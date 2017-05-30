Бьюти-тренд: косметика на основе свежевыжатых соков

Новое слово в уходе – косметика на основе свежевыжатых соков.

«В эпоху переизбытка косметики наступает момент, когда ты задумываешься о качестве и смысле продукта. Сегодня мне важна не раскрученная марка или красивая баночка, а кое-что действительно ценное – мой крем должен быть сделан из натуральных ингредиентов, я не хочу вредить ни моему лицу, ни планете», – написала недавно в социальной сети Миранда Керр, одна из самых высокооплачиваемых моделей мира. Так небольшой абзац в Instagram определил новый подход в сфере красоты – био-косметика из растительных компонентов.

ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ

Какой продукт может считаться «био»? Во-первых, на 90% он должен состоять из веществ растительного происхождения. Второй момент – произрастать растения могут только на полях, где не используются химические удобрения и не применяются инсектицидные средства. Такие сельхозугодия должны сертифицироваться местными министерствами сельского хозяйства. Согласитесь, соблюсти все эти условия – задача не из простых. Кроме того, вещества можно получить из растений только методом экстрагирования. Причем требование затрагивает и активные ингредиенты, и консерванты, и красители. Получается, что натуральная косметика может производиться из ограниченного круга составляющих просто потому, что далеко не все можно «добыть» экстракцией. Именно поэтому органические кремы быстрее портятся. Средний срок годности таких средств в открытом виде – не больше 1-2 месяцев.

БИО-ТРАДИЦИЯ

Био-косметика может содержать в себе не только экстракты, но и натуральные соки свежего отжима. Эту технологию впервые предложил еще в середине 20 века немецкий фармацевт Вальтер Шоненбергер. Сегодня косметика, получившая имя своего изобретателя, производится точно так, как и столетие назад. С раннего утра фермеры отправляются на поля в пригород Штутгарта, где собирают свежую мелиссу, розмарин, шалфей, артишок или хвощ. Все ингредиенты тут же отправляются на завод, сортируются, а в 9 утра полученный сок уже используется для изготовления косметики. Такая технология помогает сохранить всю пользу свежих прессованных растений без использования спиртов, ацетонов, растворителей, консервантов и ГМО. Шампуни, кондиционеры и стайлинг-средства для волос бережно ухаживают за локонами, борясь с самыми частыми проблемами – секущимися кончиками, перхотью, потерей блеска и выпадением.

НОВЫЙ МИР

Органика – это еще и определенная философия. Несмотря на то, что такая косметика стоит на 12-20% дороже, будьте уверены, что вы платите, прежде всего, за качественный продукт. Стоит быть готовым к тому, что органические крема не дают быстрого эффекта. Как правило, результат достигается за несколько месяцев применения средства, но он и сохраняется надолго. Ученые до сих пор не знают, как в длительной перспективе действуют на кожу силиконы, парабены и продукты нефтепереработки, которые содержатся в 80% неорганической косметики. Зато мы знаем, что эхинацея в составе крема не может причинить вреда, это подтверждают столетия ее использования. Органические шампуни не имеют стойкого запаха синтетической клубники, но могут мягко пахнуть березой или шалфеем. Например, все средства для волос и тела Шоненбергер на основе соков имеют приятный природный запах – его придают эфирные масла или экстракты растений, а не синтетические отдушки. Срок годности средств обеспечивается за счет сочетания исходного сырья, рецептуры, специально подобранных материалов и тщательной переработки сырья согласно требованиям и нормативам международного стандарта BDIH/Cosmos BDIH для органической косметики. Такая косметика подходит для всей семьи и помогает внести свой вклад в защиту окружающей среды.