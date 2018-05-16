Кошмар наяву

Эксперт: Кирилл Стрыгин, кандидат медицинских наук, врач отделения медицины сна университетской клинической больницы №3 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Героиня: Татьяна Мельникова, 36 лет

Всем порой сняться кошмары. Ты просыпаешься и понимаешь – все страшное случилось во сне. А что если кошмар из сна проникает в реальность…

Кошмар или реальность?

Как обычно я приняла душ, почитала, выключила свет и легла спать. На часах было 01:43. Уставшая, как черт, я тут же провалилась в сон. Наверное, минут через 10 я вдруг очнулась - мне казалось, что кто-то ходит в комнате. Захотела приподняться на локтях и оглядеться, и тут меня охватил ужас – пошевелиться не получалось, мое тело меня не слушалось, будто парализовало. Меня бросило в холодный пот, в висках пульсировало. Я кричала, но беззвучно. Ужасное ощущение, сковывающее, паническое. Оно длилось несколько секунд, потом способность двигаться вернулась ко мне.

Сонный паралич - расстройство сна, при котором нарушена согласованность функций бдительности мозга и ступора мышц. По данным американских исследований, почти 10% людей хотя бы раз в течение жизни сталкивались с ним. Чаще с ним сталкиваются молодые люди: до 40 % людей в возрасте до 30 лет и 5% людей в более старших возрастных группах.

Такое случилось со мной впервые. Придя в себя, я не на шутку распереживалась, начала гадать - какая психологическая болезнь могла вызвать такое состояние. Мне совсем не хотелось пережить это снова. За этими мыслями я уснула, а утром принялась вспоминать детали произошедшего и искать ответы на вопросы.

Загадочное явление

Так и не понятно – проснулась я ночью или мне все приснилось. Если я спала, то сон был похож на явь – моя же комната, моя кровать, но все такое зловещее, искаженное и плюс ощущение присутствия кого-то постороннего. Ты никого не видишь, но чувствуешь, что оно тут – некая темная фигура в углу, она будто перемещается. Это галлюцинации. Тебе страшно, а вскочить или закричать не можешь, грудь будто сдавило и дышать тяжело.

По этим симптомам поисковик сразу выдал мне мой диагноз – сонный паралич. Я прямо обалдела: то, что происходило со мной, много где описывалось, потому что далеко не редкость, это испытывают многие люди и не один раз в жизни! Главное, что это состояние не опасно, я не умру и не сойду с ума.

Оказывается, сонный паралич – это в каком-то смысле нормальное явление. В фазе быстрого сна при засыпании или перед пробуждением наш мозг активен, он нам, как в кинотеатре, показывает сны. Веки тоже подвижны, дыхательная система работает, а вот тело спит, его мышцы расслаблены. И это природа придумала гениально! Ведь если мне приснится, что за мной гонится зверь, я бы вскочила и побежала, покалечилась бы.

Три признака сонного паралича: Ощущение сильного давления на грудь или удушения Ощущение присутствия незнакомца в комнате (совмещается с первым) Ощущение полета собственного тела над кроватью (обособленное состояние) Эпизод длится от нескольких секунд до нескольких минут.

Почему я?

Пережить подобное не такое уж удовольствие, тем более, не хотелось повторения аттракциона. Я вычитала, что спровоцировать сонный паралич и его повторы может эмоциональное и психологическое напряжение, стресс, нарушение биоритмов. У меня как раз и был период напряжения. Поэтому снились кошмары, мучила бессонница, отсутствовал аппетит и болела голова. В таком-то состоянии и днем черт привидится… Для меня сонный паралич стал сигналом того, что пора прийти в чувство и привести себя в порядок.

Я решила послушаться рекомендаций: принимала теплую ванну перед сном, пила травяной чай, слушала легкую музыку, ложилась спать до 12 часов ночи, вставала в 8 утра и делала зарядку. Проветривала в комнате, тщательно создавала темноту и тишину, не ела на ночь, не пила алкоголь, а кофе – только на завтрак. Ученые пишут, что сонный паралич часто происходит, когда спишь на спине. Обычно я сплю на боку, но ночью могу лечь на спину – это уже никак не проконтролируешь. Благо после этого случая подобное со мной больше не приключалось.

Комментарий эксперта:

Это может случиться с каждым. Предрасположенности нет, это просто особенность биохимии нашего мозга. Сонный паралич представляет собой невозможность совершать произвольные движения при полном сохранении сознания. Чаще всего он возникает при пробуждении или в некоторых случаях при засыпании - в периоды так называемой фазы быстрого сна. В этот момент человек видит сновидения, то есть часть его мозга активна, а вот двигательная активность отключена, мышечный тонус снижен, чтобы в реальности мы не действовали вслед за сновидениями. При резком пробуждении механизм включения мышечного тонуса не успевает сработать, человек не может пошевелиться несколько секунд. Это состояние пугает, но каждый немного по-разному описывает свои ощущения.

Есть заболевание, при котором сонный паралич появляется достаточно часто - это неврологическая патология нарколепсия. При ней бывает, что человек даже днем может потерять мышечный тонус на фоне полного бодрствования.

Сонный паралич может произойти на фоне тревожно-депрессивных расстройств и эмоциональных проблем, при смене часовых поясов, нарушении режима сна, отмене психотропных препаратов. Подобное случается не часто – от одного до нескольких эпизодов, но жизни и здоровью паралич не угрожает, лечения не требует. Однако с причиной его возникновения стоит разобраться.

Люди испытывали состояние сонного паралича и в давние времена, но относились к этому, как к проискам демонов. Проявление сонного паралича по-разному отражено в культуре. Самое известное произведение на эту тему - картина И.Фюссли «Ночной кошмар». На ней изображена спящая женщина, на груди у нее сидит демон, а рядом на нее смотрит слепая кобыла.

Опубликовано: 8 июня 2018 г.