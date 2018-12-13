Подпишись на новости
Здоровье
Еда / Здоровое питание

Культурные и гастрономические связи между Испанией и Россией

Расстояние между Испанией и Россией может создать впечатление того, что между странами существует большая разница на культурном и гастрономическом уровнях. Но достаточно лишь немного углубиться, чтобы увидеть, что связь гораздо более тесная, чем может показаться на первый взгляд…
Опубликовано: 21 декабря 2018 г.

На самом деле существует множество сходств между русской и испанской кухней!

Традиционная кухня обеих стран основана на применении в качестве основных продуктов овощей, мяса и рыбы. Как следствие, вкусы многих традиционных блюд России могут даже чем-то напомнить нам вкус испанских блюд.

Для приготовления фрикаделек в обеих странах используются одни и те же продукты. Разница лишь в том, что в Испании они более маленькие. А еще, как многим уже известно, очень часто в испанской кухне может встретиться салат Оливье.  

В Испании в него обычно добавляют оливки и тунец, а в Русской кухне это маринованные огурцы и колбаса. Попробуйте добавить в него ингредиенты испанского варианта, и вы поймете почему!  

Традиционные русские рецепты, смешанные с испанским вариантом приготовления, способствуют обогащению гастрономической

культуры обеих стран. Мы рекомендуем попробовать это на практике, так как на самом деле это очень просто.

 Любой супермаркет предлагает продукты, которые традиционно используются в испанских рецептах. Не может быть и речи, чтобы не попробовать насладиться вкусной средиземноморской кухней!  

Обе культуры характеризуются плотными приемами пищи, где всегда приветствуется компания друзей и семья. А в Испании, помимо того, что принято наслаждаться вкусной едой, еще и подают напиток перед основным блюдом или закуской. Это может быть пиво или вино перед едой, пока она готовится, либо даже после еды в виде коктейля.

Благодаря этим интересным фактам можно заметить, что разница между двумя странами не столь велика. Не бойтесь узнать больше и насладиться гастрономическим богатством, которое разделяют Испания и Россия!

Далее, мы предлагаем вам легкий рецепт, благодаря которому вы сможете адаптировать его на свой вкус! Суп из чеснока и миндаля и гаспачо.

И это тартар из семги, авокадо, оливок и маслин  https://www.youtube.com/watch?v=qgCwM4FAZ3o           Реклама

Опубликовано: 21 декабря 2018 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


Консультации

Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Здравствуйте! Прошу помочь мне в решение моей проблемы. Лет 15 назад стали постепенно...
Здравствуйте! Прочитал внимательно Вашу историю - она настолько типична, что её можно помещать в...
Задать вопрос
Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: Здравствуйте, мое имя Яна. Мне 23 года. Интересует следующее: возможно ли зачатие при...
уважаемая яна!  еобходимо двигаться несколько по другой схеме   обследование...
Задать вопрос

Последние комментарии

sati [13 дней назад]
получается, что навсегда то и не избавишься, вон в статье пишут что инъекций только на год...
Марифа [16 дней назад]
Не понравился ни результат, ни консистенция препарата. Принять крайне сложно "сопливую"...
sati [16 дней назад]
от шелушения и чувства стянутости хорошо помогает мазь радевит. У нее в составе мнгоо витаминов...

Еще в рубрике

Самый здоровый перекус

Столовые оливки известны, как один из самых полезных...

Сбросить вес к празднику

«ПОХУДЕТЬ К НОВОМУ ГОДУ» – СЕЙЧАС ЭТО САМЫЙ...

Горячие штучки

Специи известны людям сотни лет. Ими ароматизировали...

Калории счёт любят?

  Эксперт: Наталья Карамнова, кандидат...

Тонкости заморозки: 8 хитростей

Известно, что овощи, фрукты и зелень при заморозке...

Курс на натуральность

Как, используя натуральные продукты, сделать питание...

Арбуз

Арбуз - не овощ, не фрукт и не совсем ягода. Это...

«Зеленый» образ жизни

Эксперт: Юлия Лапина, клинический психолог...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: web@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2018
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


    Яндекс.Метрика

 