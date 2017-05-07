Компьютер и здоровье детей: как минимизировать вред для здоровья

Компьютер и здоровье детей – противоречащие друг другу понятия, но при разумной организации работы на ПК можно минимизировать негативное воздействие на здоровье школьника.

Компьютер и здоровье детей – противоречащие друг другу понятия, но при разумной организации работы на ПК можно минимизировать негативное воздействие на здоровье школьника.

В современном компьютеризированном мире мобильные устройства и компьютеры стали неотъемлемой частью нашей жизни – ими пользуются и стар и млад. Дети, и подростки готовы проводить за манящим монитором круглые сутки.

При этом мало кто задумывается, откуда вдруг берутся детские истерики, почему подростков мучают головные боли и откуда у здоровых, не обремененных проблемами детей возникают проблемы со сном и осанкой.

Помимо неоспоримой пользы в области получения информации, обработки данных и прочего, компьютер способен нанести непоправимый вред здоровью при несоблюдении времени и условий работы.

Давайте рассмотрим основные негативные проявления несоблюдения норм при работе с ПК:

Ухудшение зрения Нарушения опорно – двигательного аппарата Нагрузка на суставы кистей рук Влияние на нервную систему и психику Длительное пребывание у монитора приводит к напряжению глазных мышц и, как следствие, к снижению зрения. Увлеченные картинкой на мониторе, дети забывают моргать, что приводит к пересыханию роговицы: глаза начинают слезиться, изображение становится нечетким, двоящимся, возникает усталость, изменение концентрации. РЕШЕНИЕ: Контролируйте время, проведенное за ПК. Во время работы обеспечьте правильное положение экрана относительно глаз при помощи подставок для экрана – так вы минимизируете напряжение в глазах. Нарушения осанки у детей проблема очень серьезная. Более подробно о ней мы говорили в предыдущей статье. Остановить прогрессирование и исправить начавшееся искривление позвоночника очень сложно. Компьютер полностью захватывает детское внимание, ребенок не чувствует, что сидит, ссутулившись. Нарушения осанки влекут за собой функциональные нарушения внутренних органов. РЕШЕНИЕ: Обеспечьте правильную посадку за рабочим столом используя поддерживающие подушки для сины и подставки для ног. Делайте перерывы на физические упражнения каждые 20-30 минут работы. Многие замечают, что после длительной работы на компьютере (с клавиатурой или мышью) кисть начинает неметь, особенно в области подушечек пальцев, а также появляется острая боль в области запястья. Руки все время хочется потереть, как будто они затекают. Все это является следствием нарушения работы мелких суставов кисти, кровоснабжения и иннервации. РЕШЕНИЕ: читайте в данной статье. Неустойчивая детская и подростковая психика страдает от затягивания компьютером. Наблюдается нарушение внимания и памяти, депрессивное и даже агрессивное настроение. Помимо этого, при нахождении в течении длительного времени под воздействием электро – магнитного излучения, наблюдаются такие симптомы, как: головные боли, усталость, нервозность, снижение сопротивляемости к инфекциям, рост количества злокачественных новообразований. Особенно опасно влияние ЭМИ на неокрепший детский организм. РЕШЕНИЕ: строго регламентируйте время работы с ПК.

Сегодня мы хотели бы более подробно рассказать об очень распространенном заболевании, вызванном длительной работой на клавиатуре и с компьютерной мышью – туннельном синдроме запястья.

Это заболевание имеет и другие названия, такие как синдром запястного канала, а также карпальный синдром. Оно относится к категории туннельных невропатий, возникающих вследствие длительного сдавливания нерва в костно-фиброзных, а также фиброзно-мышечных каналах.

Причина защемления этого нерва кроется в длительной статической нагрузке на одни и те же мышцы. Нагрузку вызывает большое количество однообразных движений и зачастую неудобное положение рук. К примеру, работая на клавиатуре компьютера, кисть человека находится в постоянном напряжении.

Сдавливание нерва происходит при согнутой кисти относительно предплечья на 20-45°:

Защемления данного нерва сопровождается опухолью расположенных рядом с нервом сухожилий и отёком запястного канала.

Помимо сдавливания нервной ткани, при развитии туннельного синдрома происходит нарушение кровоснабжения нерва. Отсюда еще одно распространенное название данной группы патологий – компрессионно-ишемическая невропатия.

Течение заболевания имеет хронический характер и сопровождается 3 клиническими симптомами: болевым, нарушением чувствительности и двигательной функции конечности.

Основным фактором в развитии данной невропатии являетсяхроническаямикротравматизация нерва, поэтому наиболее им подвержены именно нервные структуры, расположенные в непосредственной близости к подвижным суставам.

Запястный канал (карпальный) сам по себе очень узкий, его ограничивают кости запястья, сверху канал покрыт поперечной связкой запястья. Внутри канала находятся сухожилия мышц-сгибателей пальцев и срединный нерв.



Срединный нерв по своей функции является смешанным, то есть обеспечивает и чувствительность, и двигательную активность.

Поэтому, при ухудшении состояния срединного нерва в связи с хроническим раздражением или давлением вокруг него, замедляются нервные импульсы, происходит потеря чувствительности в пальцах, нарушение координации движений, онемение.

На сегодняшний день причиной номер один туннельного синдрома запястья является работа с компьютерной мышкой и клавиатурой:

К сожалению, нам не всегда удается отказаться или существенно урезать время работы за компьютером, поэтому стоит подумать о мерах профилактики.А именно о правильной и удобной организации рабочего места:

Клавиатура должна быть расположена так, чтобы сгибая руки в локте, они образовывали прямой угол.

При работе с мышкой локоть должен лежать на столе, а прямая кисть расположена максимально далеко от края стола. Запястье и предплечье должны быть расположены в одной прямой.

Принципиально важен и режим труда на компьютере. Разминайте периодически кисти рук для расслабления сухожилий и восстановления необходимого объёма синовиальной жидкости.

Справиться с проблемой правильного положения кисти рук во время работы с компьютером можно при помощи специальных ковриков для мыши, обеспечивающих поддержку запястья в месте сгиба.

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Поддерживающее запястье основание двигается по коврику вместе с мышью, обеспечивая, таким образом, не только прямое положение запястья, но и переносит нагрузку с запястья на весь плечевой пояс.

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Берегите здоровье с юных лет!

С заботой о Вас,

Компания Fellowes Россия

Опубликовано: 10 мая 2017 г.