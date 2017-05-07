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Компьютер и здоровье детей: как минимизировать вред для здоровья

Компьютер и здоровье детей – противоречащие друг другу понятия, но при разумной организации работы на ПК можно минимизировать негативное воздействие на здоровье школьника.
Опубликовано: 10 мая 2017 г.
Тэги: детское здоровье, опорнодвигательный аппарат

Компьютер и здоровье детей – противоречащие друг другу понятия, но при разумной организации работы на ПК можно минимизировать негативное воздействие на здоровье школьника.

 

В современном компьютеризированном мире мобильные устройства и компьютеры стали неотъемлемой частью нашей жизни – ими пользуются и стар и млад. Дети, и подростки готовы проводить за манящим монитором круглые сутки.

При этом мало кто задумывается, откуда вдруг берутся детские истерики, почему подростков мучают головные боли и откуда у здоровых, не обремененных проблемами детей возникают проблемы со сном и осанкой.

Помимо неоспоримой пользы в области получения информации, обработки данных и прочего, компьютер способен нанести непоправимый вред здоровью при несоблюдении времени и условий работы.

Давайте рассмотрим основные негативные проявления несоблюдения норм при работе с ПК:

Ухудшение зрения

Нарушения опорно – двигательного аппарата

 

Нагрузка на суставы кистей рук

Влияние на нервную систему и психику

Длительное пребывание у монитора приводит к напряжению глазных мышц и, как следствие, к снижению зрения. Увлеченные картинкой на мониторе, дети забывают моргать, что приводит к пересыханию роговицы: глаза начинают слезиться, изображение становится нечетким, двоящимся, возникает усталость, изменение концентрации.

 

РЕШЕНИЕ: Контролируйте время, проведенное за ПК. Во время работы обеспечьте правильное положение экрана относительно глаз при помощи подставок для экрана – так вы минимизируете напряжение в глазах.

Нарушения осанки у детей проблема очень серьезная. Более подробно о ней мы говорили в предыдущей статье. Остановить прогрессирование и исправить начавшееся искривление позвоночника очень сложно. Компьютер полностью захватывает детское внимание, ребенок не чувствует, что сидит, ссутулившись. Нарушения осанки влекут за собой функциональные нарушения внутренних органов.

РЕШЕНИЕ: Обеспечьте правильную посадку за рабочим столом используя поддерживающие подушки для сины и подставки для ног. Делайте перерывы на физические упражнения каждые 20-30 минут работы.

Многие замечают, что после длительной работы на компьютере (с клавиатурой или мышью) кисть начинает неметь, особенно в области подушечек пальцев, а также появляется острая боль в области запястья. Руки все время хочется потереть, как будто они затекают. Все это является следствием нарушения работы мелких суставов кисти, кровоснабжения и иннервации.

РЕШЕНИЕ: читайте в данной статье.

Неустойчивая детская и подростковая психика страдает от затягивания компьютером.

Наблюдается нарушение внимания и памяти, депрессивное и даже агрессивное настроение.

Помимо этого, при нахождении в течении длительного времени под воздействием электро – магнитного излучения, наблюдаются такие симптомы, как: головные боли, усталость, нервозность, снижение сопротивляемости к инфекциям, рост количества злокачественных новообразований.

 

Особенно опасно влияние ЭМИ на неокрепший детский организм.

РЕШЕНИЕ: строго регламентируйте время работы с ПК.

 

 

Сегодня мы хотели бы более подробно рассказать об очень распространенном заболевании, вызванном длительной работой на клавиатуре и с компьютерной мышью – туннельном синдроме запястья.

Это заболевание имеет и другие названия, такие как синдром запястного канала, а также карпальный синдром. Оно относится к категории туннельных невропатий, возникающих вследствие длительного сдавливания нерва в костно-фиброзных, а также фиброзно-мышечных каналах.

Причина защемления этого нерва кроется в длительной статической нагрузке на одни и те же мышцы. Нагрузку вызывает большое количество однообразных движений и зачастую неудобное положение рук. К примеру, работая на клавиатуре компьютера, кисть человека находится в постоянном напряжении.

Сдавливание нерва происходит при согнутой кисти относительно предплечья на 20-45°:

Защемления данного нерва сопровождается опухолью расположенных рядом с нервом сухожилий и отёком запястного канала.

Помимо сдавливания нервной ткани, при развитии туннельного синдрома происходит нарушение кровоснабжения нерва. Отсюда еще одно распространенное название данной группы патологий – компрессионно-ишемическая невропатия.
Течение заболевания имеет хронический характер и сопровождается 3 клиническими симптомами: болевым, нарушением чувствительности и двигательной функции конечности.

 

Основным фактором в развитии данной невропатии являетсяхроническаямикротравматизация нерва, поэтому наиболее им подвержены именно нервные структуры, расположенные в непосредственной близости к подвижным суставам.

Запястный канал (карпальный) сам по себе очень узкий, его ограничивают кости запястья, сверху канал покрыт поперечной связкой запястья. Внутри канала находятся сухожилия мышц-сгибателей пальцев и срединный нерв.

Срединный нерв по своей функции является смешанным, то есть обеспечивает и чувствительность, и двигательную активность.

Поэтому, при ухудшении состояния срединного нерва в связи с хроническим раздражением или давлением вокруг него, замедляются нервные импульсы, происходит потеря чувствительности в пальцах, нарушение координации движений, онемение.

На сегодняшний день причиной номер один туннельного синдрома запястья является работа с компьютерной мышкой и клавиатурой:

К сожалению, нам не всегда удается отказаться или существенно урезать время работы за компьютером, поэтому стоит подумать о мерах профилактики.А именно о правильной и  удобной организации рабочего места:

  • Клавиатура должна быть расположена так, чтобы сгибая руки в локте, они образовывали прямой угол. 
  • При работе с мышкой локоть должен лежать на столе, а прямая кисть расположена максимально далеко от края стола. Запястье и предплечье должны быть расположены в одной прямой.
  • Принципиально важен и режим труда на компьютере. Разминайте периодически кисти рук для расслабления сухожилий и восстановления необходимого объёма синовиальной жидкости.

Справиться с проблемой правильного положения кисти рук во время работы с компьютером можно при помощи специальных ковриков для мыши, обеспечивающих поддержку запястья в месте сгиба.

В ассортименте специализированных ковриков для мыши компании Fellowesесть продукт с уникальной технологией скольжения Health-V™.

 

 

Поддерживающее запястье основание двигается по коврику вместе с мышью, обеспечивая, таким образом, не только прямое положение запястья, но и переносит нагрузку с запястья на весь плечевой пояс. 

 

 

 

 

 

 

 

Среди  продуктов со специальной подкладкой под запястье от компании Fellowes множество ярких, приятных на ощупь, ковриков, которые не только избавят вас от проблем со здоровьем, но и поднимут настроение:

 

 

Более подробно ознакомиться с продукцией компании Fellowes можно на сайте.

Берегите здоровье с юных лет!

С заботой о Вас,

Компания Fellowes Россия

Опубликовано: 10 мая 2017 г.

Комментарии

0 0
skydaria [3 дня назад]
С какого возраста можно использовать данное приспособление,ведь рука ребенка в 3 года и в 7 лет отличается.
0 0
Полина1985 [3 дня назад]
Спасибо, интересная и полезная статья!
0 0
oksgro [23 часа назад]
Спасибо, нам очень актуально. Дочке 12 лет, дала прочитать вашу статью. Информация из "сети" для подростков сейчас авторитетнее чем советы родителей. Практически все негативные последствия общения с ПК ей знакомы((, а ограничения мало действенны. Надеюсь ваши советы помогут!

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