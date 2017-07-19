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Здоровье
Теория и практика / Психический комфорт

Кто такие графемно-цветовые синестеты?

Синестезия – это способность создавать устойчивые ассоциации между разными сферами чувств и знаний.
Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 21 июля 2017 г.
Тэги: чувства и эмоции

В частности, графемно-цветовые синестеты ассоциируют буквы с определенными цветами, создавая собственную «азбучную радугу», как, например, В.В. Набоков. В принципе все люди так или иначе способны к речевому цветовосприятию. Для большинства из нас буква «А» ассоциируется с красным, а «И» - синим цветом. Феномен речевого цветовосприятия подтвержден с помощью современного нейрофизиологического метода - магнитно-резонансной томографии. При решении задач, связанных с определением цвета, у испытуемых активируются участки мозга, которые ответственны за подбор нужных слов.

Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 21 июля 2017 г.
Журнал "Здоровье"№6 2017 Журнал "Здоровье"№6 2017
Журнальный заголовок: "Вопрос-ответ"

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