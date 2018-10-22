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Люди и истории / Экспертное мнение

«Когда вы танцуете, вы счастливы»

Наш гость: Станислав Попов, заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза, почетный президент World dance Council, Вице-президент APDC.
Опубликовано: 22 октября 2018 г.

Я всегда доверял жизни: знал, что так или иначе выйду на свою дорогу. Когда оканчивал школу, мои родители сказали: надо получить хорошую мужскую профессию, например, инженера. Так я оказался в числе студентов МЭИ. За плечами уже был большая спортивная жизнь –плавание, титул мастера спорта по современному пятиборью. Учеба давалась крайне тяжело: кошмар, что я не могу сдать теорию цепей снились еще лет десять. Была даже такая шутка, что я лучший танцор среди электронщиков и лучший электронщик среди танцоров.

Танцы в моей жизни появились случайно. В 8 классе с другом я пошел в школу танцев «Сокольники», чтобы просто научиться хорошо двигаться. А потом мой брат Виктор, который уже занимался бальными танцами, намекнул, что есть симпатичная девушка, которая расстается с партнером. Я пришел, посмотрел на нее, и остался в зале. Танцы стали синтезом всего того, что мне ужасно нравилось в 19 лет  - красивые движения, спортивная нагрузка и общение с миловидными барышнями.

Мальчики, которых отдают на бальные танцы, вырастают джентльменами. Некоторые родители боятся: «Отдам сына в бальные танцы, он станет слишком женственным». Совсем нет. Танцы дают потрясающие гармоническое развитие и с духовной, и с нравственной, и с физической стороны. Посмотрите на юношей-танцоров в 16-18 лет. Они  обладают  прекрасной осанкой и впечатляющим мышечным корсетом. У них упорядочен график жизни. Они знают, как общаться с девушками –  никогда не допустят фамильярности в обращении.

В то же время, заниматься танцами никогда не поздно. Я знаю множество примеров, когда дамы после 40 начинали с простого увлечения по выходным, а потом переходили в разряд профессионалов и выигрывали международные турниры.

С чего начать? Записаться на занятие и  переступить порог танцевального зала. Это преодоление первого психологического барьера. Как только вы почувствуете гармонию вашего тела, двигающегося в такт музыке, вы забудете, что когда-то считали себя неуклюжей.

Танцы дают необычайную свободу. Хореографические уроки развивают эмоционально. Вы меняетесь, растете чувственно, учитесь понимать партнера. Например, в моей практике, одна дама, возглавляющая федеральную службу, решила освоить пару па из любопытства. Она так увлекалась танцами, что через некоторое время фактически ультимативно ввела обязательный танцевальный час в рабочем расписании для своих подчиненных. Прошло несколько лет, и теперь ее первый заместитель выступает на профессиональных конкурсах. И все сотрудники до сих пор отправляют мне сообщения с благодарностями. А все потому, что танцы делают человека счастливее.

Многие говорят, что у них не хватает времени на занятия спортом. В корне неверный подход. Любая физическая нагрузка должна стать не второстепенным делом, а обязательным занятием. Это сохранит ваше здоровье, даст энергию жить и работать качественно. Секрет в том, что тренируя свое тело, вы ощущаете тонус хорошей формы, а это автоматически ведет к радости, позитивному настрою. И только в таком состоянии человек может реализовать себя по-максимуму.

Опубликовано: 22 октября 2018 г.

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