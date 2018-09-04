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Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

Когда воспалён желудок

Гастрит. Этот диагноз можно найти в амбулаторной карте чуть ли не у каждого второго.
Болезнь эта вроде насморка-ничего серьезного,но проблем доставить может немало.
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 4 сентября 2018 г.

Гастрит. Этот диагноз можно найти в амбулаторной карте чуть ли не у каждого второго. Пожаловался хотя бы раз на периодическую тянущую боль в животе и отрыжку кислым – пиши пропало, шлейф хронического гастрита будет тянуться до конца жизни. 
Да и эндоскописты редко пишут в протоколе гаст­­­­­­роскопии «норма», приглядятся, да и найдут «невыраженные измене­ния слизистой по типу хронического гастрита вне обострения». Неужели действительно всё так плохо, и кофе, курение, алкоголь, фастфуд не ос­­­­­тав­ляют слизистой нашего желудка даже шанса на здоровое существование?

От острого – острый

К счастью, самый неприятный гастрит – острый – бывает не так часто. Потому как для того, чтобы слизистая желудка, образ­но говоря, «полыхала», нужно действительно постараться. Например, употребить какую-либо токсическую жидкость (хлебнуть по ошибке винного уксуса), либо несколько дней принимать внутрь не менее токсичный алкоголь, но чаще – внезапно нагрузить желудок большим количеством острой пищи. Гастроэнтерологи отмечают: острый гастрит нередко привозят путешественники из стран Юго-Восточной Азии, где перец появился гораздо раньше, чем придумали пищу. Симптомы острого гастрита соответствуют названию: сильная боль в эпигастральной области, тошнота и рвота, изжога, могут быть даже озноб и повышение температуры. Но главное – сильно болит, так, что некоторые даже принимают вынужденное положение – на боку, с приведёнными к животу коленями. 
Основной диагностический метод острого гастрита – фиброгастродуоденоскопия (ФГДС). Эндоскоп позволяет досконально осмотреть слизистую, выявить её покраснение (гиперемию) и отёк, нередко удаётся обнаружить и дефекты слизистой с кровоизлияниями (эрозии). Острый эрозивный гастрит нуждается в незамедлительном лечении, поскольку свидетельствует о срыве компенсаторных возможностей слизистой, а значит, следующим этапом вполне может оказаться язва. 
Помощь при остром гаст­рите должна быть быст­рой, нередко требуется госпитализация в гастроэнтерологическое отделение. Основные методы лечения, кроме холода, голода и покоя, – пероральные средства, способствующие снижению продукции соляной кислоты (которая будет лишь дополнительно раздражать воспалённую слизистую), а также гаст­ропротекторы для допол­нительной защиты. При правильном лечении в течение недели симптомы острого гастрита пол­ностью регрессируют.
 
По Сиднейской классификации гастриты разделяют не только на острый и хронический, но также на тип А (антральный), тип В (тела желудка) и на гастрит, при котором поражена вся слизистая желудка (пангастрит).

Х – хронический, Хеликобактер, хелп!

Гораздо чаще острого гаст­рита мы сталкиваемся с хроническим. Ведь далеко не каждый день мы объедаемся в тайском ресторане или пьём шампанское на голодный желудок. Да и причина хронического гастрита чаще кроется в другом. По статистике, 85% случаев заболевания связаны с негативным влиянием одной очень вредной бактерии – хели­кобактера (Helicobacter pylori). Продукты жизнедеятельности этого микроорганизма нарушают защитные свойства слизистой и повреждают её. Поэтому, если есть признаки хрони­ческого гастрита (а это периодическая боль в эпигастральной области после еды или, наоборот, когда проголодались, частая отрыжка, тяжесть в верхних отделах живота после приёма пищи), необходимо во время ФГДС обязательно взять биопсию на выявление хеликобактера. Если возбудитель обнаружен, следует провести анти­бактериальное лечение продолжительностью 2–3 недели. Гастроэнтерологи уверены: без этого хронический гастрит не победить. И еще один важный момент: если у одного из членов семьи обнаружен хеликобактер, скорее всего им заражены и остальные. И проводить лечение следует одновременно всем членам семьи, иначе через посуду и поцелуи наступит повторное заражение. 

Питание при хроническом гастрите

Больным гастритом любого типа в период обострения абсолютно противопоказаны шоколад, кофе, гази­рованные напитки 
и алкоголь. Исключаются консервы, концентраты и суррогаты любых продуктов, пряности, специи, фастфуд, блюда, способные спровоцировать брожение (молоко, сметана, виноград, чёрный хлеб и т. д.), копчёная, жирная и жареная пища, сдоба. Питание должно быть разнооб­разным, богатым белками. Дробный, 5–6-ра­­­зовый приём пищи позволяет в полной мере использовать её «антацидный» эффект. 

П – рядом пищевод

Нередко гастрит сочетается с воспалением нижних отделов пищевода – эзофагитом. Главное, что беспокоит пациентов в этом случае – периодическая изжога, усиливающаяся через час-полтора после приема пищи. Причина в том, что в желудке среда кислая, а в пищеводе – щелочная, и заброс содержимого желудка в пищевод вызывает ожог слизистой оболочки. Чаще всего в развитии изжоги принимает участие ещё один немаловажный фактор – слишком широкое пищеводное отверс­тие в диафрагме, которое способствует формированию скользящей грыжи пищевода. 
Если вы страдаете изжо­гой, помните, вам противопоказана слишком острая, горячая пища, следует ограничить алкоголь, не нужно переедать, а главное – последний приём пищи должен быть не позднее, чем за два часа до сна. В противном случае большое количество пищи и соляная кислота из желудка после принятия горизонтального положения обязательно будут попадать в пищевод, раздражая слизистую. 
 
Одной из частых причин эрозивного гастрита являются нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). 
Эти препараты на основе аспирина – основное средство профилактики инфаркта и инсульта. Выход – принимать современные лекарства, которые значительно меньше повреждают слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Такой жёлчный гастрит 

Иногда причиной гастрита является так называемый дуоденогастральный рефлюкс, при котором жёлчь из просвета двенадцатиперстной кишки забрасывается в антральный отдел желудка. Причиной этого чаще всего бывают заболевания печени и жёлчного пузыря, поджелудочной железы, злоупотребление алкоголем и жирной пищей. Взаимодействие с соляной кислотой усиливает негативное воздействие жёлчи на слизистую. Выя­вить рефлюкс в качестве причины гастрита помогает ФГДС. Если диагноз установлен, потребуется скорректировать режим питания, отказаться от алкоголя, периодически проходить курсовой приём антацидных препаратов, гастропротекторов, уро­дезоксихолиевой кислоты, лекарств из группы блокаторов дофаминовых рецепторов, предотвращающих заброс жёлчи.  
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 4 сентября 2018 г.

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