того, что между странами существует большая разница на культурном и гастрономическом уровнях. Но достаточно лишь немного углубиться, чтобы увидеть, что связь гораздо более тесная, чем может показаться на первый взгляд…

На самом деле существует множество сходств между русской и испанской кухней!

Традиционная кухня обеих стран основана на применении в качестве основных продуктов овощей, мяса и рыбы. Как следствие, вкусы многих традиционных блюд России могут даже чем-то напомнить нам вкус испанских блюд.

Для приготовления фрикаделек в обеих странах используются одни и те же продукты. Разница лишь в том, что в Испании они более маленькие. А еще, как многим уже известно, очень часто в испанской кухне может встретиться салат Оливье.

В Испании в него обычно добавляют оливки и тунец, а в Русской кухне это маринованные огурцы и колбаса. Попробуйте добавить в него ингредиенты испанского варианта, и вы поймете почему!

Традиционные русские рецепты, смешанные с испанским вариантом приготовления, способствуют обогащению гастрономической

культуры обеих стран. Мы рекомендуем попробовать это на практике, так как на самом деле это очень просто.

Любой супермаркет предлагает продукты, которые традиционно используются в испанских рецептах. Не может быть и речи, чтобы не попробовать насладиться вкусной средиземноморской кухней!

Обе культуры характеризуются плотными приемами пищи, где всегда приветствуется компания друзей и семья. А в Испании, помимо того, что принято наслаждаться вкусной едой, еще и подают напиток перед основным блюдом или закуской. Это может быть пиво или вино перед едой, пока она готовится, либо даже после еды в виде коктейля.

Благодаря этим интересным фактам можно заметить, что разница между двумя странами не столь велика. Не бойтесь узнать больше и насладиться гастрономическим богатством, которое разделяют Испания и Россия!

Далее, мы предлагаем вам легкий рецепт, благодаря которому вы сможете адаптировать его на свой вкус! Суп из чеснока и миндаля и гаспачо.

И это тартар из семги, авокадо, оливок и маслин https://www.youtube.com/watch?v=qgCwM4FAZ3o Реклама

Опубликовано: 21 декабря 2018 г.