Комариная песнь

Мы живем не в тропиках, но наши комары не менее опасны..

Комар на улице Вязов

Нам кажется, что малярию можно привезти только из экзотического путешествия, но до 50-х годов прошлого века это заболевание в СССР было огромной проблемой. В 1934-1935 годы. было зарегистрировано свыше 9 миллионов заболевших.

Поэтому с малярией активно боролись: высаживали эвкалипты, запах которых отпугивал комаров, осушали болота, обрабатывали территории противомалярийными средствами. Завезли из Северной Америки рыбку гамбузию, которая питается комарами-переносчиками малярии и их личинками. К началу 60-х годов малярия была окончательно побеждена, в честь чего выпустили соответствующую марку с поверженным насекомым.

В борьбе с малярией свою роль сыграл и железный занавес: своих малярийных комаров истребили, а чужим просто было неоткуда взяться. Однако в XXI веке ситуация начала меняться. С развитием массового туризма малярийного плазмодия стали привозить россияне, побывавшие в Африке, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке. Их зараженной крови отведывали уже местные комары. После этого в организмах у насекомых начинали развиваться паразиты, а спустя несколько недель малярийные комары уже были готовы заражать новых жертв.

За 2016 год было зафиксировано 100 случаев малярии, при этом часть заболевших не выезжала дальше собственной дачи.

К сожалению, вакцины от малярии не существует. - остается пользоваться репеллентами. Если же поднялась температура вскоре после возвращения из далекой и экзотической страны, не забудьте сообщить об этом врачу.

Малярийный комар совсем не похож на безобидных долгоножек, которых многие за них принимают. Он небольшой, и его можно легко опознать по длинным усикам. Живет в средней полосе нашей страны, на юге и на Дальнем Востоке, но там болезнь не переносит. Суровые условия не позволяют малярийному плазмодию развиться в организме насекомого.

бороться и победить Американские исследователи рекомендуют сбивать комаров щелчками, а не прихлопывать на коже. Из-за риска инфицирования патогенными грибками, живущими в организмах комаров... Но не все их коллеги согласны с этим, считая вероятность такого инфицирования ничтожно низкой.

Подарок с берегов Нила

Подхватить лихорадку Западного Нила можно не только на отдыхе в Египте, но и на юге России, например, в Астраханской, Саратовской или Волгоградской области. Заболевание вызывается одноименным вирусом, переносчиком которого являются птицы. У большинства людей (примерно 80%) заболевание протекает бессимптомно, а вот оставшиеся 20% здорово рискуют. Заболевшие лихорадкой страдают от высокой температуры и общей интоксикации, судорог и паралича. Наиболее тяжелые случаи (около 4,5%) оканчиваются смертью.

К сожалению, человеческой вакцины от вируса Западного Нила нет. Как такового лечения тоже нет - врачи лишь стараются поддерживать организм. Поэтому единственная мера профилактики - пользоваться репеллентами и прятаться за москитными сетками.

Энцефалитный, но не клещ

Мы привыкли, что энцефалит можно подхватить от укуса клеща.

А вот жители Приморья могут подобным образом пострадать от комара-пискуна. Это насекомое является переносчиком японского (или комариного) энцефалита. Чаще всего болезнь протекает в легкой форме, но с высокой температурой и головной болью. Однако в одном из примерно 250 случаев заболеванием бывает тяжелым - с конвульсиями, параличом, потерей ориентации, комой и возможным смертельным исходом.

Но даже перенесенное в легкой форме заболевание может дать о себе знать после выздоровления. Порядка 20-30% людей, переболевших комариным энцефалитом, впоследствии страдают от периодических судорог или проблем с речью.

Специального лечения нет - врачи способны лишь облегчить симптомы. Зато от японского энцефалита есть вакцина, к которой специалисты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют прибегать людям, живущим в районах, где есть риск заражения японским энцефалитом, а также тем, кто планирует путешествие в Японию, Китай и другие страны Юго-Восточной Азии.

Паразит в паразите

Комары способны вызывать еще одно довольно неприятное заболевание - дирофиляриоз. Дирофилярии - это круглые черви (они же - глисты), которые могут достигать в длину аж 15-20 сантиметров. Вообще-то они предпочитают жить в организмах представителей семейств Псовых и Кошачьих, в том числе, в домашних собаках и кошках. Там самки откладывают сотни крошечных личинок, которые затем переносятся трансмиссионным путем - то есть, через комариные укусы.

Человек для дирофлярий - случайный хозяин. В его организме нематоды не могут размножиться. Но жить в нем, доставляя массу неприятностей, способны.

Выделяют кожный и глазной дирофиляриоз. В первом случае паразиты поселяются под кожей у своих жертв, во втором - в глазах и их окрестностях. Несчастные, страдающие кожным дирофиляриозом нередко обращаются даже к психиатрам с жалобами на галлюцинации: им кажется, будто бы под кожей у них что-то шевелится. Однако это отнюдь не галлюцинации. Действительно, поражение выглядит как припухлость, а сам глист может шевелиться и перемещаться, вызывая весьма странные ощущения.

Также глисты могут селиться под кожей век, в слизистой оболочке, под коньюктивой, и даже в глазном яблоке. Инвазия может сопровождаться болью, отеками, зудом и жжением, однако острота зрения не снижается. При страшном описании дирофляриоза лечится он довольно успешно. Хирург извлекает зарвавшегося паразита (поскольку в человеческом организме они не размножаются, паразит всего один), и больной может быть свободен.

Зловредная слюна

Возможно, выбравшись компанией на пикник, вы замечали, что одни люди быстро покрываются пятнами от комариных укусов, а других ничего не беспокоит, хотя ставили мангал и резали овощи для салата все вместе.. Означает ли это, что некоторые люди комарам кажутся вкуснее, а другие аппетита совсем не вызывают? Или что за пару дней насекомым приедаются туристы, и они летят на поиски тех, кто лишь недавно забрел в лес?

Причина того, что одни люди после столкновения с комарами покрываются вздувшимися пятнами волдырей, а другим - хоть бы хны, кроется в индивидуальной реакции на комариную слюну. Проще говоря, у некоторых людей есть аллергия на нее, а у других - нет. Чаще всего аллергия проявляется в виде крапивницы, однако у некоторых могут возникать более серьезная реакция вплоть до отека слизистых.

У части аллергиков реакция может быть моментальной, другие начинают чесаться спустя какое-то время. Это означает, что в организме накопилось достаточно аллергена, чтобы он «выстрелил». Однако постепенно организм привыкает к постоянному воздействию аллергена. Человек начинает все меньше чесать тело, а вскоре совсем перестает обращать на это внимание. Кстати, именно поэтому дети чаще всего страдают от комаров - их организмы еще не успели привыкнуть к жизни бок о бок с кровопийцами.

Комариные вкусы Некоторые вкусовые предпочтения у комаров все-таки есть. Выбирая жертву, они ориентируются на запах, зависящий от микробиома кожи. Важна для них и группа крови: людей с I группой они кусают чаще.

Очевидно, что комары - это не просто надоедливые кровососы, но и источник повышенной опасности, поэтому лучше заранее предпринять все возможные меры, чтобы не стать их жертвами.

Опубликовано: 14 августа 2018 г.