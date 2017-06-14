Коварный варикоз

На вопросы отвечает

Артем Семенов, к. м. н. , руководитель медицинского инновационного флебологического центра, хирург-флеболог.

Почему варикоз возникает так неожиданно?

Начинается все с нарушения нормальной работы венозных клапанов и возникновения обратного тока (рефлюкса) крови .На ранних стадиях симптомы болезни выражены слабо, поэтому их легко пропустить. Повышенную утомляемость ног женщины списывают на длительную ходьбу и неудобную обувь. Судороги - на недостаток кальция и магния..

5 первых признаков варикоза 1. Усталость ног к вечеру, покалывание в течение дня. 2. Небольшие отеки на стопах и кожный зуд голеней. 3. Усиление сосудистого рисунка – мелкие сосуды видны на коже. 4.Судороги в ногах и острая боль от долгого ношения обуви на каблуках. 5. Онемение, дискомфорт.

Можно ли предотвратить варикоз начальных стадий?

Да, при соблюдении этих простых правил:

1. Носить профилактический компрессионный трикотаж

2. Ходить более 3 км. день в комфортной обуви (бег при варикозе не рекомендуется).

3. Носить каблук не выше 4 см.и не сидеть «нога на ногу».

4. Каждые 20-30 мин выполнять по 10-15 перекатов с пятки на носок. Это способствует улучшению венозного кровотока за счет сокращений икроножных мышц.

5. Вечером - контрастный душ для ног и ежедневный массаж от ступней до бедер.

Какова функция компрессионного трикотажа ?

Он задает строго определенное давление на лодыжке, голени и бедре и распределяет давление таким образом, чтобы кровь быстрее двигалась в сторону сердца, разгружая вены. Поэтому компрессионные чулки, колготки в случае варикоза- незаменимы. От болезни они не избавляют, но её прогрессирование останавливают. Кроме того, профилактический тонкий компрессионный трикотаж значительно уменьшает отечность и усталость.

С чего начать его выбор?

Лучше всего начинать с профессиональных ортопедических салонов. Компрессионный трикотаж – это медицинские изделия со множеством важных для здоровья параметров (степенью компрессии, обхватом, вязкой, плотностью). Сотрудники профессиональных салонов помогут вам правильно сделать замеры и подобрать модель, подходящую именно вам. Трикотаж должен идеально «сидеть» на ноге, чтобы создавать компрессию в определенных местах и заставлять двигаться кровь к сердцу, разгружая вены. В салоне у вас будет возможность научиться правильно надевать и снимать компрессионный трикотаж, узнать, как за ним ухаживать, чтобы он прослужил долго.

На что обратить внимание?

Убедитесь, что чулки и колготки, будучи медицинским изделием, имеют регистрационное удостоверение Рос. Здрав. Надзора, что является гарантией его лечебных свойств.

Широкая размерная сетка .Чем больше размеров и возможностей нестандартных решений, тем больше гарантий, что трикотаж идеально вам подойдет.

Мягкость и эластичность очень важно для комфортного ношения и одевания трикотажа. Поэтому проверяйте наличие в составе мягких нитей, например микрофибры.

Современные производители применяют инновационные технологии, которые делают компрессионные колготки красивыми и комфортными.