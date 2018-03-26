Подпишись на новости
Здоровье
Люди и истории / Личный опыт

Куда делся витамин D

Эта история напоминает остросюжетный детектив. По законам жанра здесь есть все – расследование, поиск виновных, экспертизы и спасение жизни...
Опубликовано: 26 марта 2018 г.

Ночной приступ

Когда именно все началось и почему – до сих пор не знаю. Одни говорят, что из-за того, что я начала свой бизнес, бросив на него все силы и живя в состоянии постоянного напряжения. По версии других – причина в неправильном питании. Третьи все списывают на гормоны. А я подозреваю, что все наложилось друг на друга.

В мае мне сделали операцию по удалению полипа на матке и выписали гормональные препараты. Три года назад я  уже их принимала, но отказалась из-за тошноты и головокружения. В этот раз  тоже хотела отказаться, но врач заверила, что таблетки необходимы.

Несколько дней чувствовала себя нормально, а на шестой показалось, что заболеваю – температура 37,2 и слабость. Прилегла, а на утро встать с кровати уже не смогла. При этом никаких симптомов, кроме температуры. И еще менструация не заканчивалась. Гинеколог сказала не бросать прием таблеток, мало того – пить сразу по две, чтобы кровотечение остановилось. Но мне становилось все хуже и хуже. На десятую ночь я проснулась от сильного жара и нехватки воздуха. Меня охватила паника, а через несколько минут началась рвота, после чего сразу стало легче.

Я сдала стандартные анализы, и они показали, что со мной все в порядке. Я понимала, что отмена препарата в середине цикла может быть хуже удвоенной дозы, но приняла решение не пить таблетки. Вечером я пережила страшный приступ: непонятные вибрации по шее, судорога в теле снизу вверх, меня буквально подбрасывало на кровати. К этому прибавилась паническая атака - я чувствовала, что умираю, еще никогда в жизни мне не было так страшно. 

Во всем виноват D

Мой бывший одноклассник, врач по профессии, расспросил обо всем по телефону, предложил сдать анализ на витамин D. Я удивилась – странно, при чем тут витамин D, его детям грудным назначают для профилактики рахита. Но анализ сдала и получила результат, где  жирными красными буквами было написано: «Выраженный дефицит витамина D».

При норме от 30 до 70 нмоль/л у меня было только 8 нмоль/л! Я была в шоке.

 Я начала понимать, почему волосы стали тусклыми и ногти слоились. Сдала анализ на ионизированный кальций – подтвердилась его нехватка. Мне прописали лошадиную дозу витамина D –по 30 капель в день, и кальция – 6 таблеток по 500мг в день. Стоило снизить дозу хоть на каплю, как я вновь чувствовала неприятные теплые вибрации по шее, слабость, судороги, поднималась температура. Через два месяца анализы показали, что мои данные выровнялись.

Комментарий эксперта

эндокринолог, доктор медицинских наук

Светлана Калинченко:

Рекомендованная норма суточного потребления для взрослых составляет 600-800 МЕ (международных единиц), но врачебное сообщество предлагает повысить эту норму до 1000, особенно для женщин после наступления менопаузы и для пожилых людей. С возрастом снижается способность синтезировать витамин D в коже, поэтому чем человек старше, тем выше у него потребность в витамине.

Наесть или назагорать такое количество витамина D естественным путем невозможно. Необходимо определить уровень витамина-гормона в крови. . Наиболее популярная и легко усвояемая форма – Д3, ее нередко добавляют к препаратам кальция, который без витамина D усваивается всего на 15-20%. 
Для успешной гормональной активности витамину D необходима группа поддержки: витамины С, группы В, Е и К.

Путь к полноценной жизни

Я нашла врача, который занимается женским здоровьем и вопросами питания. Она расспросила меня о моем рационе и сделала вывод, что мне не хватает жиров. Действительно, из-за желчекаменной болезни я давно исключила жирную пищу. А без жиров и ненасыщенных жирных кислот не усваивался витамин D и кальций. Врач вписала в мой рацион рыбу, масло оливковое и сливочное. Прописала дополнительно магний и рыбий жир.

Я изменила питание, включила все необходимые элементы, перестроила режим дня и только по прошествии полугода начала возвращаться к нормальной жизни. Прием витамина D совсем не исключаю, но дозу его значительно снизила. Удивительно, но у врачей нет однозначной позиции о дозировке этого витамина: кто-то пишет о 3-х каплях и об опасности передозировки, а кто-то говорит, что 3 капли – это норма для ребенка, а взрослому человеку, тем более женщине, нужно больше.

До конца так и не ясно, что стало причиной моего состояния: то ли принимаемые гормоны вызвали дефицит витамина D, то ли они выявили уже существующий дефицит. На форумах я общалась с женщинами, у которых обнаружилась та же проблема. Оказывается таких много. Мы всегда ошибочно считали недостаток витамин D чисто детской проблемой, но его нехватка во взрослом возрасте не менее опасна…  

Комментарий эксперта

врач общей практики ,нутрициолог

Елена Павлова:

Еще одна причина образования дефицита витамина D - боязнь солнца. Например, в солнечной Калифорнии 80% людей страдают дефицитом витамина D, потому что фанатично мажутся кремами с высоким фактором защиты и прячут тело под одеждой. К нам тоже пришла эта мода. Витамин просто не синтезируется в подкожной клетчатке.

Женщина может определить у себя дефицит витамина D, кальция и магния по ряду признаков: перепады настроения, слоящиеся ногти, тусклые и секущиеся волосы, нерегулярные и болезненные месячные.

Ежегодно советую делать спектральный анализ волос – именно он покажет полную и точную картину по содержанию минералов в организме. Анализ крови будет менее точен, ведь наша кровь старается выдать константу. Новый вид исследования масс-спектрометрия позволит определить содержание в организме витаминов D, А, Е и омега-3.

Витамин D состоит из группы веществ, которые в организме могут превращаться друг в друга в ходе химических реакций. Например, витамин D3 по-научному называется холекальциферол. Из него образуется гормон под названием кальцитриол. В своей активной форме он регулирует обмен кальция в организме, а его неактивная форма – это и вовсе феромон. Организм получает витамин не только с пищей, он и сам вырабатывает его под действием ультрафиолета. То есть витамин D – не совсем витамин, он близок к гормонам.

 

По словам доктора медицины Жан-Пьера Нэма (Швейцария), гормонально активная форма витамина D функционирует в 38 органах и тканях организма. Он воздействует на 2000 генов, отвечающих за жизненный цикл клеток. 18 исследований показали: прием стандартной рекомендованной дозы витамина D можно связать со снижением риска смерти от любых причин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опубликовано: 26 марта 2018 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ

Гормон роста: не только для детей? «Гормон роста позволяет детям расти и развиваться. Взрослым он помогает больше запоминать, становиться сильнее и дольше быть молодым. По крайней мере, так считают многие. Правда ли это? Кому и зачем нужен гормон роста? »
Другой факт Читать статью
 

Звезды говорят

Кристи Тарлингтон, супермодель
Куркума в помощь « Кристи, не признающая готовых лекарств, предупреждает простуду с помощью куркумы. В Индии считают, что она очищает кровь и не дает развиться воспалению. При первых признаках болезни нужно вскипятить полстакана молока, добавить 1/4 чайной ложки куркумы, как следует перемешать, добавить сахар и кусочек имбиря. Теплый напиток следует принимать перед сном. »
Еще совет Еще по теме
 

Консультации

Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: Так как я недавно страдала о воспаления, причиной которого могла быть неправильная...
добрый вечер, смысл гигиенической процедуры вы совершенно правы в том, чтобывсе движенрия...
Задать вопрос
Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Здравствуйте, меня очень беспокоит слишком сильное выпадение волос в течении полугода...
Для того, чтобы помочь в данном случае, трихолог должен внимательно побеседовать с пациентом...
Задать вопрос

Последние комментарии

Kreiven [2 дня назад]
Правильно конечно будет обратится к квалифицированному специалисту, мало ли какая реакция может...
Serena-as [3 дня назад]
Вода - это одна из самых незаменимых вещей для человека. Я стараюсь всегда употреблять...
Natali32 [4 дня назад]
Каждому свое, но лично я осталась довольна противовоспалительной и заживляющей мазью Илон...

Еще в рубрике

Мой генетический близнец

Четыре года назад я вступила в Национальный регистр...

Когда не все потеряно

Когда пожилые люди начинают «чудить», окружающие...

Агнес Трубле: «Жалость к себе, прибавляет морщин!»

Наш гость: Агнес Трубле , владелица и дизайнер...

Светлана Полякова, 42 года: Танцуй и пой!

Светлане потребовалось 30 лет, чтобы перестать...

Походы на байдарках: возвращение тренда

Байдарка вновь становится популярной. Об этом точно...

Большой теннис: научиться играть в 40 лет.

Наша героиня впервые взяла теннисную ракетку в 12...

Послеродовая депрессия

Послеродовая депрессия, о которой не слышали наши...

Встать на лыжи в 50!

Наша героиня впервые встала на горные лыжи в 50. Она...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: web@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2017
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


    Яндекс.Метрика

 