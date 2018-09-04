Когда воспалён желудок

Гастрит. Этот диагноз можно найти в амбулаторной карте чуть ли не у каждого второго. Пожаловался хотя бы раз на периодическую тянущую боль в животе и отрыжку кислым – пиши пропало, шлейф хронического гастрита будет тянуться до конца жизни.
Да и эндоскописты редко пишут в протоколе гастроскопии «норма», приглядятся, да и найдут «невыраженные изменения слизистой по типу хронического гастрита вне обострения». Неужели действительно всё так плохо, и кофе, курение, алкоголь, фастфуд не оставляют слизистой нашего желудка даже шанса на здоровое существование?
От острого – острый
К счастью, самый неприятный гастрит – острый – бывает не так часто. Потому как для того, чтобы слизистая желудка, образно говоря, «полыхала», нужно действительно постараться. Например, употребить какую-либо токсическую жидкость (хлебнуть по ошибке винного уксуса), либо несколько дней принимать внутрь не менее токсичный алкоголь, но чаще – внезапно нагрузить желудок большим количеством острой пищи. Гастроэнтерологи отмечают: острый гастрит нередко привозят путешественники из стран Юго-Восточной Азии, где перец появился гораздо раньше, чем придумали пищу. Симптомы острого гастрита соответствуют названию: сильная боль в эпигастральной области, тошнота и рвота, изжога, могут быть даже озноб и повышение температуры. Но главное – сильно болит, так, что некоторые даже принимают вынужденное положение – на боку, с приведёнными к животу коленями.
Основной диагностический метод острого гастрита – фиброгастродуоденоскопия (ФГДС). Эндоскоп позволяет досконально осмотреть слизистую, выявить её покраснение (гиперемию) и отёк, нередко удаётся обнаружить и дефекты слизистой с кровоизлияниями (эрозии). Острый эрозивный гастрит нуждается в незамедлительном лечении, поскольку свидетельствует о срыве компенсаторных возможностей слизистой, а значит, следующим этапом вполне может оказаться язва.
Помощь при остром гастрите должна быть быстрой, нередко требуется госпитализация в гастроэнтерологическое отделение. Основные методы лечения, кроме холода, голода и покоя, – пероральные средства, способствующие снижению продукции соляной кислоты (которая будет лишь дополнительно раздражать воспалённую слизистую), а также гастропротекторы для дополнительной защиты. При правильном лечении в течение недели симптомы острого гастрита полностью регрессируют.
По Сиднейской классификации гастриты разделяют не только на острый и хронический, но также на тип А (антральный), тип В (тела желудка) и на гастрит, при котором поражена вся слизистая желудка (пангастрит).
Х – хронический, Хеликобактер, хелп!
Гораздо чаще острого гастрита мы сталкиваемся с хроническим. Ведь далеко не каждый день мы объедаемся в тайском ресторане или пьём шампанское на голодный желудок. Да и причина хронического гастрита чаще кроется в другом. По статистике, 85% случаев заболевания связаны с негативным влиянием одной очень вредной бактерии – хеликобактера (Helicobacter pylori). Продукты жизнедеятельности этого микроорганизма нарушают защитные свойства слизистой и повреждают её. Поэтому, если есть признаки хронического гастрита (а это периодическая боль в эпигастральной области после еды или, наоборот, когда проголодались, частая отрыжка, тяжесть в верхних отделах живота после приёма пищи), необходимо во время ФГДС обязательно взять биопсию на выявление хеликобактера. Если возбудитель обнаружен, следует провести антибактериальное лечение продолжительностью 2–3 недели. Гастроэнтерологи уверены: без этого хронический гастрит не победить. И еще один важный момент: если у одного из членов семьи обнаружен хеликобактер, скорее всего им заражены и остальные. И проводить лечение следует одновременно всем членам семьи, иначе через посуду и поцелуи наступит повторное заражение.
Питание при хроническом гастрите
Больным гастритом любого типа в период обострения абсолютно противопоказаны шоколад, кофе, газированные напитки
и алкоголь. Исключаются консервы, концентраты и суррогаты любых продуктов, пряности, специи, фастфуд, блюда, способные спровоцировать брожение (молоко, сметана, виноград, чёрный хлеб и т. д.), копчёная, жирная и жареная пища, сдоба. Питание должно быть разнообразным, богатым белками. Дробный, 5–6-разовый приём пищи позволяет в полной мере использовать её «антацидный» эффект.
П – рядом пищевод
Нередко гастрит сочетается с воспалением нижних отделов пищевода – эзофагитом. Главное, что беспокоит пациентов в этом случае – периодическая изжога, усиливающаяся через час-полтора после приема пищи. Причина в том, что в желудке среда кислая, а в пищеводе – щелочная, и заброс содержимого желудка в пищевод вызывает ожог слизистой оболочки. Чаще всего в развитии изжоги принимает участие ещё один немаловажный фактор – слишком широкое пищеводное отверстие в диафрагме, которое способствует формированию скользящей грыжи пищевода.
Если вы страдаете изжогой, помните, вам противопоказана слишком острая, горячая пища, следует ограничить алкоголь, не нужно переедать, а главное – последний приём пищи должен быть не позднее, чем за два часа до сна. В противном случае большое количество пищи и соляная кислота из желудка после принятия горизонтального положения обязательно будут попадать в пищевод, раздражая слизистую.
Одной из частых причин эрозивного гастрита являются нестероидные противовоспалительные средства (НПВС).
Эти препараты на основе аспирина – основное средство профилактики инфаркта и инсульта. Выход – принимать современные лекарства, которые значительно меньше повреждают слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки.
Такой жёлчный гастрит
Иногда причиной гастрита является так называемый дуоденогастральный рефлюкс, при котором жёлчь из просвета двенадцатиперстной кишки забрасывается в антральный отдел желудка. Причиной этого чаще всего бывают заболевания печени и жёлчного пузыря, поджелудочной железы, злоупотребление алкоголем и жирной пищей. Взаимодействие с соляной кислотой усиливает негативное воздействие жёлчи на слизистую. Выявить рефлюкс в качестве причины гастрита помогает ФГДС. Если диагноз установлен, потребуется скорректировать режим питания, отказаться от алкоголя, периодически проходить курсовой приём антацидных препаратов, гастропротекторов, уродезоксихолиевой кислоты, лекарств из группы блокаторов дофаминовых рецепторов, предотвращающих заброс жёлчи.
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