Ксения Лаврова-Глинка:«Я могла бы быть неплохим врачом»

Актриса театра и кино рассказала «Здоровью», почему вновь стать мамой в 40 лет – невероятно круто, о том, как «поработала» доктором, и о своей страстной любви к рыбе.

«Любовь нужно доказывать поступками»

Ксения, у нас в стране обычно широко отмечается 8 Марта. Как вы к этому относитесь?

Все праздники хороши, лишь бы праздновались искренне. Не понимаю мужчин, которые раз в год несут цветы своей женщине, а все остальное время обижают ее невниманием. Если между людьми есть настоящие чувства, то порой и букетов не надо. Я даже прошу мужа не дарить мне цветы 8 Марта, потому что не вижу необходимости таким образом подтверждать его любовь ко мне. Даже больше скажу, если он мне вдруг подарит цветы, я увижу в этом какой-то подвох – что случилось, что такое? (Смеется.) Мой призыв к мужчинам: свою любовь доказывайте ежедневными поступками.

Вы играли совершенно разных женщин, а какая роль далась труднее всего?

Роль Екатерины Ивановны в спектакле «Преступление и наказание». Она для меня оказалась самым сложным психологическим ребусом. И самым интересным. Сейчас спектакль уже не идет, но я его часто вспоминаю, роль меня не отпускает. Сегодня я сама, мое состояние и мироощущение уже другие, мне интересно, как бы я сейчас ее сыграла.

Вы часто играли врачей: в сериале «Склифосовский» – психиатра, в сериале «Практика» – хирурга. Где опыта набирались?

Главное – подметить основную черту людей конкретной профессии. Врачи собранны, сконцентрированы. Мне импонирует их здоровый профессиональный цинизм, хладнокровие. Иногда мы воспринимаем это как некое равнодушие, но это потому, что мы слишком сосредоточены на своей проблеме. Они видят нас, пациентов, совсем иначе, не сеют панику. После этих ролей я могу сказать, что сама была бы неплохим врачом. Мне все любопытно, я постоянно задавала миллион вопросов нашим врачам-консультантам. В жизни тоже, когда иду на прием к доктору, расспрашиваю его обо всем – что это такое, почему так,

зачем это нужно и т. д.

Такая практика в «Практике», наверное, позволила приобрести массу полезных навыков.

Да, я теперь могу поставить капельницу, сделать укол, оказать первую помощь. Знаю, как проверить, онемела ли конечность, умею определять состояние человека по зрачкам. Слава богу, мне не приходилось применять эти навыки в жизни, все близкие живы и здоровы.

А какой ваш подход к собственному здоровью?

Когда это касается меня самой, то я частенько затягиваю визит к врачу. Как обычно бывает – некогда, успеется. Но как только дело касается здоровья детей, то тут я мгновенно становлюсь мнительной, переживательной. Всегда с уважением и доверием отношусь к предписаниям врачей. Во время беременности я четко принимала все таблетки, витамины, соблюдала режим.

У вас же аллергия на кошек. Как справляетесь с этой проблемой?

Это выяснилось совсем недавно и стало для меня неожиданностью, потому что я не аллергик. Мы снимались в квартире, где живут три кошки, они там по-хозяйски всюду прыгали. И тут меня накрыло, даже лекарства не помогали. Все закончилось, только когда мы оттуда уехали. Со мной всегда жили только собаки. Сейчас у нас с мужем мопс, еще одного мопса мы подарили сыну Дане, а у моих родителей лабрадор. И все живут в одном доме.

«Рожать можно и нужно в любом возрасте»

В сериале «Секретарша» у вас взрослый сын, которого вы чрезмерно опекаете. А своего сына тоже опекаете?

Я бы с удовольствием его опекала, иногда у меня начинает это получаться. Но он уже в таком возрасте, когда мягко и настойчиво меня останавливает: «Женщина, спокойно, я этого делать не буду». Я уступаю, но всегда предупреждаю, что в этом случае всю ответственность он берет на себя. Я привыкла доверять своим детям.

Осенью вы сделали себе на день рождения подарок – родили сына. Думаете, такое происходит случайно? Когда поставили срок, мы еще с мужем пошутили: вот весело будет, если прямо в мой день рождения малыш родится. Похохотали и забыли, но ведь так и вышло. Тут много совпадений: дочка мужа от первого брака родилась 14 октября, я родилась 14 октября и наш сын Николай. Случайность это или мистика – неизвестно. Я не знаю, как к этому относиться, но в любом случае это прекрасно. С каждым годом перестаешь радоваться своим дням рождения, а теперь можно радоваться дню рождения сына. Сегодня все больше женщин рожает после 40 , врачей это беспокоит… Когда я забеременела, то обращалась в несколько клиник, выбирала врача. И всюду только ленивый не сказал мне фразу «в вашем возрасте». Меня это крайне удивляло, ведь чувствую я себя молодой, прекрасной, активной и здоровой. Почему я не могу родить ребенка? Наши бабушки до 60 лет рожали, иногда по десять детей. А сегодня медицина на таком высочайшем уровне, что женщина бесстрашно может рожать в любом возрасте. Задача врачей – не впадая в нравоучения, помочь ей, приложив все знания для того, чтобы мать и ребенок были здоровы. 11 лет разницы между вторым и третьим ребенком. Чувствуете разницу? Да сейчас все иначе. Это огромнейшее счастье родить, как врачи говорят, «в возрасте». И те женщины, которые боятся рожать в 40 лет и позже, себя попросту обкрадывают, они лишают себя невероятных эмоций. Я уже большая девочка – иначе смотрю на малыша, иначе стала воспринимать и своих взрослых детей. Я испытываю неимоверное счастье, осознанное, взрослое. «Обожаю морских гадов» За полгода после родов вы быстро пришли в форму! Я не намного поправилась, у меня был строгий врач, он контролировал мое питание и питьевой режим. Живот был маленький, а родился крепыш 4 кг. Самая главная мамина диета – кормление грудью. В этот период ты мало что можешь себе позволить, поэтому худеешь самым естественным образом. А еще уход за ребенком, бессонные ночи, прогулки, плюс двое взрослых детей – все тебя держит в форме, да еще в какой. Полежать на диване – это уже большая роскошь. Каких правил в питании вы придерживаетесь в жизни? Я ем абсолютно все и с большим аппетитом. Ничего себе не запрещаю, потому что знаю: как только запретишь себе что-то, то именно этого почему-то сильно хочется. Диет не придерживаюсь, но и гадость всякую не ем. Вы же фанат рыбы – откуда такая любовь? Даже не помню. Я росла в Тверской области, нам удавалось достать только рыбу хек и ледяную, которая раньше была копеечной, а сегодня почему-то дороже дорады! Я обожаю любую рыбу, морских гадов люблю – крабов, кальмаров, осьминогов. Путешествие к морю – для меня настоящий праздник. В прошлом году мы как раз отдыхали в Таиланде, я ела морепродукты всю неделю на завтрак, обед и на ужин. В итоге заработала белковое отравление. Нельзя есть белок в таком немыслимом количестве – поджелудочная не справилась, мне было очень плохо. Какое у вас фирменное рыбное блюдо? Обычно рыбу просто запекаю, фарширую с чесноком, травами и лимоном, камбалу делаю под пармезаном с трюфельным маслом. У меня все рецепты по принципу «я его слепила из того, что было». Что дома есть, то и идет в ход. А как относитесь к мясу? Тоже очень люблю, в основном говяжьи стейки. Но мясо ем редко – 1–2 раза в неделю. У меня на примете есть несколько ресторанов, где готовят потрясающие толстые сочные стейки. Я со временем тоже освоила их приготовление – как говорится, набила руку. Самое главное – купить в правильном месте нужную часть мясной тушки. У вас же есть студенческая история о том, как вы похудели на 25 кг за 2 месяца, сидя на яблоках. Как это отразилось на самочувствии? Это не диета была, а дурь полная. Я к концу первого курса весила 70 кг, и мой руководитель Олег Павлович Табаков сказал, что надо с этим что-то делать, иначе ролей не найдется. Я испугалась и за лето похудела так, что однокурсники и друзья меня не узнали. Но не скажу, что при этом я выглядела пышущей здоровьем. Удар по организму был сильный, я ведь жила практически на воде. «На тренировки жаль времени» Ваш сын профессионально занимается теннисом, а какое у вас самой отношение к спорту? Какое-то время я была фанатом фитнеса, убивалась в спортзале, занималась с тренером, плавала. А потом как-то перестала видеть в этом смысл. Может, ужасное скажу, но мне попросту жаль времени на тренировки. Если я чувствую, что поправилась немного, то могу скорректировать это питанием. А атлетическое тело мне не нужно. Мне кажется, мода на идеальный пресс уходит, ценятся больше женственные формы, естественность. Я вижу, как люди бегают и в жару, и в холод по загазованному городу – зачем им это надо? Я предпочитаю лишний час пообщаться с детьми, приготовить для них что-то вкусное, поиграть с ними, погулять с собаками. Ходить – это мое, обожаю ходить за грибами. Вы как-то говорили, что боитесь летать. Сумели этот страх побороть? Летать в любом случае мне приходится, и страхи не уходят. По-прежнему побаиваюсь и очень волнуюсь. Еще очень высоты боюсь. Есть у меня такой пунктик – стремление к чистоте. Не могу сказать, что боюсь микробов, но у меня дома всегда очень-очень чисто. Многие боятся уколов красоты, а вы к ним прибегаете? Я инъекций не боюсь и обязательно хожу к косметологу на мезотерапию, мне ее пока вполне достаточно. Главное, чтобы у специалиста руки были правильные. Я делала перерыв в уходе на время беременности и кормления, а сейчас с воодушевлением взялась приводить себя в порядок. Дома у меня есть свои, уже проверенные средства для красоты – пилинги, маски, сыворотки, увлажнение, питание. Говорят, вы известная дачница, а скоро дачный сезон. Что собираетесь сажать? У нас дача в лесу, там почва не позволяет выращивать овощи и фрукты, поэтому я в основном занимаюсь кустарниками и цветами. Растут туи, плодовые деревья, красивый газон. Старшие дети не часто балуют нас визитами на дачу, им там уже скучно, мы отдыхаем там с собаками, а теперь с нами будет младший сын Николай. 5 фактов о Ксении Лавровой-Глинка 1. Родилась 14 октября 1977 года в городе Кимры Тверской области, в театральной семье. 2. Окончила Школу-студию МХАТ (курс О. Табакова), работает в театре МХТ им. А. П. Чехова. 3. Сыграла в сериалах «Склифосовский», «Практика», «Секретарша», в фильмах «Призрак», «Лед». 4. С мужем, актером Дмитрием Готсдинером, растит полугодовалого сына Николая. От первого брака с бизнесменом Сергеем Глинкой имеет 17-летнего сына Даниила и 11-летнюю дочь Аглаю. 5. Играет на скрипке и прекрасно поет. 5 советов Ксении Лавровой-Глинка 1. Утром натощак полезно выпить стакан теплой воды. 2. Если у вас нет времени на тренировки, ходите больше пешком, гуляйте с детьми и заведите собаку. 3. Главное правило красоты – тщательно смывать макияж. А весь остальной уход – по желанию и необходимости. 4. Аккумулируйте в себе радость вместо злобы и зависти, потому что все эмоции отражаются на лице. 5. Если в холодильнике совсем пусто, значит, стоит устроить разгрузочный день!