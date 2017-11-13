Кто живет в домашней пыли?

Она проникает в дома через закрытые окна и двери. Полностью избавиться от нее нельзя даже на космической станции! Но пыль – это не только некрасиво, но и опасно для здоровья.

МЕТЕОРИТЫ И МИКРОБЫ

Домашняя пыль на вид скучна и однородна, но в ней обнаруживаются самые разные – и порой нео­жиданные – компоненты. Органические – чешуйки кожи, ногтей и перхоть, шерсть, крошки пищи, мука, пыльца растений, споры грибов и плесени, опилки, фрагменты погибших домашних насекомых и их экскременты. Неорганические – вулканический пепел и микрочастицы метеоритов и минералов, кристаллики соли, частички резины и строймате­риалов.

Кроме того, микробиологические исследования показали, что в пыли домов и квартир обитает огромное количество микроорганизмов. Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона (США), например, в 2016 году исследовали домашнюю пыль, собранную по всей стране, и обнаружили в ней около 5000 видов бактерий и 2000 видов грибов.

ОПАСНЫЕ СОСЕДИ

Резонный вопрос: насколько такое соседство опасно для нас? Ответ неоднозначен. Многие специалисты предполагают, что растущее количество аллергиков в странах западного мира связано в том числе с ограничением контакта с микробами у детей.

Иммунной системе ребенка нужна тренировка, а в вычищенном до стерильности доме это невозможно. С другой стороны, та же плесень в составе пыли увеличивает риск развития астмы.

В ЦИФРАХ И ФАКТАХ ➳ За год в однокомнатной квартире накап­ливается 2 мешка (20 кг) пыли. ➳ В 1 м3 воздуха убранной квартиры содержится 304 тысячи частиц пыли. ➳ Самые пыльные места в доме – задняя стенка холодильника, батареи отопления, плинтусы, верхние поверхности мебели. ➳ За день человек вдыхает около 50 мл пыли. ➳ Опаснее всего для человека мелкодис­перс­­ная пыль размером 0,01–0,3 мкм. Крупные частицы удаляются с выдохом. Мелкие оседают в альвеолах, оттуда попадают в кровоток и разносятся по всему организму. Ученые из Университета Ланкасте­ра (Великобритания) предположили, что мелкодисперсная пыль может попадать в мозг и провоцировать разви­тие болезни Альцгеймера.

Кроме того, в пыли обнаруживаются потенциально токсичные элементы. Одна из самых топовых тем на западных научных сайтах – антипирены.

Это вещества, которые с 70-х годов прошлого века добавляют в стройматери­алы, пластмассы, напольное покрытие, обивку мебели, чтобы снизить их горючесть. В плане противопожарной безопасности это хорошо. А вот с точки зрения здоровья – не очень. Выяснилось, что некоторые группы антипиренов нейротоксичны.

В частности, как установили исследователи из Орегонского университета в 2017 году, нарушают когнитивную функцию и приводят к расстройствам поведения у детей. Кроме того, исследования на животных показали, что антипирены могут нарушать работу эндокринной системы, поскольку имеют структуру, схожую с гормонами щитовидной железы. На ежегодном заседании эндокринологического общества США в 2017 году антипирены связали с высокими рисками развития рака щитовидной железы. При этом антипирены легко попадают в домашнюю пыль. Анализируя образцы пыли, полученные в домах американцев, исследователи из американского Института Сайлент Спринг обнаружили, что практически в половине из них повышено максимально разрешенное содержание противопожарных веществ. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Health.

ПЫЛЬ КАК СВИДЕТЕЛЬ Состав пыли отличается в разных домах. Проанализировав его, ученые могут определить местонахождение дома (по частичкам почвы, принесенным на обуви с улицы), пол живущих в нем людей, каких домашних животных они держат. Кроме того, по пыли можно даже определить микробиом жильцов дома! Биологи из Университета Торонто обнаружили в образцах споры кишечных бактерий, идентичных тем, что были обнаружены в ЖКТ младенцев и взрослых, живущих в этих домах. Предполагается, что бактерии попадают в пыль через памперсы, немытые руки, а также с брызгами из унитаза при сливе (напомним, что разлет капель составляет около 1 м).

Самые опасные для здоровья группы антипиренов, в том числе полибромированные дефинилэфиры, во многих западных странах начали запрещать. Тем не менее их источниками продолжают оставаться старые дома, вещи и мебель. Самые уязвимые для антипиренов – маленькие дети, которые ползают по полу. Судя по данным исследования, проведенного в Университете Колумбии, на руках малышей антипирены обнаруживаются чаще и в больших количествах, чем у их матерей, живущих вместе с ними.

ГЛАВНЫЙ ВРАГ И ЕГО ШАРИКИ Еще одна опасность пыли – в ней живут пылевые клещи. Всего их известно около 50 видов, в России распространены 2 из них. Эти клещи не кусаются, не пьют кровь и не переносят инфекционные заболевания. Питаясь отмершими частицами кожи (в месяц человек производит примерно 1 чайную ложку такой «еды»), клещи оставляют экскременты, которые мы вдыхаем с домашней пылью. Эти, как их называют, «фекальные шарики» являются сильным аллергеном. В 70% случаев аллергия, бронхиальная астма, атопические дерматиты и риниты, а также приступы удушья вызваны отходами жизне­деятельности пылевых клещей. Идеальная среда их обитания – квартира, где температура 22–250С и влажность выше 55%. СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ПЫЛЬЮ ➳ Пылесосы с водяным или HEPA-фильтром . НЕРА-фильтры изготавливаются из материала на основе стекловолокна. Благодаря разветвленной сети мельчайших пор они способны задержать до 99,97% частиц размером до 0,3 мкм.

➳ Паровые пылесосы . Пар, который подается под высоким давлением, позволяет извлечь грязь и пыль из труднодоступных мест – например, из пор и швов керамической плитки, а затем грязная вода засасывается в специальный резервуар. Недорогая и компактная альтернатива – ручной парогенератор. Регулярно пропаривайте мягкую мебель, одежду, шторы, игрушки.

➳ Фильтры для очистки воздуха. Лучше использовать модели с HEPA-фильтрами. А с «мойками воздуха» не все так просто. С одной стороны, они действительно хорошо очищают воздух от пыли. С другой стороны, повышают влажность воздуха, создавая оптимальные условия для размножения пылевых клещей.

➳ Метелка для пыли. На ее синтетических волосках скапливается отрицательный статический заряд электричества, благодаря чему к ним прилипает положительно заряженная пыль. Достаточно лишь раз провести метелкой по пыльной поверхности, чтобы очистить ее. Окончив уборку, пыль нужно просто смыть водой. Чтобы уборка была более эффективной, перед началом работы потрите метелку полиэтиленом или синтетический тканью, чтобы накопить статический заряд. Как только ее волоски «встанут дыбом», можно начинать.

➳ Бытовая химия с акарицидами (против клещей) . Аэрозолями можно обрабатывать мебель, ковры, шторы. Некоторые средства после одноразовой обработки избавляют дом от клещей на срок до 7 месяцев. Есть также специальные средства для стирки постельных принадлежностей.

➳ Пищевая соль. Она также обладает акарицидными свойствами. Соленой

водой (20% соли на 80% воды) хорошо обрызгать ковры и мягкую мебель, помыть ей полы. Убивает клещей и масло тмина – его понадобится всего 1% на литр воды. По данным НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, в московской квартире, где поддерживают порядок, в 1 г пыли содержится 60–70 пылевых клещей. Больше всего их в одеялах и матрасах. Ученые предполагают, что ночные приступы удушья при астме обусловлены максимальным контактом с аллергеном. Количество пылевых клещей в разных регионах увеличивается в разное время года. В средней полосе их больше всего с осени по весну. ВЛАЖНАЯ УБОРКА Как видим, бороться с пылью – пусть и без фанатизма – все же нужно, особенно если в доме аллергики и дети. Основное правило – очистить жизненное пространство от лишних вещей. Избавь­тесь от старой мебели, ковров, подушек и одеял с шерстяными и перьевы­ми наполнителями. Много пыли накапливают книги – хранить их нужно в застекленных шкафах, а не на открытых полках. Одежду, которую не носите, лучше паковать в вакуумные пакеты, обувь – в закрывающиеся пластиковые секции. Не теряет своей актуальности и регулярная влажная уборка. В среднем ее нужно проводить 2 раза в неделю. Но если кто-то из домочадцев страдает астмой или аллергией или в доме есть животные, уборку нужно проводить ежедневно. Выбирайте чистящие средства на основе неагрессивных натуральных ПАВ и с антистатическим эффектом, препятствующие оседанию пыли на поверхностях. «Блестяще и без пыли!» Тема поддержания чистоты входит в ТОП-10 самых обсуждаемых в Интернете. Современные женщины много работают, ведут активный образ жизни, уделяют максимум внимания семье. На такое скучное (будем откровенны!) занятие, как уборка, подчас не остается ни сил, ни времени. Кто-то скажет: сейчас так много средств бытовой химии, которые облегчают уборку. Но вспомните, например, как вы кашляли, распылив популярное средство для очищения поверхностей. Увы, современная бытовая химия подчас бывает сильным аллергеном. Но значит ли это, что если мы заботимся о здоровье, нам надо вернуться в прошлое и отдраивать дом горчицей, содой и мелом? Конечно, нет. Ведь сегодня появилась Тема поддержания чистоты входит в ТОП-10 самых обсуждаемых в Интернете. Современные женщины много работают, ведут активный образ жизни, уделяют максимум внимания семье. На такое скучное (будем откровенны!) занятие, как уборка, подчас не остается ни сил, ни времени. Кто-то скажет: сейчас так много средств бытовой химии, которые облегчают уборку. Но вспомните, например, как вы кашляли, распылив популярное средство для очищения поверхностей. Увы, современная бытовая химия подчас бывает сильным аллергеном. Но значит ли это, что если мы заботимся о здоровье, нам надо вернуться в прошлое и отдраивать дом горчицей, содой и мелом? Конечно, нет. Ведь сегодня появилась уникальная линейка средств нового поколения Alive от компании Coral Club (www.alive-clean.com). Они отлично удаляют стойкие загрязнения, включая жир и известковые отложения. В этих средствах нет токсичных компонентов – искусственных красителей, нефтепродуктов, фосфатов и др. В составе Alive только мягкие экологичные ПАВ, органические кислоты, щелочи, натуральные ароматизаторы из эфирных масел. Средства не вызывают раздра­жения дыхательных путей и кожи, не высушивают кожу рук. А еще они очень экономичны: перед использованием нужно просто развести жидкий концентрат водой в соотношении 1:4, чтобы получить раствор, который отмоет все быстро, без усилий и разводов. Вымытые с помощью Alive A поверхности будут отталкивать пыль, с которой так трудно справиться, ведь оно обладает антистатическим эффектом! Alive – с чистой любовью. В линейке для чистоты поверхностей 5 средств. Маркированное буквой <А> – универсально, подходит для очищения нержавеющей стали, алюминия, хрома, стекла, пластика, ламината, кожи; <В> – предназначено для очистки ванной и туалета; <F> – для мытья полов и плитки; <G> – для чистки стекол и зеркал; <K> – для удаления жира на кухне. Реклама