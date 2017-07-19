Кто такие графемно-цветовые синестеты?

Синестезия – это способность создавать устойчивые ассоциации между разными сферами чувств и знаний.

В частности, графемно-цветовые синестеты ассоциируют буквы с определенными цветами, создавая собственную «азбучную радугу», как, например, В.В. Набоков. В принципе все люди так или иначе способны к речевому цветовосприятию. Для большинства из нас буква «А» ассоциируется с красным, а «И» - синим цветом. Феномен речевого цветовосприятия подтвержден с помощью современного нейрофизиологического метода - магнитно-резонансной томографии. При решении задач, связанных с определением цвета, у испытуемых активируются участки мозга, которые ответственны за подбор нужных слов.