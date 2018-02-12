Копилка вопросов. Магний

Согласно последним данным Минздрава России, дефицит магния наблюдается у 43% россиян. Что это за микроэлемент и почему он так важен для организма?

В чем польза магния?

Микроэлемент участвует не только во всех ферментных и гормональных процессах, но и в углеводном обмене, синтезе жирных кислот и белка. Магний регулирует баланс кальция и натрия . Когда его не хватает, кальций и натрий в избыточных количествах скапливаются в клетках, и человека мучают спазмы. Самый яркий пример – судороги ног ночью.

Дефицит магния сказывается на нервной системе: ухудшается концентрация, повышаться нервная возбудимость. Этот минерал помогает транспортировать кальций к костям, а также отвечает за прохождение пищи через кишечник. Поэтому его дефицит часто сказывается на качестве зубов, костей и может быть причиной проблем с пищеварением.

Почему его не хватает?

Причина часто кроется в неправильно составленном меню. Интересно, что в небольших сельскохозяйственных странах, например, в Индонезии, где основу рациона составляют крупы и овощи, такой проблемы нет. Больше всего страдают от дефицита магния горожане, которые не следят за питанием, позволяя себе быстрые и некачественные перекусы. По статистике, каждый третий житель мегаполиса «не добирает» дневную норму магния – это 300 - 350 мг. в день.

Что снижает уровень магния?

Даже если дневная норма магния набрана , это еще не все. Важно не потерять полученный минерал. Есть масса причин, которые снижают содержание магния в организме. Самые частые – алкоголь и диуретики (мочегонные). К дефициту магния ведет и курение: никотин вытесняет микроэлемент из организма. Усиленно выводят из организма магний пищевые красители.

Почему магний так важен для сосудов?

Высокий уровень магния в крови коррелирует с низким уровнем холестерина. Ученые предполагают, что пища с высоким содержанием этого минерала помогает поддерживать здоровье сосудов и предупреждать формирование холестериновых бляшек. Причина в том, что микроэлемент участвует в механизме регулирования свертываемости крови: у людей, которые получают достаточно магния , реже образуются тромбы. Дефицит этого магния особенно опасен для сосудов мозга. Зато его избыток – прекрасная профилактики инсультов и лечения спазмов сосудов мозга.

В каких продуктах содержится магний?

Чтобы набрать норму, нужно регулярно есть соевые продукты, бобовые, орехи и цельные злаки. Например, богаты магнием тофу, миндаль, фасоль, тушеный шпинат, авокадо и все зеленолистные растения – особенно руккола и зеленый лук. Но абсолютный рекордсмен по содержанию этого микроэлемента — бурые водоросли: всего в 100 граммах содержится до 900 мкг магния!

Как быстро восполнить его дефицит?

Один из самых эффективных методов для пополнения запасов магния – биологически активные добавки в формате тоников. Лучше всего, если БАД будет дополнен физиологическим «партнером» магния – кальцием и экстрактами растений. У такого способа есть весомы бонус - несколько миллилитров добавки, принятой с пищей будет достаточно, чтобы восполнить 100 % дневной нормы магния.