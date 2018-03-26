Куда делся витамин D

Эта история напоминает остросюжетный детектив. По законам жанра здесь есть все – расследование, поиск виновных, экспертизы и спасение жизни...

Ночной приступ

Когда именно все началось и почему – до сих пор не знаю. Одни говорят, что из-за того, что я начала свой бизнес, бросив на него все силы и живя в состоянии постоянного напряжения. По версии других – причина в неправильном питании. Третьи все списывают на гормоны. А я подозреваю, что все наложилось друг на друга.

В мае мне сделали операцию по удалению полипа на матке и выписали гормональные препараты. Три года назад я уже их принимала, но отказалась из-за тошноты и головокружения. В этот раз тоже хотела отказаться, но врач заверила, что таблетки необходимы.

Несколько дней чувствовала себя нормально, а на шестой показалось, что заболеваю – температура 37,2 и слабость. Прилегла, а на утро встать с кровати уже не смогла. При этом никаких симптомов, кроме температуры. И еще менструация не заканчивалась. Гинеколог сказала не бросать прием таблеток, мало того – пить сразу по две, чтобы кровотечение остановилось. Но мне становилось все хуже и хуже. На десятую ночь я проснулась от сильного жара и нехватки воздуха. Меня охватила паника, а через несколько минут началась рвота, после чего сразу стало легче.

Я сдала стандартные анализы, и они показали, что со мной все в порядке. Я понимала, что отмена препарата в середине цикла может быть хуже удвоенной дозы, но приняла решение не пить таблетки. Вечером я пережила страшный приступ: непонятные вибрации по шее, судорога в теле снизу вверх, меня буквально подбрасывало на кровати. К этому прибавилась паническая атака - я чувствовала, что умираю, еще никогда в жизни мне не было так страшно.

Во всем виноват D

Мой бывший одноклассник, врач по профессии, расспросил обо всем по телефону, предложил сдать анализ на витамин D. Я удивилась – странно, при чем тут витамин D, его детям грудным назначают для профилактики рахита. Но анализ сдала и получила результат, где жирными красными буквами было написано: «Выраженный дефицит витамина D».

При норме от 30 до 70 нмоль/л у меня было только 8 нмоль/л! Я была в шоке.

Я начала понимать, почему волосы стали тусклыми и ногти слоились. Сдала анализ на ионизированный кальций – подтвердилась его нехватка. Мне прописали лошадиную дозу витамина D –по 30 капель в день, и кальция – 6 таблеток по 500мг в день. Стоило снизить дозу хоть на каплю, как я вновь чувствовала неприятные теплые вибрации по шее, слабость, судороги, поднималась температура. Через два месяца анализы показали, что мои данные выровнялись.

Комментарий эксперта эндокринолог, доктор медицинских наук Светлана Калинченко: Рекомендованная норма суточного потребления для взрослых составляет 600-800 МЕ (международных единиц), но врачебное сообщество предлагает повысить эту норму до 1000, особенно для женщин после наступления менопаузы и для пожилых людей. С возрастом снижается способность синтезировать витамин D в коже, поэтому чем человек старше, тем выше у него потребность в витамине. Наесть или назагорать такое количество витамина D естественным путем невозможно. Необходимо определить уровень витамина-гормона в крови. . Наиболее популярная и легко усвояемая форма – Д3, ее нередко добавляют к препаратам кальция, который без витамина D усваивается всего на 15-20%.

Для успешной гормональной активности витамину D необходима группа поддержки: витамины С, группы В, Е и К.

Путь к полноценной жизни

Я нашла врача, который занимается женским здоровьем и вопросами питания. Она расспросила меня о моем рационе и сделала вывод, что мне не хватает жиров. Действительно, из-за желчекаменной болезни я давно исключила жирную пищу. А без жиров и ненасыщенных жирных кислот не усваивался витамин D и кальций. Врач вписала в мой рацион рыбу, масло оливковое и сливочное. Прописала дополнительно магний и рыбий жир.

Я изменила питание, включила все необходимые элементы, перестроила режим дня и только по прошествии полугода начала возвращаться к нормальной жизни. Прием витамина D совсем не исключаю, но дозу его значительно снизила. Удивительно, но у врачей нет однозначной позиции о дозировке этого витамина: кто-то пишет о 3-х каплях и об опасности передозировки, а кто-то говорит, что 3 капли – это норма для ребенка, а взрослому человеку, тем более женщине, нужно больше.

До конца так и не ясно, что стало причиной моего состояния: то ли принимаемые гормоны вызвали дефицит витамина D, то ли они выявили уже существующий дефицит. На форумах я общалась с женщинами, у которых обнаружилась та же проблема. Оказывается таких много. Мы всегда ошибочно считали недостаток витамин D чисто детской проблемой, но его нехватка во взрослом возрасте не менее опасна…

Комментарий эксперта врач общей практики ,нутрициолог Елена Павлова: Еще одна причина образования дефицита витамина D - боязнь солнца. Например, в солнечной Калифорнии 80% людей страдают дефицитом витамина D, потому что фанатично мажутся кремами с высоким фактором защиты и прячут тело под одеждой. К нам тоже пришла эта мода. Витамин просто не синтезируется в подкожной клетчатке. Женщина может определить у себя дефицит витамина D, кальция и магния по ряду признаков: перепады настроения, слоящиеся ногти, тусклые и секущиеся волосы, нерегулярные и болезненные месячные. Ежегодно советую делать спектральный анализ волос – именно он покажет полную и точную картину по содержанию минералов в организме. Анализ крови будет менее точен, ведь наша кровь старается выдать константу. Новый вид исследования масс-спектрометрия позволит определить содержание в организме витаминов D, А, Е и омега-3.

Витамин D состоит из группы веществ, которые в организме могут превращаться друг в друга в ходе химических реакций. Например, витамин D3 по-научному называется холекальциферол. Из него образуется гормон под названием кальцитриол. В своей активной форме он регулирует обмен кальция в организме, а его неактивная форма – это и вовсе феромон. Организм получает витамин не только с пищей, он и сам вырабатывает его под действием ультрафиолета. То есть витамин D – не совсем витамин, он близок к гормонам.

По словам доктора медицины Жан-Пьера Нэма (Швейцария), гормонально активная форма витамина D функционирует в 38 органах и тканях организма. Он воздействует на 2000 генов, отвечающих за жизненный цикл клеток. 18 исследований показали: прием стандартной рекомендованной дозы витамина D можно связать со снижением риска смерти от любых причин.

Опубликовано: 26 марта 2018 г.